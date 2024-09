TORONTO, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada) a annoncé aujourd'hui qu'elle a mené à bien les négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant Omvoh®(mirikizumab) pour le traitement de la colite ulcéreuse (CU), qui se sont conclues le 29 août 2024 avec une lettre d'intention. Omvoh est le premier et le seul antagoniste de l'interleukine-23p19 (IL-23p19) approuvé au Canada pour le traitement de la CU active modérée à grave; il est indiqué chez les patients adultes atteints de CU qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante, qui ne répondaient plus ou qui étaient intolérants à un traitement classique, à un agent biologique ou à ou un inhibiteur des Janus kinases (JAK).

Les négociations fructueuses avec l'APP concernant Omvoh sont une étape clé en vue du remboursement de ce médicament par les régimes publics pour les patients atteints de CU au Canada. Les négociations avec l'APP commencent habituellement après une recommandation de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) et/ou de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) du Québec. Après des négociations fructueuses, l'APP émet une lettre d'intention qui établit les modalités de l'entente entre l'APP et le fabricant du médicament.

Cette annonce souligne l'urgence d'aller de l'avant rapidement avec les prochaines étapes en vue du remboursement du médicament par les régimes publics, en particulier l'inscription d'Omvoh à la liste des médicaments remboursés par les régimes d'assurance médicaments provinciaux, territoriaux et fédéraux. Lilly Canada est impatiente de travailler avec ces intervenants clés et déterminée à obtenir l'accès au remboursement d'Omvoh par les régimes publics pour les patients canadiens atteints de CU active modérée à grave, quel que soit l'endroit où ils vivent au pays.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu des négociations fructueuses concernant Omvoh pour le traitement de la colite ulcéreuse (CU) avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique », a déclaré Ken Custer, chef général de Lilly Canada. « Il est essentiel d'élargir et d'accélérer l'accès à de nouveaux médicaments novateurs au Canada afin que les patients disposent d'options pour prendre en charge leur santé. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les régimes publics d'assurance médicaments provinciaux, territoriaux et fédéraux dans le but d'accélérer le remboursement d'Omvoh pour les Canadiens atteints de CU. »

À propos de la colite ulcéreuse (CU)

La colite ulcéreuse est une maladie qui touche le côlon (gros intestin), y compris le rectum et l'anus. Elle se caractérise par l'inflammation de la paroi interne du tissu intestinal et provoque des symptômes tels que des douleurs et des crampes abdominales, une diarrhée grave, des saignements rectaux, du sang dans les selles, une perte de poids, des sensations d'urgence fécale et une diminution de l'appétit. La maladie peut nuire à la capacité de l'organisme à digérer les aliments, à absorber les nutriments et à éliminer sainement les déchets1.La CU est une maladie chronique invalidante qui entraîne des hospitalisations et des interventions chirurgicales et nuit considérablement à la qualité de vie des quelque 162 000 Canadiens aux prises avec cette maladie. La colite ulcéreuse est complexe et nécessite souvent une approche personnalisée et le recours à plusieurs options thérapeutiques pour obtenir une rémission2.

À propos d'Omvoh

Omvoh (mirikizumab) est un antagoniste de l'interleukine-23p19 indiqué pour le traitement de la colite ulcéreuse active modérée ou grave chez l'adulte. Omvoh cible de façon sélective la sous-unité p19 pour inhiber la voie IL-23. L'inflammation attribuable à la suractivation de la voie de l'IL-23 joue un rôle important dans la pathogenèse de la colite ulcéreuse (CU). Le traitement par Omvoh commence par l'administration de trois doses de 300 mg par perfusion intraveineuse, à raison d'une dose toutes les 4 semaines, puis de deux doses de 100 mg par auto-injection sous-cutanée, à raison d'une dose toutes les quatre semaines pendant le traitement d'entretien.

Omvoh a reçu l'autorisation de Santé Canada le 20 juillet 20233, puis a reçu une recommandation positive des organismes d'évaluation des technologies de la santé du Canada, y compris l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) le 16 novembre 20234, et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) du Québec, le 29 novembre 20235.

À propos de Lilly

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, visitez le site Lilly.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

Omvoh® est une marque de commercer détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou ses sociétés affiliées.

