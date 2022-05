Lightspeed lance une nouvelle plateforme innovatrice de commerce omnicanal

« Au cœur de la vision de Lightspeed pour les détaillants se trouve une plateforme de commerce fluide qui répond aux principaux défis auxquels font face les détaillants modernes aujourd'hui, mais également dans cinq ans », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed . « Le nouveau système Lightspeed Retail constitue le point culminant du mariage stratégique de la technologie de pointe et des équipes talentueuses de Lightspeed à celles des entreprises dont nous avons fait l'acquisition, afin de créer le produit optimal pour le détaillant moderne. Non seulement nous lançons sur le marché la meilleure solution de commerce électronique, paiements et PDV qui soit, afin que les commerçants puissent tout faire à partir d'une seule plateforme, mais ce lancement jette les bases pour tout ce qui suivra, des solutions de fournisseurs entièrement intégrées à une solution plus puissante pour les données relatives aux achats et aux consommateurs pour nos détaillants. »

Aujourd'hui, grâce au système Lightspeed Retail, les commerçants de partout au monde peuvent utiliser en libre-service des outils de commerce de détail modernes, avec une solution sur mesure pour les besoins uniques de leur commerce. La nouvelle solution Lightspeed Retail est offerte sur toutes les plateformes, Web, iOS et Android, répondant ainsi aux besoins de davantage de clients par une plus grande flexibilité en matière de configuration de matériel.

Le nouveau système Lightspeed Retail est disponible présentement en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, à Hong Kong, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Propulsant la puissance du commerce électronique sans tête, il permet aux détaillants d'être là où les consommateurs préfèrent magasiner, grâce à un système intégré de vente sur plusieurs canaux et de gestion des stocks dans plusieurs emplacements. Cette solution omnicanal arrive sur le marché au bon moment : en effet, de nouvelles données provenant d'un sondage réalisé par Lightspeed et Checkmarket auprès de plus 7 200 détaillants et consommateurs à l'échelle mondiale indiquent que les détaillants omnicanaux connaissent une croissance plus rapide de leur chiffre d'affaires que tout autre secteur.

« Nous avons conçu un produit destiné à tous les détaillants, qu'ils débutent dans le domaine ou prennent de l'expansion sur le marché international, avec un outil technologique tout-en-un parfaitement intégré », a déclaré Ana Wight, directrice générale, Lightspeed Retail. « La valeur de cette solution entièrement intégrée continuera de se développer, à mesure que nous continuerons d'offrir les meilleures innovations de l'industrie à nos clients, de même qu'à leurs fournisseurs et consommateurs. »

Qu'ils soient en train de se lancer ou qu'ils cherchent à étendre leurs activités, les détaillants peuvent atteindre des objectifs ambitieux avec la suite conviviale PDV Lightspeed pour détaillants de solutions connectées, soutenue par un soutien inégalé offert par nos experts de l'industrie.

Il n'a jamais été aussi facile de gérer un commerce en ligne ou en personne. Transformez n'importe quel site Web (Wordpress, Squarespace, Wix, etc.) en un moteur de commerce en ligne. Le nouveau système Lightspeed Retail est extraordinairement intuitif et facile d'emploi. Les boutiques physiques peuvent déménager en ligne en quelques heures seulement, grâce à des outils fluides libre-service.

Rejoignez les clients là où ils se trouvent, en boutique et en ligne. Vendez et faites la promotion de produits là où les clients passent leur temps, directement sur les principales plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok avec qui Lightspeed a des partenariats , de même que d'autres marchés de premier plan comme Google, Amazon et eBay. Profitez de la flexibilité de vendre ce que vous voulez, où vous le voulez, grâce à une intégration directe qui permet de gagner du temps en ayant recours à un même accès pour les commandes et les stocks.

Technologie de pointe inégalée dans l'industrie. Des flux de travail simples et flexibles permettent aux détaillants d'adapter leur système PDV et leur arrière-guichet à leurs besoins particuliers. L'identification de produits, de même que les intégrations de partenaires et fournisseurs externes, fournissent des outils innovateurs aux commerçants désirant étendre leurs activités. De plus, les détaillants peuvent suivre le rendement facilement avec la nouvelle appli Lightspeed Retail et gérer leurs stocks à partir de n'importe quel téléphone intelligent.

Gérez un commerce de détail et son arrière-guichet de manière fluide avec les fonctions intégrées de paiements, de gestion des stocks et de rapports avancés. Une seule connexion, un seul fournisseur pour le commerce en ligne, le système PDV et les paiements. Rapports faciles à personnaliser pour répondre aux besoins précis d'un détaillant. Gérez les stocks de manière fluide à la fois dans vos boutiques en ligne et physique, pour faire en sorte d'avoir tout ce dont ont besoin les clients.

Développez votre commerce à l'aide d'une seule solution. Transformez une boutique en ligne en un empire ou amenez une boutique physique en ligne. Le système Lightspeed Retail comporte tous les outils dont vous avez besoin avec une plateforme complète moderne et flexible pour vos activités en ligne et en boutique physique.

Situation du commerce de détail 2022 : l'omnicanal, c'est une question de survie

Lightspeed a également publié aujourd'hui le Rapport de la situation du commerce de détail 2022 , qui partage les données recueillies cette année auprès de plus de 2 200 propriétaires, gérants, exploitants et clients de commerce de détail de plusieurs pays, pour savoir comment ils réagissaient à cet environnement de vente au détail en pleine mutation.

Les commerçants omnicanaux sont plus performants que leurs pairs.

Une moyenne de 48 % des détaillants omnicanaux à l'échelle mondiale ont signalé avoir enregistré des résultats de ventes supérieurs ou considérablement supérieurs sur douze mois, comparativement aux détaillants exerçant leurs activités uniquement en boutique physique (37 %) ou uniquement en ligne (31 %).

68 % des détaillants ont affirmé que l'adoption de technologies avait eu un impact positif sur leur commerce au cours des deux dernières années.

En 2022, 66 % des détaillants à l'échelle mondiale ont signalé qu'ils allaient améliorer leurs processus de gestion des stocks et de l'approvisionnement afin de permettre la croissance des ventes en ligne, et 64 % investiront spécifiquement dans la technologie favorisant la croissance en ligne.

Lisez la version complète du Rapport de la situation du commerce de détail 2022 ici . Visitez le site Web de Lightspeed pour en apprendre plus au sujet de Lightspeed détaillants.

