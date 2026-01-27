L'approbation de Jaypirca marque le premier lancement de Lilly Canada en hématologie.

Dans le cadre de l'étude de phase I/II BRUIN, les patients atteints d'un LCM récidivant ou réfractaire ayant déjà reçu un traitement par un inhibiteur covalent de la BTK ont obtenu un taux de réponse global de 57 % et 19 % des patients ont obtenu une réponse complète.

Chez les adultes atteints d'une LLC/d'un LPL qui avaient déjà reçu au moins deux traitements, y compris un inhibiteur de la BTK et un inhibiteur du gène BCL-2, le taux de réponse global s'élevait à 73 %.

TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. a annoncé aujourd'hui que l'utilisation de Jaypirca® (pirtobrutinib, comprimés de 100 mg et de 50 mg) est maintenant approuvée et disponible en monothérapie pour le traitement des patients adultes au Canada atteints :

d'un lymphome à cellules du manteau (LCM) récidivant ou réfractaire ayant déjà reçu au moins deux traitements à action générale, y compris un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK); ou

récidivant ou réfractaire ayant déjà reçu au moins deux traitements à action générale, y compris un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK); ou d'une leucémie lymphoïde chronique ou d'un lymphome à petits lymphocytes (LLC/LPL) ayant déjà reçu au moins deux traitements, y compris un inhibiteur de la BTK et un inhibiteur du gène BCL-2.

Jaypirca a reçu un avis de conformité avec conditions (AC-C) fondé sur le taux de réponse observé dans l'étude de phase I/II ouverte, internationale et à groupe unique, appelée étude BRUIN1, en attendant les résultats d'études permettant d'attester son bénéfice clinique2.

Jaypirca, un inhibiteur hautement sélectif de la kinase, utilise un nouveau mécanisme de liaison et est le premier et le seul inhibiteur non covalent (réversible) de la BTK approuvé. Jaypirca peut rétablir l'inhibition de la BTK chez les patients atteints d'un LCM ayant déjà reçu un traitement par un inhibiteur covalent de la BTK et chez les patients atteints d'une LLC/d'un LPL ayant déjà reçu un traitement par un inhibiteur covalent de la BTK et un inhibiteur du gène BCL-21,3, ce qui prolonge le bienfait lié au ciblage de la voie BTK.

L'approbation de Jaypirca au Canada est soutenue par des données issues de l'étude de phase I/II BRUIN, une étude ouverte, multicentrique et multicohorte menée à l'échelle mondiale visant à évaluer Jaypirca en monothérapie chez des patients atteints de cancers des lymphocytes B. Deux cohortes clés comprenaient des patients atteints d'un lymphome à cellules du manteau (LCM) et des patients atteints d'une leucémie lymphoïde chronique/d'un lymphome à petits lymphocytes (LLC/LPL), tous ayant déjà reçu un traitement par un inhibiteur covalent de la BTK (icBTK). Dans la cohorte de patients atteints d'une LLC/d'un LPL incluse dans cette approbation, les patients avaient également été déjà traités par un inhibiteur du gène BCL-2. Les patients ont reçu 200 mg de Jaypirca, une fois par jour, administrés par voie orale jusqu'à l'évolution de la maladie ou l'apparition d'une toxicité inacceptable. Dans la cohorte de patients atteints d'un LCM (n = 74), l'âge médian était de 71 ans (intervalle : de 46 à 87), et la plupart des patients présentaient une maladie avancée. Ils avaient déjà reçu plusieurs traitements, avec un nombre médian de 3 traitements antérieurs (intervalle : de 1 à 8). Dans la cohorte de patients atteints d'une LLC/d'un LPL (n = 110), l'âge médian était de 68 ans (intervalle : de 41 à 88). Les patients avaient déjà reçu un nombre médian de 5 traitements antérieurs (intervalle : de 1 à 11) et la plupart d'entre eux avaient abandonné leur traitement par un inhibiteur covalent de la BTK en raison d'une maladie réfractaire ou évolutive. L'efficacité dans les deux cohortes a été évaluée par des comités d'examen indépendants au moyen de critères spécifiques à la maladie, le paramètre d'évaluation principal étant le taux de réponse global.

« L'approbation de Jaypirca, le premier inhibiteur non covalent de BTK à être approuvé au Canada, représente une avancée majeure pour les patients atteints d'un lymphome à cellules du manteau (LCM) ou d'une leucémie lymphoïde chronique/lymphome à petit lymphocyte (LLC/LPL) préalablement traité, dont les options thérapeutiques sont actuellement limitées », a déclaré Christopher Lemieux, MD, FRCPC, DRCPC, Hémato-oncologue, Directeur du programme de thérapie cellulaire CHU de Québec - Université Laval. « Ces données démontrent l'efficacité de Jaypirca chez les patients ayant déjà reçu un inhibiteur covalent de BTK, ce qui pourrait prolonger la durée pendant laquelle ils bénéficient d'un traitement par inhibition de BTK vu le mécanisme d'action novateur du Jaypirca. Ceci pourrait avoir un impact significatif sur la prise en charge de ces patients. »

« Il s'agit d'une étape importante pour les patients du Canada qui nécessitent d'urgence une nouvelle option de traitement », a déclaré Mathilde Merlet, présidente et cheffe générale de Lilly Canada. « Notre équipe s'est engagée à rendre Jaypirca accessible aux patients canadiens atteints de LCM et de LLC/LPL, et nous avons hâte de poursuivre cette étape en continuant de proposer de nouveaux médicaments aux personnes atteintes de cancers hématologiques. »

Dans le cadre de l'étude BRUIN, Jaypirca a montré une activité significative chez les patients ayant déjà reçu plusieurs traitements. Parmi les patients atteints d'un lymphome à cellules du manteau ayant déjà reçu un traitement par un inhibiteur covalent de la BTK, 57 % ont obtenu une réponse globale et près de 19 % ont obtenu une réponse complète. La durée médiane de la réponse s'élevait à plus de 21 mois. Dans la cohorte de patients atteints d'une LLC/d'un LPL, 73 % ont répondu au traitement et la durée médiane de la réponse s'élevait à 12,5 mois.

L'analyse groupée de l'innocuité de l'ensemble de la population de l'étude BRUIN a évalué 593 patients atteints de cancers hématologiques à qui Jaypirca a été administré en monothérapie à raison de 200 mg par jour. Parmi les patients de la population regroupée évaluée pour l'innocuité, les effets indésirables (EI) les plus fréquents du traitement par Jaypirca, survenus chez 20 % des patients ou plus, étaient les suivants : diminution du nombre de neutrophiles, diminution du taux d'hémoglobine, diminution du nombre de plaquettes, fatigue, douleur musculosquelettique, diminution du nombre de lymphocytes, ecchymoses, COVID-19, toux et diarrhée.

« Chez les personnes atteintes de cancer, l'espoir est d'une importance vitale pour garder le moral, et le moral est d'une importance vitale pour la survie. », a déclaré Raymond Vles, président du conseil de LLC Canada, qui apporte son expérience personnelle ainsi que son point de vue de défenseur des intérêts des patients à ce travail. « Lorsqu'une nouvelle option de traitement devient disponible, cela rassure les patients et leur famille, car si les patients présentent une récidive, ils peuvent discuter de cette autre option avec leur équipe de soins. »

À propos de l'étude de phase I/II BRUIN

L'étude clinique de phase I/II BRUIN est l'évaluation multicentrique de Jaypirca actuellement menée à l'échelle mondiale et pour la première fois chez l'humain portant sur des patients atteints de cancers hématologiques, notamment le lymphome à cellules du manteau (LCM).

L'étude comprend une phase I avec phase d'augmentation de la dose, une phase Ib avec traitement d'association et une phase II avec phase d'expansion de la dose. Le paramètre d'évaluation principal de l'étude de phase I est la dose maximale tolérée (DMT)/la dose recommandée pour la phase II (DRP2). Les paramètres d'évaluation secondaires comprennent l'innocuité, la pharmacocinétique et l'efficacité préliminaire mesurée par le taux de réponse global (TRG) pour la monothérapie. Le paramètre d'évaluation principal de l'étude de phase Ib est l'innocuité des associations de médicaments. Les critères d'évaluation secondaires sont la pharmacocinétique et l'efficacité préliminaire mesurée par le TRG pour les associations de médicaments. Le paramètre d'évaluation principal de l'étude de phase II est le TRG, déterminé par un comité d'examen indépendant (CEI). Les paramètres d'évaluation secondaires comprennent le TRG, déterminé par le chercheur, la meilleure réponse globale (MRG), la durée de la réponse (DDR), la survie sans progression (SSP), la survie globale (SG), l'innocuité et la pharmacocinétique.

À propos de Jaypirca® (pirtobrutinib)

Jaypirca (pirtobrutinib, anciennement connu sous le nom de LOXO-305) (prononcé djé-pir-ka) est un inhibiteur hautement sélectif (300 fois plus sélectif pour la BTK que 98 % des autres kinases testées dans le cadre d'études précliniques) non covalent (réversible) de l'enzyme BTK1. La BTK est une cible moléculaire validée présente dans de nombreuses leucémies et lymphomes à cellules B, notamment le lymphome à cellules du manteau4,5.

Jaypirca est approuvé par Santé Canada en vertu d'un AC-C comme médicament d'ordonnance sous forme de comprimés de 100 mg ou de 50 mg, à prendre par voie orale une fois par jour à raison de 200 mg, avec ou sans nourriture, jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition d'une toxicité inacceptable.

À propos du lymphome à cellules du manteau (LCM)

Le LCM est un cancer du sang rare et une forme de lymphome non hodgkinien (LNH). Chaque année, environ une personne sur 200 000 dans le monde développe un LCM6. Le LCM prend naissance dans les lymphocytes B, un type de globules blancs et un constituant du système immunitaire. Le LCM commence souvent par se développer dans les lymphocytes B situés dans la zone du manteau du bord externe des ganglions lymphatiques. À mesure que le cancer progresse, il peut se propager à la moelle osseuse, à la rate, au foie ou au tube digestif5.

À propos de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et du lymphome à petits lymphocytes (LPL)

La LLC est un type de cancer du sang et de la moelle osseuse qui touche principalement les lymphocytes, lesquels jouent un rôle important dans le système immunitaire. La LLC est le type de leucémie le plus fréquent chez les adultes2. Plus de 2 200 Canadiens sont touchés par la LLC chaque année8. La LLC est très semblable au LPL, la principale différence étant que dans la LLC, les cellules cancéreuses se trouvent dans la circulation sanguine et la moelle osseuse, tandis que dans le LPL, les cellules cancéreuses se trouvent dans les ganglions lymphatiques2.

Indications de Jaypirca

Jaypirca est un inhibiteur de la kinase indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à cellules du manteau (LCM) récidivant ou réfractaire ayant déjà reçu au moins deux traitements à action générale, y compris un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK). Jaypirca est également indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'une leucémie lymphoïde chronique ou d'un lymphome à petits lymphocytes (LLC/LPL) ayant déjà reçu au moins deux traitements, y compris un inhibiteur de la BTK et un inhibiteur du gène BCL-2.

À propos de Lilly Canada

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, consultez le site www.lilly.com/fr-CA ou suivez-nous sur LinkedIn .

Jaypirca® est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou sociétés affiliées.

Notes et références

1. Monographie de Jaypirca 2. Santé Canada. Ligne directrice: Avis de conformité avec conditions. Consulté le 23 octobre 2025. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/avis-conformite-conditions.html 3. Mato AR, Shah NN, Jurczak W, et al. Pirtobrutinib in relapsed or refractory B-cell malignancies (BRUIN): a phase ½ study. Lancet. 2021;397(10277):892-901. doi:10.1016/S0140-6736(21)00224-5 4. Hanel W, Epperla N. Emerging therapies in mantle cell lymphoma. J Hematol Oncol. 2020;13(1):79. Publié le 17 juin 2020. doi:10.1186/s13045-020-00914-1 5. Gu D., Tang H., Wu J., Li J., Miao Y. Targeting Bruton tyrosine kinase using non-covalent inhibitors in B cell malignancies. J Hematol Oncol. 2021;14(1):40. Publié le 6 mars 2021. doi:10.1186/s13045-021-01049-7 6. National Organization for Rare Disorders. Mantle cell lymphoma. Consulté le 21 octobre 2025. https://rarediseases.org/rarediseases/mantle-cell-lymphoma/ 7. Société de leucémie et lymphome du Canada. Leucémie lymphoïde chronique (LLC). Consulté le 21 octobre 2025. https://www.cancersdusang.ca/sites/default/files/2022-11/2022%20LLSC%20fact%20sheet_CLL_FR.pdf 8. Lymphome Canada. Comprendre la LLC et le LPL. Consulté le 21 octobre 2025. https://www.lymphoma.ca/wp-content/uploads/2021/12/LLC_PRM_FR_WEB.pdf

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Amanda Meek, Eli Lilly Canada Inc., [email protected]