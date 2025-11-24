Pendant des décennies, le rythme des restaurants reposait sur l'intuition : placer les clients, servir les plats et donner les additions au bon moment relevait autant de l'art que de la science. Mais avec les difficultés de recrutement et les attentes croissantes des clients, il est devenu plus difficile que jamais de maintenir un rythme impeccable. Tempo Lightspeed change la donne en transformant le rythme en un avantage mesurable, enseignable et répétable.

Tempo utilise des données en temps réel sur le flux des repas pour guider les serveurs et les gérants à chaque étape clé du service, de l'arrivée des clients au paiement de l'addition, assurant ainsi une expérience client au rythme impeccable. Résultat : des clients plus satisfaits, un roulement des tables plus rapide et du personnel plus confiant et plus performant.

« Tempo est une nouvelle solution novatrice qui transforme l'art subtile du rythme en un indicateur de performance que les restaurants peuvent gérer », a déclaré Adoniram Sides, vice-président principal du secteur de la restauration, chez Lightspeed. « En traduisant l'activité des repas en temps réel en analyses exploitables, les restaurateurs peuvent encadrer leurs équipes pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, augmenter le nombre de couverts et offrir un service qui fidélise la clientèle. »

Selon le dernier rapport sur la restauration de Lightspeed , près d'un client sur trois a déjà quitté un restaurant avant de passer sa commande, le plus souvent en raison des longs délais d'attente. Un autre tiers a déclaré ne pas vouloir revenir après avoir subi des retards ou reçu des plats froids. Dans un environnement où l'achalandage est en baisse et où chaque table compte, ces moments de friction ont un impact direct sur les revenus et la fidélisation de la clientèle. Tempo contribue à éliminer ces lacunes en donnant aux équipes une visibilité sur les schémas de rythme et en les guidant pour qu'elles fournissent à chaque fois un service précis et proactif.

En combinant les renseignements tirés des données avec les flux de travail intuitifs qui font la renommée de Lightspeed restaurateurs, Tempo marque une nouvelle avancée dans la mission de Lightspeed, qui consiste à fournir aux restaurateurs une technologie intelligente et évolutive qui simplifie les opérations, améliore l'expérience client et stimule la croissance. Désormais accessible aux clients de Lightspeed restaurateurs, Tempo continuera à se développer en fournissant des analyses supplémentaires et une connectivité entre les systèmes Lightspeed, tels que le module Affichage cuisine Lightspeed et 'application Cadence Lightspeed .

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

