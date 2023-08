NEW YORK, 8 août 2023 /CNW/ - La marque de soie la plus connue au monde, LILYSILK, s'est toujours enorgueillie de sa mission d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables. Le mois d'août marque le 13e anniversaire de LILYSILK, et la marque est fière d'annoncer un nouveau chapitre dans son histoire : « Harmony in Green : Celebrating a Sustainable Journey » (Harmonie en vert : célébrer le développement durable).

LILYSILK adopte « Harmony in Green » avec une nouvelle identité de marque axée sur le développement durable à l’occasion de son 13e anniversaire

Le blanc est depuis longtemps associé à LILYSILK, la couleur représentative blanc Lily qui incarne les caractéristiques élégantes, confiantes et intellectuelles de la marque. Et maintenant, la marque présente la couleur enchanteresse vert Lily pour refléter son engagement en faveur du développement durable.

En exploitant la puissance de vert Lily pour la reconnaissance visuelle, LILYSILK fait en sorte que la vue de cette teinte évoque instantanément la marque dans l'esprit des gens. Alliant élégance et vitalité, LILYSILK établit une nouvelle norme dans le monde de la mode avec sa nouvelle identité de marque captivante.

« Harmony in Green » de LILYSILK met l'accent sur le développement durable, les pratiques éthiques et la gérance de l'environnement. Le vert représente la croissance, le renouvellement et les pratiques respectueuses de l'environnement. Voici quelques-uns des thèmes clés de « Harmony in Green » :

Matériaux d'origine éthique - Tous les matériaux de LILYSILK sont certifiés par les autorités mondiales de certification textile OEKO-TEX, GOTS et FSC et proviennent de fournisseurs qui respectent les pratiques durables. La marque vise à minimiser tout impact environnemental négatif au sein de sa chaîne d'approvisionnement.

Emballage écologique - LILYSILK utilise des emballages 100 % biodégradables et recyclables fabriqués à partir de ressources renouvelables. Les boîtes, les sacs et les enveloppes sont conçus pour se décomposer rapidement et sans danger.

Fabrication en boucle fermée - La marque utilise un processus de fabrication en circuit fermé pour s'assurer que le moins de matériaux possible se retrouvent au rebut. Les restes de soie et de cachemire sont recyclés grâce à des partenariats avec des organismes comme TerraCycleMD.

« Chez LILYSILK, le développement durable est au cœur de ce que nous sommes. Alors que nous célébrons 13 ans d'inspiration pour des vies spectaculaires, nous sommes ravis de présenter notre identité de marque réinventée - « Harmony in Green ». Elle symbolise notre engagement à utiliser des matériaux écologiques, à réduire au minimum les déchets et à établir des partenariats avec des fournisseurs soucieux de l'éthique, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « Grâce aux emballages 100 % biodégradables, aux certifications OEKO et GOTS, nous établissons une nouvelle norme de développement durable de luxe. Alors que nous entamons ce chapitre plus vert, nous vous invitons à vous joindre à nous pour apporter des changements positifs, une étape à la fois. »

