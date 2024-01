NEW YORK, le 4 janv. 2024 /CNW/ -- LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les personnes à vivre une vie spectaculaire et durable, est fière de souligner son partenariat de deux ans avec TerraCycle®, un chef de file dans les solutions de développement durable novatrices.

Depuis le début de cette collaboration, LILYSILK et ses clients ont réalisé d'importants progrès dans leurs efforts de recyclage, en réutilisant ensemble plus de 1 493 articles, pour un poids total de 878,3 lb.

Ces produits de soie recyclés ont trouvé une existence nouvelle en tant que matières premières et agents de remplissage pour des produits comme des matelas, de la litière pour les animaux de compagnie et de l'équipement de sport. Cet effort de recyclage remarquable a démontré l'effort commun visant à réduire les déchets et à réduire efficacement l'empreinte environnementale des articles de soie jetés.

Deux clientes de LILYSILK ayant participé à l'initiative de recyclage ont fait part de leurs réflexions. L'une des participantes, Denise, a exprimé sa satisfaction d'avoir participé à l'initiative, affirmant : « C'est une occasion fantastique de donner une nouvelle vie à ce tissu. » Aida, une autre cliente de LILYSILK, a parlé en ces mots de son expérience de recyclage gratifiante : « Savoir que ma soie a été recyclée de façon durable m'a procuré un sentiment de responsabilité et de fierté. »

LILYSILK et TerraCycle® sont convaincus que leur partenariat continuera de favoriser la progression vers un avenir sans déchet. En étendant leur engagement au développement durable, les deux entreprises souhaitent inspirer davantage de marques et de consommateurs à se joindre au mouvement en faveur de la consommation responsable.

« Notre partenariat avec TerraCycle® a été une étape importante pour rendre notre marque plus respectueuse de l'environnement », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble au cours des deux dernières années et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts en faveur du développement durable. »

« Au cours des deux dernières années, le Programme de recyclage gratuit LILYSILK a offert aux personnes soucieuses de l'environnement une option durable et responsable pour les articles qui ont atteint la fin de leur vie utile, et ce n'est qu'un début », a déclaré Tom Szaky, chef de la direction et fondateur de TerraCycle®. De concert avec LILYSILK, nous avons hâte d'aider encore plus de consommateurs à réduire leur empreinte carbone et à prendre soin de la planète au cours de la nouvelle année. »

Pour commémorer deux années de collaboration percutante, LILYSILK et TerraCycle® invitent des personnes de tous les milieux à participer à leurs efforts de recyclage. Les personnes intéressées peuvent participer directement à l'initiative de recyclage en visitant la page exclusive de la collaboration en matière de recyclage, le site Web de LILYSILK , ou le Site Web de TerraCycle® et en contribuant à bâtir un avenir plus durable.

