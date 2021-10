Les entreprises indépendantes continuent de faire face à des obstacles lorsqu'elles tentent d'obtenir des capitaux. L'expansion de Lightspeed Capital offre un accès rapide aux fonds, souvent dès le jour ouvrable suivant. Lightspeed Capital est une extension de Lightspeed Payments, et cette expansion place Lightspeed dans une position opportune pour se développer sur les marchés internationaux où elle a lancé avec succès Payments. Lightspeed vise également à accélérer la croissance de ses services financiers au réseau de fournisseurs (développé via son acquisition de NuOrder). Cette prochaine étape permettra à Lightspeed d'alimenter et d'intégrer encore plus de besoins commerciaux clés à partir d'une solution de commerce unique.

« Les entreprises locales sont l'épine dorsale de nos communautés, et l'objectif de Lightspeed est de rendre la possession d'une entreprise indépendante prospère plus facile que jamais. Nous pensons que l'accès en temps réel au capital est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les commerçants indépendants aujourd'hui », a déclaré Jona Georgiou, directeur général de Lightspeed Global Payments. « Cette expansion de Lightspeed Capital offre à nos commerçants une opportunité simple et rationalisée d'investir dans leur entreprise. Notre objectif est d'aider à dynamiser leurs opérations à l'approche de la saison des achats du temps des Fêtes grâce à une solution de commerce unique et intégrée. »

Avec la réouverture des économies, il est crucial pour les commerçants indépendants d'avoir accès à des fonds liquides. Lightspeed Capital offre de la flexibilité, fournissant de l'argent lorsque les commerçants en ont besoin. Alors que Lightspeed poursuit l'intégration de ses produits et ses clients des récentes activités de fusion et acquisition, Lightspeed Capital continuera de se développer, offrant une longueur d'avance aux commerçants du monde entier.

Lightspeed Capital est proposé de manière transparente via la plateforme Lightspeed Commerce et peut être utilisé pour toute dépense liée à l'entreprise, telle que du nouvel équipement, de l'inventaire en magasin ou à des fins de personnel. Lightspeed Capital n'est pas un prêt, donc la demande n'affecte pas le crédit du commerçant. Les commerçants remboursent un pourcentage défini des ventes quotidiennes, ils paient donc plus lorsque les volumes de vente sont plus élevés et moins lorsqu'elles ralentissent. Le coût pour un commerçant ne change jamais, quel que soit le temps qu'il faut pour rembourser l'avance de fonds.

« Lorsque j'ai entendu parler de Lightspeed Capital pour la première fois, j'ai été tout de suite captivé : une approbation facile, des frais peu élevés et des modalités de remboursement faciles, » a déclaré Melissa Wilsman, propriétaire de The Groom Room . « L'argent était sur mon compte-chèques dès le lendemain. Je ne pouvais pas le croire. J'ai pu acheter le nouvel inventaire pour lequel j'hésitais en raison d'un manque possible d'un capital d'exploitation. Si j'ai besoin de fonds supplémentaires à l'avenir, Lightspeed Capital sera ma seule référence.

Ce sentiment a été repris par Susan Leisure, propriétaire d' Aarf Pet Central : « Lightspeed Capital a été fantastique pour nous. Cela nous a permis d'avoir un afflux important de fonds pour augmenter notre inventaire à des moments stratégiques de l'année. Nous l'avons également utilisé pour des achats d'équipements plus importants. Nous n'avons pas à nous soucier du budget pour effectuer un paiement chaque mois, et c'est tellement plus raisonnable que d'autres prêts en capital ou cartes de crédit.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le fr.lightspeedhq.com

