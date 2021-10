Lilly annonce la présentation des plus récentes données de l'étude clinique de phase III MonarchE portant sur Verzenio® (abémaciclib) lors de la séance plénière virtuelle de l'ESMO et leur publication simultanée dans la revue Annals of Oncology

Le traitement adjuvant par Verzenio en association avec une endocrinothérapie (ET) a continué d'entraîner une réduction importante du risque de récidive chez les patients atteints d'un cancer du sein précoce à risque élevé avec atteinte ganglionnaire RH+/HER2-

Durant une période de suivi supplémentaire, le bienfait thérapeutique de Verzenio en association avec une ET a été maintenu au fil du temps et prolongé au-delà de la période de traitement de deux ans. Il est à noter que les résultats de l'analyse des données complètes relatives à l'innocuité concordaient avec les résultats précédents.

Bienfait constant du traitement par Verzenio en ce qui concerne la réduction du risque de récidive observé chez les patients indépendamment de leur indice Ki-67

TORONTO, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Eli Lilly and Company a annoncé la diffusion des plus récentes données positives de l'étude clinique de phase III monarchE portant sur l'utilisation expérimentale de Verzenio® (abémaciclib) en association avec une endocrinothérapie (ET) adjuvante standard dans le traitement du cancer du sein précoce (CSP) à risque élevé avec atteinte ganglionnaire exprimant des récepteurs hormonaux (RH+) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-). Ces données ont été présentées lors de la séance plénière virtuelle de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) [tenue le 14 octobre 2021] et publiées simultanément dans la revue Annals of Oncology.

Tel qu'il a été publié précédemment dans le Journal of Clinical Oncologyi, l'étude monarchE a satisfait à son principal paramètre d'évaluation en montrant une amélioration statistiquement significative de la survie sans maladie invasive (SSMi) dans la population en intention de traiter (ITT) chez les patients ayant reçu le traitement adjuvant par Verzenio en association avec l'ET comparativement à ceux traités seulement par l'ET. Conformément aux lignes directrices des experts, la SSMi a été définie comme étant le délai avant la récidive du cancer du sein, l'apparition d'un nouveau cancer ou la mort.

L'étude a été menée auprès de femmes et d'hommes atteints d'un CSP avec atteinte ganglionnaire RH+/HER2-, qui présentaient un risque élevé de récidive d'après certaines caractéristiques cliniques ou pathologiques (n = 5 637). Les patients ont été répartis dans l'une des deux cohortes. La cohorte 1 était formée de patients présentant une atteinte ganglionnaire (≥ 4 ganglions lymphatiques axillaires [GLA] ou 1 à 3 GLA) et dont l'histologie de la tumeur était de grade 3 ou dont la taille de la tumeur était ≥ 5 cm alors que la cohorte 2 était formée de patients présentant une atteinte ganglionnaire (1 à 3 GLA) et un indice Ki-67 ≥ 20 % (défini dans l'étude comme étant un « indice Ki-67 élevé ») selon l'évaluation effectuée par un laboratoire central. L'indice Ki-67 est un marqueur de prolifération cellulaire. L'indice Ki-67 des patients de la cohorte 1 a également été déterminé par un laboratoire central au moyen d'un échantillon approprié, mais la détermination de l'indice Ki-67 n'était pas un critère d'inclusion dans cette cohorte. La population en ITT regroupait les cohortes 1 et 2.

Les données présentées et publiées comprennent les plus récents résultats tenant compte du suivi médian de 27 mois. Dans l'analyse mise à jour, les bienfaits de Verzenio sur la SSMi et la survie sans récidive à distance (SSRD) ont été maintenus (voir le tableau 1 ci-dessous). À trois ans, les taux d'amélioration absolue de la SSMi et de la SSRD étaient respectivement de 5,4 % et de 4,2 %. Des analyses exploratoires par morceaux des estimations du risque relatif (RR) d'événements modifiant la SSMi et la SSRD au cours de chaque année ont également été effectuées, lesquelles ont montré une augmentation de l'ampleur de l'effet sur la SSMi au fil du temps (de la première année [RR de 0 à 1 an = 0,80; IC à 95 % : 0,59 à 1,03] à la deuxième année [RR de1 à 2 ans = 0,68; IC à 95 % : 0,52 à 0,87]). Les résultats des analyses ont été corroborés par les résultats obtenus après la période de traitement à l'étude de deux ans (RR sur 2 ans et plus = 0,60; IC à 95 % : 0,40 à 0,86). De même, les estimations du RR d'événements modifiant la SSRD ont été corroborées par les résultats obtenus au cours de la première année (RR de 0 à 1 an = 0,73; IC à 95 % : 0,52 à 0,99) et de la deuxième année (RR de 1 à 2 ans = 0,68, IC à 95 % : 0,51 à 0,88]), lesquels se sont maintenus après la période de traitement à l'étude de deux ans (RR sur 2 ans et plus = 0,69; IC à 95 % : 0,45 à 1,03). L'incidence de l'indice Ki-67 sur le pronostic et la probabilité de bénéficier des bienfaits de Verzenio ont également été analysées. Comme prévu, un indice Ki-67 élevé ≥ 20 % était un facteur pronostique d'un risque accru de récidive chez les patients présentant des caractéristiques cliniques et pathologiques associées à un risque élevé. Toutefois, Verzenio a procuré un bienfait constant en réduisant le risque de récidive chez les patients présentant des caractéristiques cliniques et pathologiques associées à un risque élevé indépendamment du fait que leur indice Ki-67 était faible (< 20 %) ou élevé (≥ 20 %) [voir le tableau 2 ci-dessous]. Puisque 90 % des patients ont maintenant terminé la période de traitement de deux ans ou abandonné prématurément l'étude, on considère que les données relatives à l'innocuité sont complètes et qu'elles concordent avec le profil connu de Verzenio. Tous les patients de l'étude monarchE continueront de faire l'objet d'un suivi en vue d'évaluer la survie globale et d'autres critères d'évaluation. Toutes les données globales sur la survie n'avaient pas encore été obtenues.

« Les résultats de l'étude monarchE sont vraiment impressionnants, et nous sommes motivés par la constance des bienfaits thérapeutiques et l'augmentation de l'ampleur de l'effet observée au fil du temps dans la réduction du risque de récidive et d'évolution du cancer en maladie métastatique », a déclaré Joyce A. O'Shaughnessy. M.D., Celebrating Women Chair in Breast Cancer Research, Baylor University Medical Center, Texas Oncology, US Oncology, Dallas, Texas, chercheuse de l'étude monarchE et présentatrice lors la séance plénière virtuelle de l'ESMO, tenue le 14 octobre 2021. « Ces données semblent indiquer que l'ajout d'un traitement adjuvant par Verzenio à une endocrinothérapie dans le contexte du cancer du sein de stade précoce à risque élevé pourrait changer la façon dont nous traitons les patients atteints de cette maladie et répondre à un besoin important non satisfait chez ceux qui présentent des caractéristiques de risque cliniques et pathologiques et qui ont besoin de nouvelles options thérapeutiques. »

Le tableau suivant montre l'évolution des données relatives à la SSMi et la SSRD dans la population en ITT.

Tableau 1.



Principal paramètre d'évaluationi Suivi supplémentaire Date limite de collecte des données 8 juillet 2021 1er avril 2021 Patients ayant arrêté le traitement à l'étude 41,0 % 89,6 % Résultats relatifs à l'efficacité Verzenio + ET ET seule Verzenio + ET ET seule Suivi médian, mois 19,1 27,1 Survie sans maladie invasive (SSMi) Événements, n 163 232 232 333 Taux de SSMi, % (IC à 95 %)







2 ans 92,3 (90,9 à 93,5) 89,3 (87,7 à 90,7) 92,7 (91,6 à 93,6) 90,0 (88,8 à 91,1) 3 ans Non estimable Non estimable 88,8 (87,0 à 90,3) 83,4 (81,3 à 85,3) RR (IC à 95 %) Valeur p 0,71 (0,58 à 0,87) * Valeur p nominale = 0,0009 0,70 (0,59 à 0,82) * Valeur p nominale < 0,0001 Survie sans récidive à distance (SSRD) Événements, n 131 193 191 278 Taux de SSRD, % (IC à 95 %)







2 ans 93,8 (92,6 à 94,9) 90,8 (89,3 à 92,1) 94,1 (93,2 à 95,0) 91,6 (90,5 à 92,6) 3 ans Non estimable Non estimable 90,3 (88,6 à 91,8) 86,1 (84,2 à 87,9) RR (IC à 95 %) 0,69 (0,55 à 0,86) 0,69 (0,57 à 0,83) i Johnston SRD, Harbeck N, Hegg R, et al.; chercheurs et membres du comité d'examen des études monarchE. Abemaciclib combined with endocrine therapy for the adjuvant treatment of HR+, HER2-, node-positive, high-risk, early breast cancer (monarchE) [published online ahead of print, September 20, 2020]. J Clin Oncol. doi:10.1200/JCO.20.02514. * La seconde analyse provisoire a révélé que le principal critère d'évaluation de l'efficacité était statistiquement significatif

Le tableau suivant présente les taux de SSMi dans la cohorte 1 selon l'indice Ki-67 déterminé par un laboratoire central (faible : < 20 %, élevé : ≥ 20 %).

Tableau 2.



Verzenio + ET ET seule RR (IC à 95 %) Cohorte 1, indice Ki-67 élevé, n = 2 003 Patients, n 1 017 986 0,626 (0,488 à 0,803) Événements, n 104 158 Taux de SSMi à 3 ans 86,1 % 79,0 % Cohorte 1, indice Ki-67 faible, n = 1 914 Patients, n 946 968 0,704 (0,506 à 0,979) Événements, n 62 86 Taux de SSMi à 3 ans 91,7 % 87,2 %

* Données de l'analyse de suivi supplémentaire (date limite de collecte des données : 1er avril 2021)

« Nous sommes extrêmement heureux de la constance des résultats marquants de l'étude monarchE et ravis de faire connaître ces données importantes à toutes les personnes concernées par le cancer du sein », a déclaré David Hyman, M.D., médecin-chef, oncologie chez Lilly. « Les bienfaits du traitement par Verzenio mis en évidence lors de l'analyse du principal paramètre d'évaluation ont été maintenus durant les 27 mois de la période médiane de suivi, y compris après la période de traitement par Verzenio, ce qui a renforcé notre confiance dans l'effet du traitement observé. »

Les effets indésirables survenus au cours de l'étude monarchE concordaient avec le profil d'innocuité connu de Verzenio. Une fréquence accrue d'effets indésirables (EI) de grade ≥ 3 et d'effets indésirables graves a été observée avec Verzenio en association avec l'ET comparativement à l'ET seule (50 % par rapport à 16 % et 15 % par rapport à 9 % respectivement). Les EI les plus fréquents étaient la diarrhée, la neutropénie et la fatigue dans le groupe ayant reçu Verzenio en association avec l'ET et étaient l'arthralgie, les bouffées de chaleur et la fatigue dans le groupe ayant reçu l'ET seule.

À propos de l'étude monarchE

L'étude monarchE est une étude de phase III, multicentrique, mondiale, ouverte et à répartition aléatoire comportant deux cohortes formées de femmes et d'hommes adultes atteints d'un CSP avec atteinte ganglionnaire RH+/HER2- réséqué, qui présentaient des caractéristiques cliniques et pathologiques associées à un risque élevé de récidive de la maladie. Au total, 5 637 patients ont été répartis aléatoirement (selon un rapport de 1:1) pour recevoir, pendant deux ans, soit Verzenio (150 mg deux fois par jour) en association avec une ET standard choisie par le médecin, soit seulement une ET standard. Les patients des deux groupes de traitement devaient continuer de recevoir l'ET adjuvante pendant une période maximale de cinq à dix ans selon la recommandation de leur clinicien. La cohorte 1 était formée de patients présentant une atteinte ganglionnaire (≥ 4 GLA ou 1 à 3 GLA) et dont l'histologie de la tumeur était de grade 3 ou dont la taille de la tumeur était ≥ 5 cm alors que la cohorte 2 était formée de patients présentant une atteinte ganglionnaire (1 à 3 GLA) et un indice Ki-67 ≥ 20 % selon l'évaluation effectuée par un laboratoire central. Dans la population en ITT (cohortes 1 et 2), le principal paramètre d'évaluation était la SSMi. Les paramètres d'évaluation secondaires étaient la SSMi chez les patients ayant un indice Ki-67 élevé (dans la population en ITT et la cohorte 1), la SSRD, la survie globale et l'innocuitéi,ii.

À propos du cancer du sein précoce et du risque de récidive

On estime que 90 % des cas de cancer du sein sont diagnostiqués à un stade précoce. Bien que le pronostic du CSP RH+/HER2- soit généralement positif, une récidive est possible dans 20 % des cas, laquelle évoluera en une maladie métastatique incurable. Le risque de récidive est le plus élevé au cours des deux ou trois premières années suivant la pose du diagnostic, en particulier chez les patients atteints d'un CSP à risque élevé avec atteinte ganglionnaire. Les facteurs associés à un risque élevé de récidive comprennent une atteinte ganglionnaire, une grosse tumeur (≥ 5 cm), un grade tumoral élevé (grade 3) et un taux élevé de prolifération cellulaire (indice Ki-67 [≥ 20 %])ii.

On parle d'« atteinte ganglionnaire » lorsque des cellules cancéreuses de la tumeur au sein sont détectées dans les ganglions lymphatiques axillaires. Bien que le cancer du sein puisse être retiré par chirurgie, la présence de cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques signifie que le risque de récidive et de propagation du cancer est plus élevé.

À propos de Verzenio®

Verzenio® (abémaciclib) est un traitement ciblé connu sous le nom d'inhibiteur des kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6). Verzenio est un traitement non chimiothérapeutique offert sous forme de comprimé oral. Dans des lignées de cellules mammaires cancéreuses exprimant des récepteurs d'estrogènes (RE+), les CDK4 et 6 dépendantes de la cycline D1 favorisent la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome (Rb), la progression du cycle cellulaire et la prolifération cellulaire.

In vitro, une exposition continue à Verzenio a inhibé la phosphorylation de la Rb et le passage de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire, provoquant la sénescence et l'apoptose (mort cellulaire). Dans les essais précliniques, une prise quotidienne de Verzenio sans interruption a entraîné une réduction de la taille de la tumeur. L'inhibition des CDK4 et CDK6 dans les cellules saines peut se traduire par des effets secondaires dont certains peuvent être graves. De plus, des données cliniques probantes laissent croire que Verzenio traverse la barrière hémato-encéphalique. Chez les patients atteints d'un cancer avancé, notamment du sein, les concentrations de Verzenio et de ses métabolites actifs M2 et M20 dans le liquide céphalorachidien sont comparables à leurs concentrations plasmatiques sous forme libre.

Verzenio est la première forme pharmaceutique solide à prise orale que Lilly fabrique à l'aide d'un procédé plus rapide et plus efficace appelé fabrication en continu. Il s'agit d'un nouveau procédé de fabrication de pointe utilisé au sein du secteur pharmaceutique, et Lilly est l'une des premières entreprises à adopter cette technologie.

Indication

Au Canada, Verzenio® (abémaciclib) est indiqué pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique exprimant des récepteurs hormonaux (RH positif) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2 négatif) :

en association avec un inhibiteur de l'aromatase chez les femmes ménopausées, comme endocrinothérapie initiale;

en association avec le fulvestrant chez les femmes lorsque la maladie évolue après une endocrinothérapie. Les femmes en préménopause ou en périménopause doivent aussi être traitées par un agoniste de la gonadolibérine (GnRH);

en monothérapie chez les femmes en cas d'évolution de la maladie après une endocrinothérapie et au moins deux chimiothérapies antérieures. Par ailleurs, l'une de ces chimiothérapies doit avoir été administrée dans un contexte métastatique, et au moins une devrait comprendre un taxane.

Veuillez consulter la monographie de Verzenio pour obtenir des renseignements importants sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions et la posologie. Vous pouvez aussi obtenir la monographie en composant le 1-888-545-5972.

À propos de Lilly Oncologie

Depuis plus de 50 ans, Lilly se donne pour mission d'offrir des médicaments révolutionnaires et du soutien aux personnes atteintes de cancer et aux personnes qui s'occupent d'elles. Lilly est déterminée à poursuivre sa mission historique et à continuer d'améliorer la vie de toutes les personnes touchées par le cancer, partout dans le monde.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca/fr.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

Énoncé prospectif de Lilly

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs (au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995) au sujet de Verzenio (abémaciclib) comme traitement des patients atteints du cancer du sein de stade précoce, et reflète les opinions actuelles de Lilly. Toutefois, comme c'est le cas pour tout produit pharmaceutique, le processus de mise au point et de commercialisation est associé à des incertitudes et à des risques substantiels. Entre autres choses, rien ne garantit que les résultats d'études futures seront conformes aux résultats obtenus à ce jour ou que Verzenio sera approuvé par d'autres instances réglementaires ou connaîtra un succès commercial. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet et au sujet des autres risques et incertitudes, veuillez consulter les derniers formulaires 10-K et 10-Q déposés par Lilly auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sauf si la loi l'exige, Lilly ne s'engage nullement à réviser tout énoncé prospectif en fonction d'événements survenant après la diffusion de ce communiqué.

