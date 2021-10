Lightspeed lance une nouvelle plateforme phare pour les restaurants en Amérique du Nord, comprenant des fonctions innovatrices d'analytique, de paiement et de gestion des stocks

Si les sorties au restaurant sont à nouveau en hausse au Canada et aux États-Unis, les besoins commerciaux, quant à eux, ont fondamentalement changé. Au moyen d'acquisitions internationales stratégiques, Lighstpeed a combiné la puissance des plateformes Upserve, Gastrofix, Kounta et iKentoo à de nouveaux modules et solutions, afin de simplifier les processus et de permettre aux commerçants de s'assurer un avenir prospère. Bâtie grâce à des années d'investissements stratégiques et d'innovation, cette solution hors pair allie un système PDV innovateur de pointe, un système de commande en ligne et de paiement sans contact intégré, et des systèmes perfectionnés de gestion des stocks et d'analytique, le tout créant une puissante plateforme de restauration qui assure un fonctionnement plus efficace et plus intelligent des restaurants.

« Après des années consacrées à réunir les meilleurs talents et la meilleure technologie de l'industrie de la restauration, nous sommes ravis d'offrir cette solution tant attendue au Canada et aux États-Unis à la suite d'un lancement fructueux en Europe le trimestre dernier », a déclaré Peter Dougherty, directeur général, Restauration, chez Lightspeed. « Le tournant numérique a été vital pour les restaurants, et il est clair qu'une plus grande efficacité peut être obtenue grâce aux nouvelles technologies. Lightspeed Restaurant a été conçu pour répondre à ces défis en mettant de nouvelles données entre les mains des restaurateurs indépendants afin de les aider à prendre des décisions éclairées au sujet de leur commerce. »

La nouvelle plateforme Lightspeed Restaurant est maintenant offerte en Amérique du Nord dans le cadre d'un déploiement graduel dans des restaurants sélectionnés, après son lancement en Europe l'été dernier auprès de nouveaux clients comme la mégachaîne de restauration rapide Dean & David .

Les principales ressources de Lightspeed Restaurant pour les commerçants comprennent :

Analytique de pointe

La plateforme Lightspeed Restaurant indique aux exploitants ce qui incite leurs clients à revenir, qui sont leurs meilleurs serveurs et pourquoi, en plus de leur donner l'impression d'être sur place chaque jour, même s'ils ont dix emplacements à gérer.

Des données au bout des doigts

Les propriétaires, les chefs et les gérants de restaurant reçoivent un courriel quotidien détaillant tout ce qu'ils doivent savoir avant d'ouvrir les portes du restaurant, et un courriel de préparation au quart de travail indiquant les réservations, les invités VIP et des notes pour le service.

Gestion des stocks complète intégrée

Les restaurateurs pourront faire le suivi de leurs stocks et automatisez les réapprovisionnements sans excéder leur budget. Ils pourront savoir exactement quelle quantité de nourriture a été vendue, quelle quantité est encore disponible et combien ils devraient commander auprès d'un fournisseur.

Flux de travail facile à assimiler et à utiliser

Optimisée par des années d'essai auprès d'utilisateurs, la plateforme Lightspeed Restaurant est facile à assimiler et à utiliser, ce qui est essentiel pour embaucher et maintenir en poste du personnel, de même que pour s'assurer des quarts de travail fluides.

Commande et paiement sans contact avec Order Anywhere

Entièrement intégrée à Lightspeed Restaurant, la fonction Order Anywhere permet les commandes et paiements sans contact pour les clients qui consomment sur place, de même que les commandes sans frais de service pour les commandes à emporter, avec la flexibilité de payer à l'avance en ligne ou de payer au moment du ramassage, permettant ainsi d'éviter des frais de commande coûteux auprès de tiers.

« La différence avec Lightspeed Restaurant, c'est l'exactitude des informations », a affirmé Antonio Arias, fondateur de Once Finger Lakes, un restaurant et une salle de dégustation du nord de l'État de New York, qui a commencé à utiliser la version bêta de Lightspeed Restaurant cette année. « Lorsque toute l'information se trouve dans le même système et est entièrement intégrée, c'est plus fluide. Ça amène notre exploitation au niveau supérieur. Avec le système PDV, l'analytique et la gestion des stocks tous réunis sur la plateforme Lightspeed, c'est le rêve. »

Dans un récent sondage réalisé par Lightspeed et OnePoll auprès de plus de 2 000 commerçants et consommateurs, 90 % des restaurateurs américains interrogés attribuaient leur survie à l'adoption des technologies, et 50 % affirmaient être à la recherche de technologies qui leur permettraient d'automatiser certaines tâches - une nécessité pour une industrie en pénurie de personnel.

« La qualité du service et du produit a vraiment un impact important sur ma qualité de vie », a affirmé quant à lui Brook Neale, directeur général de Mexiko Strasse qui a commencé à utiliser Lightspeed Restaurant en 2021. « Beaucoup de gens se lancent dans le domaine de la gastronomie par passion, et le moins de choses dont ils ont à se préoccuper, le mieux c'est. J'ai vraiment l'impression que Lightspeed aide les gens à aller de l'avant avec leur commerce et qu'il a des répercussions pratiques sur leur quotidien. »

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale et utilisée par des commerçants de partout au monde, dont Five Guys, Canlis, Momofuku, Tommy John et Vera Wang, la plateforme de commerce tout-en-un de Lighstspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le fr.lightspeedhq.com

Suivez-nous dans les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contact média:

Victoria Baker

NKPR

[email protected]

Lightspeed Relations Médias

[email protected]

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.