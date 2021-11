En prévision de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre, Lilly s'est engagée à verser 100 000 $ US au programme Life for a Child au nom des cinq gagnants sélectionnés.

TORONTO, le 11 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Lilly Canada a annoncé les noms des cinq gagnants du tout premier Prix Leonard, qui célèbre le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline en soulignant la contribution de champions voués à faire progresser la prise en charge du diabète. Lilly fait don de 20 000 $ US au nom de chaque gagnant (100 000 $ au total) au programme Life for a Child, un organisme à but non lucratif mondial qui donne accès à des soins, à des programmes éducatifs ainsi qu'à des fournitures et des médicaments salvateurs aux enfants et aux jeunes atteints de diabète de type 1 dans les pays en développement.

« En tant que lieu de naissance de l'insuline, il y a 100 ans, nous ne saurions être plus fiers que le Canada soit bien représenté avec ses deux gagnants du Prix Leonard, le seul pays à avoir plusieurs lauréats », a déclaré Rhonda Pacheco, directrice générale de Lilly Canada. « Le Prix Leonard vise à souligner le travail important accompli dans la communauté du diabète et à inspirer les générations futures à prendre l'initiative et à avoir une incidence positive dans leur collectivité. Nous sommes impatients de voir tout ce que vous pourrez faire! »

Le Prix Leonard a été inspiré par la vie de Leonard Thompson, la première personne diabétique ayant été traitée avec succès par l'insuline en 1922, et il célèbre les réalisations continues dans la communauté du diabète. Les gagnants du Prix Leonard de 2021 et leurs catégories sont :

Adolescents/jeunes adultes : Drew Mendelow, de Gaithersburg, Maryland , États-Unis, pour son travail de développement de l'application T1D1, qui aide les personnes atteintes de diabète à calculer et consigner des mesures clés et à envoyer facilement des données à leur équipe de traitement du diabète.

Défenseurs/professionnels de la défense des intérêts des patients : Sana Ajmal, Ph. D., Rawalpindi, Pendjab, Pakistan , pour son travail en tant que fondatrice et directrice générale de Meethi Zingagi, un organisme sans but lucratif qui vise à améliorer la vie des diabétiques.

Endocrinologues/médecins de soins primaires : Giuseppina Chierici, M.D., Milan , Italie, pour avoir lancé le projet « Portiamo a casa un sorriso » qui fournit gratuitement des soins médicaux à domicile et des conseils aux personnes diabétiques dans le besoin.

Éducateurs en diabète et personnel infirmier spécialisé dans le diabète : Vanita Pais, R.D., éducatrice agréée en diabète, Toronto, Ontario, Canada , pour son travail dans le cadre des programmes de compétences alimentaires et des ateliers pour les enfants atteints de diabète de type 1.

Chercheurs : James Shapiro, M.D., Ph. D., Edmonton, Alberta, Canada , pour son travail d'élaboration du Protocole d' Edmonton pour la transplantation de cellules d'îlots pancréatiques, qui a été réalisé plus de 700 fois et qui vise à améliorer les soins aux personnes atteintes de diabète.

Les gagnants de chaque catégorie ont été sélectionnés par un jury externe composé de leaders réputés dans le domaine des soins du diabète. Le jury a évalué plus de 70 propositions de projet, d'innovations ou d'efforts originaux qui répondaient à un besoin important ou à un défi dans la prise en charge du diabète ou qui visaient à soutenir la collectivité.

« Ce fut un honneur de faire partie du jury dans le cadre du programme du Prix Leonard, conçu pour souligner les contributions exceptionnelles dans le domaine du diabète », a déclaré la Dre Sarah Linklater, directrice scientifique en chef à la FRDJ Canada. « Il a été difficile pour le jury de faire un choix, car il y avait tant de demandes de la part de personnes qui ont fait un travail incroyable partout dans le monde pour améliorer la vie des personnes atteintes de diabète. Félicitations à tous les gagnants et bravo aux deux lauréats canadiens. »

Le jury externe du Prix Leonard était composé des personnes suivantes :

Tadej Battelino, M.D., Ph. D., Consultant et chef du département d'endocrinologie pédiatrique et adolescente, UMC Ljubljana

Amalia Gastaldelli, directrice de recherche, Institut de physiologie clinique, CNR

Mariana Gomez, directrice, Marchés émergents, Beyond Type 1

Irl B. Hirsch, M.D., Professeur de médecine, UW Medicine Diabetes Institute

Nicole Johnson, DrPH, MSP, MA, vice-présidente, Science et soins de santé, American Diabetes Association

Sarah Linklater , Ph. D., conseillère scientifique en chef, FRDJ Canada

, Ph. D., conseillère scientifique en chef, FRDJ Canada Kenneth P. Moritsugu, M.D., MSP, FACPM, RADM, USPHS (retraité)

Anna Norton, MS, présidente et directrice générale, DiabetesSisters

Navneet (Niti) Kaur Pall, M.D., présidente, International Diabetes Federation Europe

Leonard Glass, M.D., F.A.C.E., vice-président, Affaires médicales mondiales de Lilly Diabétologie, Eli Lilly and Company

Le jury a examiné les propositions en fonction de plusieurs critères, notamment l'incidence, la nouveauté, la faisabilité et la capacité de faire progresser la mission de Lilly en matière de soins qui changent la vie des personnes touchées par le diabète. Lilly versera un montant total de 100 000 $ US au programme Life for a Child au nom des projets gagnants pour contribuer à fournir des soins aux jeunes diabétiques du monde entier.

« Nous sommes honorés d'être les bénéficiaires du travail exceptionnel réalisé par les gagnants du Prix Leonard. Je suis reconnaissant et inspiré par les efforts exceptionnels de ces personnes et leur dévouement à changer les choses pour les personnes atteintes de diabète », a déclaré le Dr Graham Ogle, directeur général du programme Life for a Child. « Cette contribution de Lilly appuiera davantage notre mission qui consiste à fournir les meilleurs soins possibles aux enfants atteints de diabète dans les pays qui manquent de ressources et contribuera à bâtir un monde où les enfants atteints de diabète s'épanouissent, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont nés. »

Pour en savoir plus sur le Prix Leonard, les gagnants et leur travail, visitez Lilly.com/LeonardAward. Lilly prévoit poursuivre le programme de Prix Leonard jusqu'en 2023.

À propos du diabète au Canada

Environ 11 millions de Canadiens sont atteints de diabète ou de prédiabète. Il existe trois principaux types de diabète. Le diabète de type 2 est le diagnostic le plus fréquent, suivi du diabète de type 1. Le diabète gestationnel survient pendant la grossesse et est généralement temporaire. Le prédiabète est un autre diagnostic important qui indique qu'une personne est très susceptible de développer un diabète. Une glycémie élevée, ou hyperglycémie, peut entraîner des complications liées au diabète. Ces dernières peuvent être très graves et même mettre la vie en danger. Une bonne maîtrise de la glycémie réduit le risque de présenter de telles complications.

À propos de Lilly Diabétologie

Lilly est un chef de file mondial dans le traitement du diabète depuis 1923, année où nous avons lancé la première insuline commerciale au monde. Aujourd'hui, nous tirons profit de cet héritage en nous efforçant de répondre aux différents besoins des personnes atteintes de diabète et des personnes qui s'occupent d'elles. Par la recherche, la collaboration et des procédés de fabrication de qualité, nous cherchons à améliorer la vie des personnes touchées par le diabète et d'autres maladies connexes. Nous travaillons à obtenir des résultats exceptionnels grâce à des solutions novatrices - des médicaments aux technologies en passant par des programmes de soutien et plus encore.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca/fr.

