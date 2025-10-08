Hilo et thermostats intelligents : des opportunités pour tous les entrepreneurs du Québec

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Contrairement à ce qui est avancé dans l'article Thermostats intelligents gratuits: Hydro-Québec impose « un monopole » payant qui dérange du Journal de Montréal, Hydro-Québec n'impose aucun « monopole » de l'installation de thermostats.

Des appareils de l’écosystème Hilo (Groupe CNW/Hydro-Québec)

En effet, il n'existe aucune clause d'exclusivité entre Hydro-Québec et Britton Électrique. Le contrat avec cette entreprise, conclu dans un souci d'agilité dans les débuts d'Hilo, est non exclusif. D'autres entreprises auraient pu conclure des ententes similaires. De plus, Britton Électrique collabore déjà avec plusieurs sous-traitants à travers le Québec.

Depuis l'annonce de notre offre de thermostats à 0 $, la cadence d'installation a fortement augmenté. C'est pourquoi en juillet dernier, Hydro-Québec a lancé un appel d'intérêt ouvert à tout le marché, première étape vers un appel d'offres formel dans les prochains mois. Toutes les entreprises du Québec auront l'occasion d'y participer.

Enfin, nous rappelons que les clients peuvent aussi choisir des thermostats compatibles avec Hilo, installés par le maître électricien de leur choix. En 2024, plus de 10 % des thermostats reliés à l'écosystème Hilo ont été installés de cette manière. Ces appareils sont admissibles au remboursement lorsque les clients s'inscrivent à Hilo.

SOURCE Hydro-Québec

Pour information : Hydro-Québec, Relations avec les médias, 514-289-5005, [email protected]