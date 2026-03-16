MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui le lancement au Québec du lecteur Paiements mobiles, le tout nouvel ajout à sa solution À table Lightspeed.

Lightspeed lance Paiements mobiles au Québec, pour une plus grande flexibilité de paiements avec le module À table (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Alors que les restaurants doivent surmonter des défis liés à la main-d'œuvre et répondre aux attentes élevées des clients en matière de rapidité et de commodité, Paiements mobiles permet au personnel de prendre les commandes et de traiter les paiements de façon sécuritaire à partir de n'importe où dans l'établissement, sans faire d'allers-retours vers un terminal fixe. Conçu pour une utilisation fluide avec la solution À table Lightspeed pour appareils iPhone, Paiements mobiles offre une plus grande mobilité, un passage à la caisse rapide et une expérience client harmonieuse.

Utilisé conjointement avec Paiements mobiles, À table Lightspeed devient un PDV portatif pleinement intégré permettant au personnel de prendre les commandes et de traiter les paiements en un seul et même flux continu. En éliminant des étapes et le besoin de se rendre à un terminal fixe, les restaurants peuvent augmenter le roulement des tables, améliorer la précision des commandes et générer plus de revenus en période de pointe.

« Le milieu de la restauration évolue rapidement et la technologie doit suivre le pas », a indiqué Adoniram Sides, VP principal du secteur de la restauration chez Lightspeed. « Grâce à Paiements mobiles, nous offrons une solution flexible et puissante aux restaurateurs du Québec qui pourront dorénavant servir leurs clients plus rapidement, simplifier leurs opérations et générer des revenus en donnant plus de moyens à leur personnel. »

À table Lightspeed a déjà offert des résultats tangibles aux restaurateurs. Dans une analyse réalisée en 2025 auprès de 206 entreprises européennes, les utilisateurs actifs d'À table Lightspeed ont constaté une hausse d'environ 10 % du volume des transactions après l'adoption de ce module.*

*Analyse du succès d'À table Lightspeed auprès de 206 entreprises européennes, 2025.

Conçu pour les environnements de service de haute performance, le lecteur Paiements mobiles offre aux restaurants la flexibilité nécessaire pour traiter des paiements complexes directement à la table. Voici certaines de ses caractéristiques :

Fonction avancée de partage des additions, y compris par siège ou en parts égales

Fonctions de paiement sans contact, ou en insérant ou en glissant la carte, offrant plus de flexibilité que les solutions uniquement sans contact

Prise en charge des principales cartes de débit et de crédit

Pourboires intégrés au flux de paiement

Expérience de paiement multilingue

Pile à longue durée de vie

Matériel compact et fiable qui s'intègre parfaitement au module À table Lightspeed pour appareils iPhone et iPad

À la différence des solutions qui se limitent aux paiements sans contact, Paiements mobiles prend en charge toute une gamme de modes de paiement par carte, ce qui permet aux restaurants de répondre sans difficulté aux préférences variées de leurs clients. Intégrée directement avec À table Lightspeed, cette solution fait le pont entre les commandes, les paiements et la production de rapports.

Grâce au lancement du lecteur Paiements mobiles sur le marché québécois, Lightspeed continue d'étendre son écosystème de paiements intégrés et d'offrir aux restaurants des outils utiles pour optimiser leurs activités et accroître leur rentabilité. En réunissant dans une même solution portative le traitement des commandes, une gestion avancée des additions et le traitement flexible des paiements, Lightspeed permet aux entreprises du milieu de la restauration de servir un plus grand nombre de clients avec rapidité et confiance.

Pour obtenir plus d'informations à propos d'À table Lightspeed et Paiements mobiles, visitez fr.lightspeedhq.com .

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

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Méthodologie

Nous avons analysé 206 établissements ayant adopté des appareils portables (À table) à compter du 1er octobre 2023. Pour être inclus, les établissements devaient avoir enregistré au moins trois mois de transactions avant l'adoption, au moins 100 transactions au cours des trois mois précédents et suivants, et devaient enregistrer plus de 50 transactions quotidiennes dans la devise locale au moins 70 % des jours.

Pour chaque emplacement, nous avons comparé les performances avant et après l'adoption d'À table (jusqu'à un an de données pour chaque période, en fonction de la disponibilité). Les indicateurs analysés comprenaient le pourcentage de variation du volume des transactions.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Pour plus d'information : Relations avec les médias de Lightspeed : [email protected]; Relations avec les investisseurs de Lightspeed : Gus Papageorgiou, [email protected]