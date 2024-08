NEW YORK, 9 août 2024 /CNW/ - LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, qui a pour mission d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, célèbre fièrement son 14e anniversaire sur le thème : « From Bud to Bloom :LILYSILK's Sustainable Evolution. » (Du bourgeon à l'éclosion, l'évolution durable de LILYSILK). Cette étape cruciale marque une évolution importante vers le développement durable, reflétant l'engagement continu de la marque envers l'élégance, la qualité et la responsabilité environnementale.

LILYSILK célèbre 14 ans d’élégance et de durabilité avec des innovations écoresponsables (PRNewsfoto/LILYSILK)

« En ce grand anniversaire, nous tenons à remercier chaleureusement nos précieux clients et partenaires, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Nous avons toujours accordé la priorité à l'élégance et à la qualité, et cette année, nous approfondissons notre engagement envers le développement durable. Joignez-vous à nous pour célébrer ce moment spécial alors que nous nous réjouissons à l'idée d'un avenir où l'élégance et le développement durable se côtoient. »

Améliorations novatrices des tissus

LILYSILK a toujours eu comme priorité d'offrir une qualité et une élégance exceptionnelles. Cette année, la marque dévoile deux innovations révolutionnaires en matière de tissu. La soie biologique certifiée GOTS établit une référence dans les tissus luxueux, combinant élégance, responsabilité environnementale et sécurité humaine. Il incarne une beauté raffinée et un savoir-faire consciencieux, établissant une nouvelle norme sophistiquée et responsable en matière de mode de vie. De plus, la soie Watershine capte l'éclat de l'eau sous la lumière du soleil grâce à sa texture douce et à son lustre inégalé, améliorant ainsi le dynamisme des couleurs.

Amélioration de l'expérience client et du programme de fidélisation

Pour souligner cet anniversaire, LILYSILK améliore l'expérience client et le programme de fidélisation. Le programme d'adhésion amélioré comprend maintenant cinq niveaux, chacun offrant des avantages uniques adaptés aux différents besoins. Que ce soit pour les nouveaux clients ou les clients fidèles, il y a un niveau qui correspond aux besoins de chacun. De plus, l'interface mobile repensée, App 2.0, offre une expérience de magasinage améliorée et flexible, ce qui permet aux clients de naviguer et d'acheter des produits de soie sans effort, tout en profitant de l'élégance même en déplacement.

Récompenses d'anniversaire spéciales

Dans le cadre de la célébration, LILYSILK exprime sa profonde reconnaissance à ses précieux clients avec des récompenses exclusives :

Dépensez 300 $ ou plus : Recevez une taie d'oreiller RE-LILYSILK de couleur aléatoire qui rehaussera votre routine de coucher.

: Recevez une taie d'oreiller RE-LILYSILK de couleur aléatoire qui rehaussera votre routine de coucher. Dépensez 750 $ ou plus : Recevez un chouchou exquis en forme de rose en soie artisanale, un mélange parfait d'élégance et de charme.

Engagement à redonner

L'engagement de LILYSILK envers le développement durable va au-delà des produits. Le partenariat avec One Tree Planted soutient les efforts mondiaux de reboisement et favorise les bonnes pratiques environnementales. La collaboration avec la National Breast Cancer Foundation, Inc.® contribue à la lutte contre le cancer du sein, offrant espoir et ressources. Les dons versés à Baby2Baby aident l'organisme à continuer de fournir des produits de base aux enfants vivant dans la pauvreté partout au pays. Ensemble, ces efforts font une différence importante, inspirant les collectivités et soutenant la planète.

