MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié, sur le marché domestique canadien, l'émission de 500 000 000 $CAN d'obligations, série JU, échéant le 15 février 2065.

Les obligations porteront intérêt à un taux de 4,00 %, payable semestriellement, et seront offertes sur le marché à un prix de 90,964 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 15 août 2025. Le rendement est de 4,491 %.

Le groupe de preneurs fermes est composé de : Financière Banque Nationale Inc. à titre de chef de file, BMO Nesbitt Burns Inc., et Marchés mondiaux CIBC Inc. à titre de co-chefs de file, Casgrain & Compagnie Limitée, La Banque Toronto-Dominion Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. à titre d'autres gérants.

Il s'agit de la neuvième réouverture des obligations, série JU, émises initialement le 19 septembre 2024 et la valeur nominale globale des obligations de cette série s'élève maintenant à 5 000 000 000 $CAN.

Renseignements : Maxime Aucoin, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, Hydro-Québec, (514) 289-6325; Paule Veilleux-Turcotte, Attachée de presse, (514) 289-5005, [email protected]