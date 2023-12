L'indication de Verzenio a été élargie pour inclure l'ensemble de la population étudiée dans le cadre de l'étude de phase III monarchE.

Cette approbation s'appuie sur les données sur quatre ans de l'étude monarchE; Verzenio en association avec une endocrinothérapie (ET) adjuvante a réduit le risque de récidive de 34 % comparativement à une ET adjuvante employée seule.

Verzenio demeure le premier et le seul inhibiteur de CDK4/6 approuvé dans le cadre d'un traitement adjuvant.

TORONTO, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. a le plaisir d'annoncer que Santé Canada a autorisé l'élargissement de l'indication de Verzenio® (abémaciclib) afin d'inclure l'ensemble de la population en intention de traiter (ITT) sur laquelle a été menée l'étude de phase III monarchE. Verzenio est maintenant indiqué en association avec une endocrinothérapie (ET) pour le traitement adjuvant des patientes et des patients adultes atteints d'un cancer du sein au stade précoce exprimant des récepteurs hormonaux (RH+) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-) avec atteinte ganglionnaire, dont la maladie présente un risque élevé de récidive, à en juger par des caractéristiques clinicopathologiques définies comme la présence d'au moins quatre ganglions atteints, ou la présence d'un à trois ganglions atteints accompagnée d'au moins un des résultats suivants : tumeur d'au moins 5 cm, type histologique de grade 3 ou indice Ki-67 d'au moins 20 %. Cela représente une population de patients plus vaste que celle de l'indication antérieure plus restreinte approuvée par Santé Canada en 2022.

« Vingt pour cent des patientes chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein de stade précoce RH+ et HER2- connaîtront une récidive, laquelle évoluera potentiellement en une maladie métastatique incurable », a déclaré MJ DeCoteau, fondatrice et directrice générale de Rethink Breast Cancer. « L'élargissement de cette indication non seulement augmente les possibilités de traitement pour un plus grand nombre de patientes, mais souligne également l'importance des solutions sur mesure qui remettent le pouvoir entre les mains de celles qui choisissent d'aborder leur diagnostic de la façon la plus agressive possible. »

« L'indication élargie de Verzenio permettra à un plus grand nombre de femmes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce à risque élevé d'être admissibles à ce traitement, ce qui constitue un grand pas en avant dans la personnalisation du traitement et l'amélioration des soins aux patientes », a fait valoir Dre Karen Gelmon, professeure de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique. « C'est une période passionnante dans le domaine de l'oncologie durant laquelle nous continuons de faire des progrès dans l'amélioration des résultats pour les patientes. »

« Pour les Canadiens et les Canadiennes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein au stade précoce, la crainte d'une récidive est très réelle et ajoute du stress à une période déjà incertaine de leur vie », a déclaré Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration du Réseau canadien du cancer du sein. « Nous sommes très heureux que, grâce à cet élargissement de l'indication, un plus grand nombre de patients puissent avoir accès à ce traitement; encore plus de patientes et de de patients diagnostiqués d'un cancer du sein au stade précoce auront davantage d'espoir et de meilleurs résultats. »

Cet élargissement de l'indication est appuyé par des données de suivi sur quatre ans issues de l'étude de phase III monarchE, qui visait à comparer l'utilisation sur deux ans de Verzenio comme traitement adjuvant en association avec une ET par rapport à l'utilisation d'une ET seule chez les patientes et les patients atteints d'un cancer du sein au stade précoce RH+ et HER2- avec atteinte ganglionnaire, dont la maladie présente un risque élevé de récidive, à en juger par ses caractéristiques clinicopathologiques. Les données de suivi sur quatre ans indiquent qu'un traitement adjuvant par Verzenio réduit le risque de récidive et que les bienfaits de Verzenio perdurent après la fin du traitement. Après quatre ans, 85,8 % des patientes et des patients traités par Verzenio en association avec une ET n'avaient pas présenté de récidive, comparativement à 79,4 % des patients recevant une ET seulement, ce qui représente une différence absolue en matière de survie sans maladie invasive (SSMi) de 6,4 %. Verzenio en association avec une ET a entraîné une réduction de 34 % du risque d'événements modifiant la SSMi comparativement à une ET utilisée seule (RRI = 0,664 [IC à 95 % : 0,578; 0,762]). Après quatre ans, l'ampleur des bienfaits sur la survie sans récidive à distance (SSRD) s'était aussi accentuée au-delà de la période de traitement. Dans la population recevant un traitement adjuvant par Verzenio en association avec une ET, 88,4 % des patientes et des patients n'ont pas connu de récidive à distance, comparativement à 82,5 % des patients du groupe recevant une ET seule, ce qui représente une différence absolue de 5,9 %. L'ajout de l'abémaciclib à une ET a entraîné une réduction de 34 % du risque de récidive métastatique, comparativement à une ET utilisée seule (RR = 0,659 [IC à 95 % : 0,567; 0,767]). Aucun nouveau résultat relatif à l'innocuité n'a été relevé et les résultats globaux sont conformes au profil d'innocuité bien établi de Verzenio.

« L'élargissement de l'indication de Verzenio représente une autre étape importante pour nous permettre d'offrir de nouvelles options de traitement préventif à un plus grand nombre d'hommes et de femmes au Canada qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein au stade précoce RH+ et HER2- et qui présentent un risque élevé de récidive, » a déclaré Dr Kenneth Custer, chef général de Lilly Canada. « Je suis extrêmement heureux que le Canada se démarque en veillant à ce que toute la population de patientes et de patients atteints d'un cancer du sein au stade précoce étudiée dans le cadre de nos essais cliniques ait maintenant accès à cet important traitement. »

L'étude monarchE a été menée chez 5 637 adultes atteints d'un cancer du sein au stade précoce RH+ et HER2- avec atteinte ganglionnaire. L'utilisation de Verzenio est maintenant approuvée pour l'ensemble de la population de patients en ITT. La section « À propos de l'étude monarchE » ci-dessous fournit plus de détails sur le plan de l'étude.

Les effets indésirables observés lors de l'étude monarchE étaient conformes au profil d'innocuité connu de Verzenio1. L'innocuité et la tolérabilité ont été évaluées chez 5 591 patients. Les effets indésirables les plus fréquemment signalés (≥ 10 %) dans le groupe traité par Verzenio en association avec une ET (tamoxifène ou inhibiteur de l'aromatase) et à une fréquence ≥ 2 % par rapport à celle du groupe traité par l'ET seule étaient les suivants : diarrhée, infections, fatigue, nausées, céphalées, vomissements, stomatite, diminution de l'appétit, étourdissements, éruptions cutanées et alopécie2. Les résultats de laboratoire anormaux les plus fréquents (tous les grades, ≥ 10 %) étaient les suivants : élévation du taux de créatinine, diminution du nombre de globules blancs, diminution du nombre de neutrophiles, anémie, diminution du nombre de lymphocytes, diminution du nombre de plaquettes, élévation du taux d'ALT, élévation du taux d'AST et hypokaliémie.

Pour consulter la monographie complète de Verzenio, veuillez visiter le site www.lilly.ca.

À propos de l'étude monarchE

L'étude monarchE est une étude de phase III, multicentrique, mondiale, ouverte et à répartition aléatoire menée chez des femmes et des hommes adultes atteints d'un cancer du sein au stade précoce avec atteinte ganglionnaire RH+/HER2- réséqué, qui présentaient des caractéristiques cliniques et pathologiques associées à un risque élevé de récidive de la maladie. Au total, 5 637 patients ont été répartis aléatoirement (selon un rapport de 1:1) pour recevoir, pendant deux ans, soit Verzenio à raison de 150 mg deux fois par jour, en association avec une endocrinothérapie (ET) standard choisie par le médecin, soit seulement une ET standard. On a demandé aux patients des deux groupes de traitement de poursuivre l'endocrinothérapie adjuvante pendant une période maximale de cinq à dix ans selon la recommandation de leur clinicien. La cohorte 1 était formée de patients présentant une atteinte ganglionnaire (≥ 4 ganglions lymphatiques axillaires [GLA] ou 1 à 3 GLA) et dont l'histologie de la tumeur était de grade 3 ou dont la taille de la tumeur était ≥ 5 cm alors que la cohorte 2 était formée de patients présentant une atteinte ganglionnaire (1 à 3 GLA) et un indice Ki-67 ≥ 20 % selon l'évaluation effectuée par un laboratoire central. Dans la population en ITT (cohortes 1 et 2), le paramètre d'évaluation principal était la SSMi.

À propos du cancer du sein au stade précoce et du risque de récidive

On estime que 90 % de tous les cancers du sein sont détectés à un stade précoce. Environ 70 % de tous les cancers du sein sont de sous-type RH+ HER2-. Bien que le pronostic du cancer du sein au stade précoce RH+ et HER2- soit généralement bon, une récidive est possible dans 20 % des cas, laquelle évoluera en une maladie métastatique incurable3. Le risque de récidive est le plus élevé au cours des deux ou trois premières années suivant le diagnostic, en particulier chez les patients atteints d'un cancer du sein au stade précoce à risque élevé avec atteinte ganglionnaire4. Les facteurs associés à un risque élevé de récidive comprennent une atteinte ganglionnaire, une grosse tumeur (≥ 5 cm), un grade tumoral élevé (grade 3) et un taux élevé de prolifération cellulaire (indice Ki-67 ≥ 20 %)2.

On parle d'« atteinte ganglionnaire » lorsque des cellules cancéreuses de la tumeur au sein sont détectées dans les ganglions lymphatiques de l'aisselle. Bien que le cancer du sein puisse être retiré une intervention chirurgicale, la présence de cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques signifie que le risque de récidive et de propagation du cancer est plus élevé.

À propos du cancer du sein

Le cancer du sein a désormais dépassé le cancer du poumon en tant que cancer le plus diagnostiqué dans le monde, selon GLOBOCAN. Dans le rapport, le taux normalisé selon l'âge de cancers du sein était de 82,1 pour 100 000, ce qui signifie qu'environ 1 nouveau diagnostic de cancer sur 8 en 2020 au Canada correspondait à celui d'un cancer du sein. Avec environ 685 000 décès lui étant attribués en 2020, le cancer du sein est la cinquième cause de décès par cancer dans le monde5. Au Canada, on estime que 29 400 Canadiennes auront reçu un diagnostic de cancer du sein d'ici la fin de l'année 20236. Cela représente 26 % de tous les nouveaux cas de cancer chez les femmes en 20237.

À propos de Verzenio® (abémaciclib)

Verzenio® (abémaciclib) est un traitement ciblé connu sous le nom d'inhibiteur des kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6). Verzenio est un traitement non chimiothérapeutique offert sous forme de comprimé oral.

Verzenio agit à l'intérieur de la cellule pour bloquer l'activité des CDK4 et CDK6 et contribuer à arrêter la croissance des cellules cancéreuses, pour qu'elles finissent par mourir (d'après les études précliniques). Les kinases dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6) sont activées par la liaison avec les cyclines D. Dans des lignées de cellules mammaires cancéreuses exprimant des récepteurs d'œstrogènes (RE+), les CDK4 et 6 dépendantes de la cycline D1 favorisent la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome (Rb), la progression du cycle cellulaire et la prolifération cellulaire.

In vitro, une exposition continue à Verzenio a inhibé la phosphorylation de la Rb et le passage de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire, provoquant la sénescence et l'apoptose (mort cellulaire). Dans les essais précliniques, une prise quotidienne de Verzenio sans interruption a entraîné une réduction de la taille de la tumeur. L'inhibition des CDK4 et CDK6 dans les cellules saines peut se traduire par des effets secondaires dont certains peuvent être graves. De plus, des données cliniques probantes laissent croire que Verzenio traverse la barrière hémato-encéphalique. Chez les patients atteints d'un cancer avancé, notamment du sein, les concentrations de Verzenio et de ses métabolites actifs M2 et M20 dans le liquide céphalorachidien sont comparables à leurs concentrations plasmatiques sous forme libre.

Verzenio est la première forme pharmaceutique solide à prise orale que Lilly fabrique à l'aide d'un procédé plus rapide et plus efficace appelé fabrication en continu. Il s'agit d'un nouveau procédé de fabrication de pointe utilisé au sein du secteur pharmaceutique, et Lilly est l'une des premières entreprises à adopter cette technologie.

INDICATIONS DE VERZENIO

Verzenio® (abémaciclib) (comprimés) en association avec une endocrinothérapie est indiqué pour le traitement adjuvant des patientes et des patients adultes atteints d'un cancer du sein au stade précoce exprimant des récepteurs hormonaux (RH positif) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2 négatif) avec atteinte ganglionnaire, dont la maladie présente un risque élevé de récidive, à en juger par ses caractéristiques clinicopathologiques.

VERZENIO (abémaciclib) (comprimés) est indiqué pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique exprimant des récepteurs hormonaux (RH positif) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2 négatif) :

en association avec un inhibiteur de l'aromatase chez les femmes ménopausées, comme endocrinothérapie initiale;

en association avec le fulvestrant chez les femmes lorsque la maladie évolue après une endocrinothérapie. Les femmes en préménopause ou en périménopause doivent aussi être traitées par un agoniste de la gonadolibérine (GnRH);

en monothérapie chez les femmes en cas d'évolution de la maladie après une endocrinothérapie et au moins deux chimiothérapies antérieures, dont au moins une à base de taxane. Par ailleurs, l'une de ces chimiothérapies doit avoir été administrée dans un contexte métastatique.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.

