TORONTO, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. (« Lilly ») a annoncé aujourd'hui que l'Ontario est la première province à inscrire Olumiant® à sa liste de médicaments remboursés, faisant d'Olumiant le premier et le seul traitement pour les adultes atteints de pelade sévère remboursé par un régime public.

« Nous félicitons l'Ontario d'avoir pris l'initiative de donner aux personnes atteintes de pelade l'accès à une option de traitement efficace, c'est-à-dire Olumiant », a déclaré Mathilde Merlet, présidente et directrice générale de Lilly Canada. « Olumiant est le premier et le seul médicament administré par voie orale approuvé pour le traitement de la pelade sévère pour lequel l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) a accordé une lettre d'intention, et pour cela, nous encourageons tous les régimes publics d'assurance médicaments à agir rapidement pour que les patients qui attendent une solution à cette affection immunitaire puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. »

L'utilisation d'Olumiant (baricitinib) chez les adultes atteints de pelade sévère a été autorisée par Santé Canada le 26 janvier 2024. L'approbation d'Olumiant (baricitinib) pour le traitement de la pelade sévère repose sur les études cliniques de phase III BRAVE-AA1 et BRAVE-AA2 réalisées par Lilly, qui ont permis d'évaluer l'efficacité et l'innocuité d'Olumiant chez 1 200 adultes atteints de pelade sévère (touchant au moins 50 % du cuir chevelu, ce qui correspond à un score ≥ 50 mesuré au moyen de l'outil SALT [Severity of Alopecia Tool])1.

Le 2 octobre 2024, l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a émis une recommandation finale positive de remboursement avec conditions pour Olumiant comme traitement avancé de première intention, reconnaissant les bienfaits cliniques qu'Olumiant peut procurer aux patients atteints de pelade sévère, partout au Canada.

Olumiant (baricitinib) a récemment été inscrit à la liste de médicaments remboursés par le régime public de l'Ontario pour le traitement de la pelade sévère après que les négociations entre Lilly et l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) se sont conclues avec une lettre d'intention le 10 novembre 2025. Il s'agit des premières négociations conclues avec l'APP ayant mené au remboursement par un régime public d'un médicament pour le traitement de la pelade sévère au Canada.

« La pelade ne se limite pas à la perte de cheveux. Elle peut avoir des effets dévastateurs sur le bien-être mental et émotionnel d'une personne. La perte des cheveux et des poils peut être très éprouvante pour les personnes atteintes, car ils sont souvent étroitement liés à son identité personnelle », a déclaré Carolynne Harrison, présidente de la Fondation Canadienne de l'Alopécie Areata (FCANAA). « Cette avancée offre une lueur d'espoir aux membres de notre communauté qui sont aux prises avec les effets dévastateurs liés à la pelade. Nous attendons avec impatience l'accès à Olumiant à l'échelle nationale en nous réjouissant de l'avenir plus épanoui qui s'offrira aux personnes atteintes de pelade et à leurs familles. »

« La pelade est une maladie à médiation immunitaire qui peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie des patients. Nous avons constaté des bienfaits cliniques importants des traitements ciblés à action générale comme les inhibiteurs des protéines JAK, y compris Olumiant (baricitinib) dans les cas de pelade sévère, un domaine autrefois caractérisé par des options de traitement limitées », a déclaré la Dre Jennifer Beecker, dermatologue agréée par le Collège royal et directrice de la recherche de la Division de dermatologie de l'Hôpital d'Ottawa. « La première inscription à la liste de médicaments remboursés par le régime public de l'Ontario après la décision de l'APP signale d'importants progrès en vue du remboursement des traitements ciblés comme Olumiant (baricitinib) par les régimes publics pour les personnes atteintes de pelade sévère. Il s'agit d'une évolution encourageante pour les patients, partout au Canada. »

Même si Olumiant a reçu l'approbation de Santé Canada, qu'il a fait l'objet d'une recommandation positive de la CDA-AMC, que les négociations avec l'APP se sont conclues et qu'il est maintenant officiellement remboursé par le régime public d'assurance médicaments de l'Ontario, les « médicaments prescrits pour le traitement de l'alopécie ou de la calvitie » sont inscrits à la section 6.2.4.1 concernant les « Médicaments d'exception » de la Liste des médicaments remboursés par le régime public d'assurance médicaments du Québec (RAMQ). Cela signifie que des médicaments comme Olumiant ne seront pas évalués par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) en vue de leur remboursement par le régime public au Québec, menant à un accès inéquitable pour les résidents du Québec, étant donné que plusieurs programmes publics fédéraux offrent également le remboursement aux résidents du Québec. Lilly espère reprendre les discussions avec l'INESSS et demander au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de reconsidérer cette exclusion, compte tenu des bienfaits que ce médicament peut procurer aux patients atteints de cette maladie à médiation immunitaire.

À propos de la pelade

La pelade est une maladie inflammatoire chronique courante à médiation immunitaire. Elle touche les personnes de tous les groupes d'âge et de toutes les origines ethniques. La maladie est imprévisible et peut d'abord se manifester par une perte de cheveux par petites plaques bien définies jusqu'à une perte complète des cheveux et des poils sur toutes les parties du corps. Les causes de la pelade ne sont pas entièrement comprises, mais on croit qu'elle résulte de signaux immunitaires complexes qui modifient le cycle de croissance et entraîne la perte des cheveux. La pelade est une alopécie non cicatricielle, c'est-à-dire que les follicules pileux ne sont pas détruits et que les cheveux pourront repousser si la réponse auto-immune est inhibée2.

À propos de Lilly Canada

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus à propos de Lilly Canada, visitez le site www.lilly.com/fr-CA ou suivez-nous sur LinkedIn.

Olumiant® et la base du dispositif d'administration sont visés par des marques de commerce détenues ou utilisées sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou sociétés affiliées.

Notes et références :

1. Monographie d'Olumiant® (baricitinib), Eli Lilly Canada Inc., 26 janvier 2024. 2. Fondation Canadienne de l'Alopécie Areata (FCANAA) (2002). Qu'est-ce que l'alopécie areata? Consulté en octobre 2025 à l'adresse : https://www.canaaf.org/fr/a-propos-de-lalopecie-areata/

