Ligne Vaudreuil-Hudson : Des interruptions de service aux gares Hudson et Vaudreuil du 10 au 18 août

MONTRÉAL, le 25 juill. 2019 /CNW Telbec/ - En raison de travaux sur le pont ferroviaire qui enjambe la rivière Quinchien, à Vaudreuil-Dorion, le service sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson sera interrompu entre les gares Hudson, Vaudreuil et Dorion du 10 au 18 août 2019.

Afin de pallier cette interruption, une navette par autobus transportera les clients des gares Hudson (les jours de semaine) et Vaudreuil (la semaine et la fin de semaine) vers la gare Dorion.

L'horaire de la navette par autobus se trouve sur notre site web à l'adresse suivante : exo.quebec/avis#39056528.

Exo avise ses clients qu'ils devront prévoir un temps de parcours plus long pour se rendre des gares Hudson et Vaudreuil à la gare Dorion au moyen de la navette par autobus et qu'il pourrait y avoir des retards.

La clientèle d'exo peut aussi emprunter les lignes d'autobus 3, 5, 8, 9 et 15 du secteur La Presqu'Île, qui se rabattent à la gare Dorion.

Dû à des enjeux de capacité du stationnement incitatif de la gare Dorion, exo déconseille aux utilisateurs de la gare Vaudreuil de se rendre directement à la gare Dorion avec leur voiture durant la perturbation, surtout les jours de semaine.

De plus, les titres train seront acceptés du 10 au 18 août dans les autobus des lignes 5 et Express A-40 du secteur La Presqu'Île. La ligne 5 effectue le trajet entre les gares Vaudreuil et Dorion et l'Express A-40 se rend au terminus Côte-Vertu à partir de la gare Vaudreuil.

Travaux effectués en collaboration avec la Ville de Vaudreuil-Dorion

Ces travaux, dont une partie est effectuée en collaboration avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, consistent à :

remplacer le pont ferroviaire qui enjambe la rivière Quinchien, bâti en 1909;

élargir le passage à niveau existant sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes;

prolonger la piste multifonctions de chaque côté du passage à niveau et la protéger de la voie par l'installation de nouvelles barrières.

Le chantier, qui a débuté le 17 juin, va s'échelonner jusqu'au mois d'octobre 2019.

La partie des travaux effectués pour la Ville de Vaudreuil-Dorion concerne l'élargissement du boulevard de la Cité-des-Jeunes et le prolongement de la piste multifonctions.

Afin de maintenir la circulation automobile sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, un chemin de détour est mis en place localement pendant les travaux.

