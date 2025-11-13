En tant que chef des revenus, M. Benavides supervisera la génération de revenus à l'échelle mondiale, en coordonnant les ventes, la réussite client, le marketing et les partenariats de distribution afin de renforcer l'exécution en matière de mise en marché, d'accélérer le rendement de prospection et d'augmenter la croissance du RMPU des logiciels et des paiements à l'échelle mondiale.

M. Benavides apporte plus de 20 ans de leadership en matière de mise en marché internationale. Plus récemment, il a occupé le poste de chef des revenus chez Contentsquare, et auparavant celui de vice-président à la direction et chef des revenus chez Medallia. Au cours de son mandat, il a aidé Medallia à se développer pour devenir une organisation mondiale avec des clients dans plus de 150 pays, à augmenter de ~10x les revenus annuels et, finalement, à atteindre une valorisation de marché de 6 milliards $. Son parcours comprend la création d'organisations commerciales mondiales hautement performantes, le renforcement des relations stratégiques et l'accélération mesurable et fondée sur les données des revenus.

« La nomination de Gabriel intervient alors que nous enregistrons un nouveau trimestre de résultats solides », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Son leadership nous aidera à développer notre moteur de mise en marché, à renforcer nos relations clients et à accélérer notre prochaine phase de croissance rentable. Avec deux trimestres consécutifs dépassant les perspectives de produits des activités ordinaires et de marge brute, nous agissons avec discipline et dynamisme. »

« Lightspeed dispose de la plateforme, de l'équipe et de la vision nécessaires pour s'imposer sur ses marchés principaux. Je suis impatient de poursuivre sur cette lancée et de déployer tout le potentiel de croissance de la Société en renforçant nos partenariats avec nos clients et en favorisant une exécution cohérente et à fort impact à l'échelle mondiale », a déclaré Gabriel Benavides.



Lightspeed a également annoncé que son président, JD Saint-Martin, quittera ses fonctions après six ans au sein de la Société afin de se consacrer au mentorat et à l'investissement auprès de fondateurs en phase de démarrage au sein de l'écosystème technologique canadien. JD restera en poste jusqu'au 31 mars 2026 afin d'assurer une transition en douceur. « Le leadership de JD a établi les bases de la transformation de Lightspeed; la nomination de Gabriel accélère cette trajectoire », a ajouté M. Dasilva. « Nous sommes profondément reconnaissants envers JD pour son partenariat et la discipline qu'il a instaurée dans nos opérations mondiales. »

Lightspeed s'engage à fournir aux commerçants à travers le monde la technologie, l'expertise et le soutien dont ils ont besoin afin de les aider à simplifier leurs opérations, à se développer efficacement et à accroître leur rentabilité. Cette évolution du leadership souligne la détermination continue de la Société envers l'excellence opérationnelle ainsi que la croissance rentable et durable.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

