Kady Srinivasan rejoint Lightspeed pour diriger les activités marketing, alors que l'entreprise continue

d'élargir son équipe de direction pour stimuler sa croissance stratégique

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises du monde entier de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kady Srinivasan, ancienne cadre de Klaviyo et Dropbox, au poste de chef du marketing, se rapportant à JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed.

Kady Srinivasan (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

« Nous sommes ravis d'accueillir Kady au sein de l'équipe Lightspeed à titre de nouvelle chef du marketing, et nous nous réjouissons de bénéficier de sa vaste expérience dans l'expansion d'entreprises de logiciels-services, le développement d'entreprises et le lancement de solutions logicielles infonuagiques novatrices », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Ses compétences uniques seront essentielles pour Lightspeed, à un moment où nous nous concentrons sur notre marché cible de PME complexes, où nous renforçons la notoriété de notre marque et où nous poursuivons le déploiement de nos produits phares de vente au détail, de restauration et d'hôtellerie à l'échelle mondiale. »

Mme Srinivasan est une cadre chevronnée qui compte plus de 15 ans d'expérience dans la direction, l'élaboration et le déploiement d'efforts marketing au sein d'entreprises de vente au détail, de jeux, de produits de consommation et de technologie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle dirigera la stratégie marketing globale de Lightspeed et tirera parti de la position de l'entreprise sur le marché pour favoriser la croissance stratégique, l'innovation et la création de valeur pour les actionnaires et les clients à l'échelle mondiale.

« C'est un moment formidable pour se joindre à Lightspeed », a déclaré Kady Srinivasan, chef du marketing de Lightspeed. « Aujourd'hui plus que jamais, la technologie de l'entreprise joue un rôle clé pour aider les entreprises complexes à prospérer. Je suis impatiente de mettre à profit mon expérience en marketing dans le secteur des technologies pour consolider la position de Lightspeed comme l'une des entreprises de commerce les plus innovantes et à la croissance la plus rapide au monde. J'ai hâte de me lancer. »

Mme Srinivasan arrive chez Lightspeed après avoir travaillé pour Klaviyo, un fournisseur de logiciel-service et de technologie d'automatisation du marketing, où elle occupait le poste de vice-présidente à la direction, responsable mondiale du marketing. Auparavant, elle a été chef du marketing chez Owlet Baby Care, où elle dirigeait les efforts de marketing et de vente à l'échelle mondiale, lesquels ont permis de renforcer le capital de la marque, d'élargir la demande sur le marché et de faire connaître l'entreprise comme un chef de file en matière de technologie de santé infantile. Avant de rejoindre Owlet Baby Care, elle a été responsable mondiale du marketing et de la stratégie intégrée de commercialisation de Dropbox. Elle y dirigeait les activités de marketing pour les PME et les consommateurs qui ont contribué à la croissance considérable de deux segments de clientèle. Elle a contribué au lancement de la marque Dropbox Business et a joué un rôle clé dans l'introduction en bourse de Dropbox. De plus, elle a été directrice principale de la croissance et du marketing intégré pour la division Mobile d'Electronic Arts. Elle est actuellement conseillère en capital-risque chez Relay Ventures et mentore pour l'organisation Girls Who Code. Kady Srinivasan est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université de la Caroline du Nord à Chapel Hill et d'un baccalauréat en ingénierie du R. V. College of Engineering.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, se développer et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et physiques, les ventes multicanales, l'expansion de nouveaux établissements, les paiements mondiaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société est au service des entreprises de vente au détail, de la restauration et de golf dans plus de 100 pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : fr.lightspeedhq.com

