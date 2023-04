NEW YORK, 22 avril 2023 /CNW/ - LILYSILK , la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, est fier de célébrer le Jour de la Terre 2023 ce 22 avril en répondant à l'appel du thème de cette année, Investir dans notre planète, grâce à ses pratiques de mode durables de longue date, y compris la plantation d'arbres là où ils sont le plus nécessaires, le recyclage des produits LILYSILK, la poursuite énergique des objectifs zéro déchet et l'utilisation de sacs de papier compostables biodégradables pour réduire les déchets.

LILYSILK s’associe à One Tree Planted, solidifiant son engagement ferme envers le reboisement mondial. Photo : One Tree Planted

« Conformément au thème du Jour de la Terre 2023, les pratiques de mode durables de longue date de LILYSILK nous permettent d'investir dans notre planète en accordant la priorité à la durabilité et à la protection de l'environnement, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Nous accueillons chaleureusement et encourageons les amateurs de LILYSILK à se joindre à nous dans le cadre du plus grand mouvement environnemental au monde. »

LILYSILK s'associe à One Tree Planted, solidifiant son engagement ferme envers le reboisement mondial

Le 31 mars de cette année, LILYSILK a annoncé un partenariat spécial avec One Tree Planted , un organisme sans but lucratif qui facilite la tâche à quiconque d'aider l'environnement en plantant des arbres là où ils sont le plus nécessaires. Un arbre a été planté pour chaque commande en ligne placée sur le site Web de LILYSILK pendant tout le mois d'avril.

LILYSILK et TerraCycleMD s'associent pour recycler les produits de soie et de cachemire

Grâce au Programme de recyclage LILYSILK, en partenariat avec le chef de file mondial du recyclage TerraCycle® , qui offre un moyen gratuit et pratique de recycler les produits LILYSILK qui ne peuvent être donnés, notamment la literie, les vêtements et les vêtements de nuit faits de soie et de cachemire, en date du 31 mars 2023, 180 nouveaux comptes TerraCycle® ont été enregistrés directement dans le cadre du Programme de recyclage gratuit LILYSILK, avec un total de 622 unités de produits LILYSILK recueillis et recyclés, pesant 368,55 livres.

Le Mouvement zéro déchet de LILYSILK inspire des solutions durables dans l'industrie de la mode

Dans le cadre de ses efforts pour éliminer les déchets, LILYSILK a lancé son Mouvement zéro déchet en 2022 afin de sensibiliser la population aux déchets textiles et d'inspirer des solutions durables dans l'industrie de la mode. La production moyenne de vêtements génère 25 % des déchets en raison des restes de matériaux qui peuvent s'accumuler jusqu'à 5,6 tonnes de tissu en une seule année. En utilisant sa méthode zéro déchet, LILYSILK a converti ce matériau excédentaire en de nouveaux produits de soie, dont environ 8 000 masques pour les yeux et 6 000 masques de protection. De plus, LILYSILK a terminé une mise à niveau du recyclage et des sacs de papier compostables biodégradables afin de réduire les déchets.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055513/LILYSILK_partners_One_Tree_Planted_solidifying_strong_commitment_global_reforestation.jpg

SOURCE LILYSILK

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, [email protected]