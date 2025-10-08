Ligne de transport d'électricité vers New York: pas d'impact financier sur l'année financière en cours

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Contrairement à ce qu'avance Le Journal de Montréal, la ligne de transport vers New York ne coûtera pas 400 M$ à Hydro-Québec en 2026 en raison d'un retard. Cette affirmation est inexacte. La performance financière d'Hydro-Québec ne sera pas affectée puisque la mise en service de l'interconnexion Hertel-New York, prévue pour le printemps 2026, est planifiée depuis plusieurs années.

Cette ligne permettra d'alimenter la Ville de New York dès mai 2026 et générera, sur l'ensemble du contrat, environ 34 milliards de dollars américains en revenus pour Hydro-Québec.

Lors de la présentation initiale du projet aux autorités de l'État de New York en 2021, une mise en service en décembre 2025 avait été envisagée. Toutefois, dès 2022 -- avant même le début des travaux -- la date de mise en service a été révisée à mai 2026. Cette modification a été intégrée aux prévisions financières d'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec il y a plus de trois ans.

Par ailleurs, à partir d'une règle de trois utilisant les revenus anticipés, l'article du Journal établit une fausse conclusion exprimée en profits.

En conséquence, aucun manque à gagner n'est à prévoir pour Hydro-Québec en lien avec cette échéance. La mise en service en 2026 est conforme aux plans financiers en vigueur.

SOURCE Hydro-Québec

