MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises du monde entier de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ryan Tabone au poste de chef du produit et de la technologie.

« Ryan apporte une expertise impressionnante en résolution de défis technologiques à grande échelle, en plus de donner les moyens aux équipes du produit et de la technologie de maintenir la créativité et l'innovation au cœur de toutes leurs actions », déclare JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Les solutions Lightspeed sont la clé du succès des détaillants et des restaurateurs partout dans le monde, qui ont plus que jamais besoin de nous dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui. Ryan jouera un rôle central en garantissant que les solutions mises sur le marché alimentent le succès de nos clients, tout en fournissant de nouvelles ressources pour leur permettre de s'adapter aux imprévus. »

Ryan Tabone rejoint Lightspeed après de nombreuses années chez Google, où il a occupé plusieurs postes, notamment celui de membre fondateur de l'équipe qui a créé le Chromebook et, plus récemment, celui de vice-président et directeur général de Google Pay et Google Finance. Il a également rempli la fonction de conseiller et de cadre en résidence pour des sociétés de la division Other Bets, notamment Wing, Intrinsic et bien plus.

« J'ai dédié ma carrière à la résolution de problèmes pour créer des changements fondamentaux dans les industries au bénéfice des entreprises et des consommateurs », déclare Ryan Tabone, chef du produit et de la technologie chez Lightspeed. « Les petites et moyennes entreprises, plus particulièrement, passent un temps considérable sur l'infrastructure de leurs activités, ce qui les empêche de faire ce qu'elles aiment : fournir à leurs clients une valeur ajoutée unique. Avec sa gamme de produits, Lightspeed est bien placée pour simplifier considérablement les outils d'affaires des commerçants. Je suis très enthousiaste à l'idée de permettre à des entreprises du monde entier de servir plus efficacement leurs clients, en ligne aussi bien qu'en personne, en réduisant les efforts nécessaires à la croissance et à l'exploitation de leurs activités. »

Pendant presque 15 ans, Ryan Tabone a supervisé le développement de plusieurs produits révolutionnaires chez Google, notamment le Chromebook, la solution G Suite et le service Google Finance. Ryan est diplômé d'un baccalauréat ès sciences de l'université John Hopkins et d'une maîtrise ès sciences, en génie électrique et science informatique, du Massachusetts Institute of Technology.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, se développer et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et physiques, les ventes multicanales, l'expansion de nouveaux établissements, les paiements mondiaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société est au service des entreprises de vente au détail, de la restauration et de golf dans plus de 100 pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

