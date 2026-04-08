Ce partenariat souligne l'engagement de Lilly à l'égard de l'excellence en matière d'innovation pour faire progresser les résultats en matière de santé et avoir une incidence positive sur la vie des Canadiens.

TORONTO, le 8 avril 2026 /CNW/ - Lilly Canada est fière d'annoncer un nouveau partenariat pluriannuel avec les Blue Jays de Toronto, l'équipe préférée au Canada! La collaboration pluriannuelle réunit deux chefs de file dans leur domaine respectif, deux organisations ayant toujours fait preuve de persévérance et de travail d'équipe à toute épreuve, qui repoussent les limites pour rendre « l'impossible » possible. Alors que les Blue Jays célèbrent leur 50e saison au baseball canadien, Lilly commémore 150 ans de progrès importants qui changent la donne, améliorant la vie de personnes partout dans le monde qui sont atteintes de certaines des maladies et des affections chroniques les plus difficiles à traiter.

Toronto a joué un rôle important dans l'histoire de Lilly, car c'est ici que Lilly a collaboré avec des chercheurs de l'Université de Toronto, Banting et Best il y a plus d'un siècle pour soutenir la production à grande échelle de l'insuline nouvellement découverte. Cette réalisation a amélioré la vie de millions de personnes dans le monde. Lilly reconnaît l'importance cruciale des partenariats stratégiques pour faire progresser les objectifs communs, et la disponibilité commerciale de l'insuline illustre la force de la collaboration. L'entreprise poursuit cet engagement dans le cadre de son nouveau partenariat, alors qu'elle célèbre plus de 150 ans d'innovation scientifique. Pour de plus amples renseignements sur les contributions de Lilly aux Canadiens, veuillez consulter le site Lilly.com/fr-CA ou nous suivre sur LinkedIn et Instagram.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer notre partenariat avec les Blue Jays de Toronto et de célébrer la 50e saison du club de baseball, alors que Lilly célèbre son 150e anniversaire » a déclaré Mathilde Merlet, cheffe générale et présidente d'Eli Lilly Canada. « Les Blue Jays sont une équipe emblématique qui incarne le travail d'équipe et la persévérance, des valeurs qui reflètent profondément l'engagement de Lilly à aider les Canadiens à vivre plus longtemps, à être en meilleure santé et à mener une vie plus active. »

« Les partenariats avec des entreprises novatrices sont au cœur de la façon dont nous continuons d'améliorer l'expérience de nos adeptes et de notre communauté, a déclaré Mark Ditmars, vice-président des partenariats pour les Blue Jays de Toronto. « Nous sommes ravis d'accueillir Lilly dans notre famille de partenaires. »

Lilly Canada s'engage depuis longtemps à améliorer les résultats en matière de santé et à soutenir les communautés partout au Canada. Le partenariat avec l'équipe de baseball du Canada s'inscrit parfaitement dans cette mission, créant une synergie puissante entre un chef de file en matière d'innovation en soins de santé et l'équipe sportive préférée au Canada.

À propos de Lilly

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, consultez le site Lilly.com/fr-CA ou nous suivre sur LinkedIn et Instagram.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Personnes-ressources pour les médias : Ethan Pigott, Lilly Canada, [email protected], 416-770-5843