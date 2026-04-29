L'opération resserre l'accent sur les principaux moteurs de croissance des secteurs du commerce de détail en Amérique du Nord et de l'hôtellerie en Europe

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale uniﬁée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui la vente de sa gamme de produits de restauration Upserve aux États-Unis (« Upserve »), non essentielle à ses activités, à Skyview Equity (« Skyview »), pour une contrepartie en trésorerie totale maximale de 81 M$ US, dont une tranche de 37 M$ est conditionnelle.

Le dessaisissement s'inscrit dans la stratégie de Lightspeed visant à rationaliser son portefeuille et à se concentrer sur ses deux principaux moteurs de croissance, soit le secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et le secteur de l'hôtellerie en Europe.

Les activités cédées représentent un apport à hauteur d'environ 140 M$1 aux produits des activités ordinaires, d'environ 26 M$ à la marge brute totale et d'environ 5 G$ au VTB2 total pour l'exercice 2026. L'opération vise environ 3 200 emplacements clients2 de restauration aux États-Unis ainsi qu'environ 70 employés, qui devraient se joindre à Skyview dans le cadre de la vente.

« Cette opération constitue une nouvelle étape dans le recentrage de Lightspeed sur les marchés où nous avons les meilleures chances de l'emporter », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « La technologie d'analytique sophistiquée acquise avec Upserve a constitué la base d'Analyses Lightspeed, qui demeurera au sein de Lightspeed en tant que composante essentielle de la solution de restauration phare de la Société. »

Bob Bellack, chef de la direction par intérim d'Upserve et directeur général de Skyview Equity, a commenté l'opération : « Skyview apporte une profonde expérience en logiciels et en paiements, ainsi qu'un véritable engagement à tirer parti des plus récentes capacités en IA pour aider les restaurants à améliorer leur fonctionnement et à solidifier leur rendement. Upserve s'est forgé une réputation remarquable auprès des restaurants indépendants et il est temps de mettre à profit cette base avec audace. »

Lightspeed s'attend à afficher, pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice 2026, des produits des activités ordinaires et une marge brute supérieurs aux perspectives précédemment établies, ainsi qu'un BAIIA ajusté3 conforme aux perspectives précédemment établies. De plus, pour l'exercice 2027, la Société prévoit dégager un BAIIA ajusté3 s'élevant entre 75 M$ et 95 M$4. Lightspeed devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice le 21 mai 2026. Le dessaisissement devrait également avoir une incidence sur les perspectives financières5 triennales de la Société, présentées lors de sa Journée des marchés des capitaux en mars 2025, d'environ 5 % sur la valeur absolue respective de la marge brute, du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie disponibles3, 6, pour l'exercice 2028. Nous nous attendons à ce que les prévisions du taux de croissance annuel composé présentées lors de la Journée des marchés des capitaux demeurent inchangées. Surtout, à titre d'actif non essentiel au sein des marchés d'efficience de la Société, le dessaisissement d'Upserve s'inscrit dans la stratégie de Lightspeed et devrait améliorer considérablement la croissance des produits des activités ordinaires de la Société et la trajectoire de croissance de la marge brute. Une fois les activités cédées retirées, environ 75 % des produits des activités ordinaires de l'exercice 2026 de la Société sont tirés des moteurs de croissance. La Société fournira des renseignements supplémentaires quant à l'incidence du dessaisissement sur les perspectives présentées à sa Journée des marchés des capitaux dans le cadre de la publication de ses résultats financiers pour l'ensemble de l'exercice 2026 le 21 mai 2026.

Cette opération renforce davantage la souplesse de Lightspeed pour donner suite à ses priorités en matière d'affectation du capital, notamment le rachat d'actions, l'expansion de son programme d'avances de fonds aux commerçants et les investissements dans les produits et les initiatives de mise en marché. La Société dispose d'une tranche restante d'environ 200 M$ aux termes de l'autorisation de son conseil de retourner jusqu'à 400 M$ aux actionnaires au moyen de rachats d'actions.

______________________________________ 1 Comprend un montant d'environ 15 M$ de produits tirés du traitement des transactions se rapportant aux solutions de paiement associées aux emplacements clients qui continueront d'être desservis par Lightspeed mais, après la clôture de l'opération, seront comptabilisés selon le montant net plutôt que le montant brut. Ce reclassement réduit les produits tirés des activités ordinaires déclarés et le coût des produits du même montant, sans incidence sur la marge brute. 2 Indicateur de rendement clé. Se reporter à la rubrique « Indicateurs de rendement clés ». 3 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » et au rapprochement à la mesure IFRS la plus directement comparable. 4 Les perspectives financières sont présentées sous toutes réserves, sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques qui sont décrits aux rubriques « Énoncés prospectifs » et « Perspectives financières et hypothèses pour l'exercice 2027 » du présent communiqué. 5 Perspectives financières. Se reporter à la rubrique « Perspectives financières à long terme » du présent communiqué pour les hypothèses, les risques et les incertitudes liés aux perspectives financières de Lightspeed, ainsi qu'à la rubrique « Énoncés prospectifs ». 6 Se rapporte à la mesure non conforme aux IFRS de la Société « flux de trésorerie disponibles ajustés », qui tient compte de certains éléments, y compris les sorties de trésorerie, notamment le capital avancé, et les entrées de trésorerie, notamment les remboursements de capital, en lien avec les avances de fonds aux commerçants.

Description de l'opération

Lightspeed a retenu les services de Stifel Nicolaus Canada Inc. en vue de superviser un processus rigoureux et de capter une valeur marchande considérable à l'égard d'Upserve, ce qui se reflète dans la contrepartie en trésorerie fixe de 44 M$ complétée par une contrepartie conditionnelle allant jusqu'à 37 M$. La contrepartie conditionnelle de 37 M$ est structurée sur 24 mois et est liée à des objectifs de rendement. Au cours des prochains trimestres, Lightspeed fournira davantage de précisions concernant la structure de la contrepartie conditionnelle et son évaluation pondérée en fonction de la probabilité de réalisation de celle-ci.

Sur la contrepartie en trésorerie fixe de 44 M$, un montant de 20 M$ a été payé à la clôture, la majeure partie de la tranche restante étant payable dans les 90 jours. Le paiement de la contrepartie en trésorerie fixe n'est assujetti à aucune condition.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Lightspeed tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour faire le point sur l'opération de la Société et les perspectives financières connexes à 8 h, heure de l'Est, le mercredi 29 avril 2026. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez vous rendre en ligne à l'adresse https://registrations.events/direct/Q4I8410498. Après votre inscription, des instructions vous seront fournies pour vous joindre à la conférence : numéro de téléphone, mot de passe unique et code d'identification. À l'heure de la conférence téléphonique, les participants inscrits pourront utiliser le numéro de téléphone fourni dans le courriel de confirmation, puis saisir leur mot de passe unique et leur code d'identification pour accéder directement à la conférence. La webdiffusion sera également transmise en direct à la section Événements de l'onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l'adresse https://investors.lightspeedhq.com/French/vnements-et-prsentations/vnements--venir/default.aspx.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

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À propos de Skyview Equity

Gérant les capitaux de tiers pour le compte de sociétés en commandite mondiales, Skyview Equity, LLC (« Skyview ») est une société de capital-investissement établie à Miami et à Los Angeles axée sur les acquisitions dans l'échelon inférieur du marché intermédiaire visant des cessions partielles d'entreprises, des situations particulières et des actifs affichant un rendement insatisfaisant. L'équipe pleinement intégrée de Skyview possède une expérience collective bien supérieure à 100 ans en montage d'opérations, en investissement et en exploitation dans ses principaux marchés verticaux, qui comprennent la technologie et les services soutenus par la technologie, les logiciels essentiels aux missions et les industries. La société vise à induire un changement significatif et une valeur durable au sein de chaque entreprise qu'elle acquiert, grâce à un soutien financier stratégique et à une discipline opérationnelle rigoureuse. De plus amples renseignements sont disponibles au www.skyview-equity.com.

Perspectives financières et hypothèses pour l'exercice 2026

Lors du calcul du BAIIA ajusté inclus dans nos perspectives financières pour le trimestre et l'exercice complet se terminant le 31 mars 2026, nous avons tenu compte de mesures conformes aux IFRS, notamment des produits des activités ordinaires, du coût direct des produits et des charges d'exploitation. Nos perspectives financières se fondent sur certaines hypothèses, dont les suivantes : les hypothèses mentionnées dans notre communiqué daté du 5 février 2026 se rapportant à nos résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, à la rubrique « Hypothèses à l'égard des perspectives financières ». Nos perspectives financières, et notamment les diverses hypothèses qui les sous-tendent, constituent de l'information prospective et doivent être lues dans l'esprit de la mise en garde concernant l'information prospective qui figure ci-après. En raison de nombreux facteurs, nos résultats réels, nos niveaux d'activité, notre rendement ou nos réalisations peuvent sensiblement s'écarter de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris les risques et incertitudes mentionnées dans ce communiqué se rapportant à nos résultats du troisième trimestre de l'exercice 2026. L'information prospective a pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction quant à notre rendement financier. Elle peut ne pas convenir à d'autres buts. Dans la mesure où de l'information relative à nos résultats financiers de l'exercice 2026 est communiquée aux présentes, cette information est de nature préliminaire et n'a pas été auditée par les auditeurs de la Société. Cette information est susceptible de changer et doit être lue dans l'esprit de la mise en garde concernant l'information prospective qui figure ci-après.

Perspectives financières et hypothèses pour l'exercice 2027

Lors du calcul du BAIIA ajusté inclus dans nos perspectives financières pour l'exercice complet se terminant le 31 mars 2027, nous avons tenu compte de mesures conformes aux IFRS, notamment des produits des activités ordinaires, du coût direct des produits et des charges d'exploitation. Nos perspectives financières se fondent sur certaines hypothèses, dont les suivantes : les hypothèses relatives à l'inflation, aux tarifs douaniers, aux variations des taux d'intérêt, aux dépenses de consommation, aux taux de change et aux autres facteurs macroéconomiques; les territoires où Lightspeed mène des activités importantes n'imposeront pas de mesures strictes, comme celles mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19 ou d'autres crises sanitaires; les demandes d'arrêt temporaire d'abonnements et le roulement de la clientèle attribuable aux faillites demeureront conformes aux prévisions; le nombre d'emplacements clients augmentera de manière conforme aux prévisions (tout particulièrement pour les cohortes affichant un VTB élevé et les clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe); la croissance des produits tirés des abonnements trimestriels conforme à nos attentes; les flux de produits des activités ordinaires tirés des recommandations de certains de nos partenaires demeurent conformes à nos attentes (particulièrement avec notre décision de centraliser nos solutions de point de vente et de paiement, puisque nos solutions de paiement ont déjà été perçues par certains de ces partenaires comme étant en concurrence avec leurs propres solutions, et pourraient à nouveau l'être); les utilisateurs qui adoptent nos solutions de paiement affichent un VTB moyen correspondant aux prévisions; l'adoption soutenue de nos solutions de paiement conformément à nos attentes du fait de nos efforts continus pour vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous forme de plateforme intégrée; notre capacité à fixer les prix de nos solutions de paiement est conforme à nos attentes et nous permet de réaliser des marges convenables et de mettre en œuvre des structures de prix optimisées; nos initiatives relatives à la tarification et aux forfaits et leur incidence sur nos taux de croissance d'un exercice à l'autre; l'adoption soutenue de nos solutions d'avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes; notre capacité à gérer le risque de défaut lié aux avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes; les tendances saisonnières sont conformes à nos attentes, tout comme leur incidence sur notre VTB, notre VTSPB et les produits tirés des abonnements, les produits tirés du traitement des transactions, et les produits tirés du matériel informatique et autres produits; notre capacité à susciter l'adoption de nos modules par notre clientèle; notre capacité à saisir judicieusement les opportunités stratégiques (comme des acquisitions, des investissements et des dessaisissements) et à tirer les avantages attendus des acquisitions que nous avons réalisées, notamment les synergies attendues à la suite de la priorisation de nos produits phares Lightspeed détaillants et Lightspeed restaurateurs; l'acceptation et l'adoption par le marché de nos produits phares; notre capacité à attirer et à maintenir en poste le personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans, y compris le personnel des ventes prospectives et des ventes sur le terrain dans nos marchés clés; notre capacité à réaliser notre plan de relève; nos attentes quant aux coûts, au calendrier et à l'incidence de nos réorganisations et de nos autres initiatives de réduction des coûts; nos attentes à l'égard de notre stratégie de croissance ciblée sur les clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe, ainsi que nos stratégies pour les clients dans d'autres régions géographiques et marchés verticaux; notre capacité à gérer le roulement de notre clientèle; et notre capacité à gérer les demandes d'escompte des clients. Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'incidence éventuelle des acquisitions, des dessaisissements et des autres transactions stratégiques qui pourraient être annoncés ou conclus après la date des présentes. Nos perspectives financières, et notamment les diverses hypothèses qui les sous-tendent, constituent de l'information prospective et doivent être lues dans l'esprit de la mise en garde concernant l'information prospective qui figure ci-après. En raison de nombreux facteurs, nos résultats réels, nos niveaux d'activité, notre rendement ou nos réalisations peuvent sensiblement s'écarter de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris les risques et incertitudes liés aux éléments suivants : le contexte macroéconomique des PME, notamment l'inflation, les tarifs douaniers, les variations de taux d'intérêt et les tendances de consommation, l'instabilité du secteur bancaire; les fluctuations du change et l'utilisation d'instruments de couverture; toute pandémie ou crise sanitaire mondiale; l'invasion de l'Ukraine par la Russie, y compris les réactions à celle-ci; le conflit armé en cours au Moyen-Orient, y compris les réactions à celui-ci; l'incidence des changements aux politiques étrangères aux États-Unis, au Canada et en Europe (notamment les répercussions des tarifs douaniers, des sanctions, des guerres commerciales, d'autres conditions commerciales ou des mesures protectionnistes des gouvernements), et l'incertitude les concernant; certaines catastrophes naturelles; notre incapacité à attirer et à retenir des clients, notamment les clients affichant un VTB élevé et les clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe; notre incapacité à augmenter nos ventes; notre incapacité à mettre en place notre stratégie de croissance; notre incapacité à accroître de façon soutenue l'adoption de nos solutions de paiement, y compris dans le cadre de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d'une plateforme intégrée; notre capacité à réaliser de manière fructueuse nos initiatives relatives à la tarification et aux forfaits; les risques liés à notre programme d'avances de fonds aux commerçants; notre capacité à continuer d'offrir des avances de fonds aux commerçants et à faire évoluer notre programme d'avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes; notre appui sur un nombre restreint de fournisseurs de services infonuagiques et de fournisseurs des composantes de la technologie que nous offrons sur nos solutions de paiement; notre capacité à gérer et à maintenir les intégrations entre notre plateforme et certaines plateformes de tiers; notre capacité à maintenir des stocks suffisants de matériel informatique; les perturbations mondiales touchant les coûts du transport et de l'énergie; notre incapacité à améliorer la fonctionnalité, la performance, la fiabilité, la conception, la sécurité et l'extensibilité de notre plateforme; notre capacité à prévenir et à gérer les atteintes à la sécurité de l'information ou d'autres menaces à la cybersécurité; notre capacité à livrer concurrence; les relations stratégiques avec des tiers; notre appui sur l'intégration de solutions de traitement de paiement de tiers; la compatibilité de nos solutions avec les applications et les systèmes de tiers; l'évolution de la technologie sur laquelle repose notre plateforme; notre capacité à intégrer efficacement des solutions d'intelligence artificielle dans nos activités et notre exploitation; notre capacité à obtenir, maintenir et protéger notre propriété intellectuelle; les risques liés aux activités internationales, à la vente et à l'utilisation de notre plateforme dans différents pays; notre situation de trésorerie et nos ressources en capital; les litiges en cours et imminents et la conformité à la réglementation; l'incidence de l'activisme des parties prenantes externes; les changements dans la législation fiscale et son application; notre aptitude à accroître nos moyens et nos capacités en matière de vente, de commercialisation et de soutien; notre capacité à réaliser nos réorganisations et nos initiatives de réduction des coûts; notre capacité à exécuter notre stratégie de croissance, qui se concentre sur les clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe, ainsi que nos stratégies pour les clients dans d'autres régions géographiques et marchés verticaux; notre capacité à réaliser des investissements futurs dans nos activités au moyen de dépenses d'investissement; notre capacité à exécuter avec succès nos stratégies d'affectation du capital; notre capacité à réaliser notre stratégie d'entreprise et notre stratégie opérationnelle; le maintien de la qualité de notre service à la clientèle et de notre réputation; notre capacité à contrôler et à gérer efficacement notre fonds de roulement et la conformité des entrées et sorties de trésorerie à nos attentes. L'information prospective a pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction quant à notre rendement financier. Elle peut ne pas convenir à d'autres buts.

Perspectives financières à long terme

Nos perspectives financières à long terme constituent des perspectives financières et de l'information prospective, au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. La communication des objectifs à long terme vise à fournir une description des attentes de la direction à l'égard de notre modèle d'exploitation, de notre performance financière et de nos perspectives de croissance attendus à un stade plus avancé de nos activités. Elle peut ne pas convenir à d'autres buts.

La Société a formulé un certain nombre d'hypothèses pour établir ses objectifs à long terme, dont les suivantes :

Nos attentes à l'égard de notre stratégie de croissance pour les clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe, ainsi que de nos stratégies pour les clients dans d'autres régions géographiques et marchés verticaux.

Les conditions économiques dans nos régions géographiques et marchés verticaux clés, y compris l'inflation, la confiance des consommateurs, le revenu disponible, les dépenses de consommation, les taux de change, l'emploi et d'autres facteurs macroéconomiques, se maintiendront près des niveaux actuels.

Les territoires où Lightspeed mène des activités importantes n'imposeront pas de mesures strictes, comme celles mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19.

L'adoption par les clients de nos solutions de paiement sera conforme aux attentes, les nouveaux clients affichant un VTB moyen égal ou supérieur aux prévisions.

Notre capacité à fixer les prix de nos solutions de paiement sera conforme à nos attentes et nous permettra de réaliser des marges convenables et de mettre en œuvre des structures de prix optimisées.

L'adoption soutenue de nos solutions de paiement sera conforme à nos attentes du fait de nos efforts continus pour vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous forme de plateforme intégrée.

Les flux de produits des activités ordinaires tirés des recommandations de certains partenaires demeureront conformes à nos attentes (particulièrement avec notre décision de centraliser nos solutions de point de vente et de paiement, puisque nos solutions de paiement ont déjà été perçues par certains de ces partenaires comme étant en concurrence avec leurs propres solutions et pourraient à nouveau l'être).

Notre capacité à gérer le risque de défaut lié aux avances de fonds aux commerçants sera conforme à nos attentes.

La croissance à long terme du RMPU, y compris celle du RMPU lié aux abonnements, sera conforme aux attentes, stimulée par l'expansion des emplacements clients dans nos moteurs de croissance, l'adoption par les clients de solutions et de modules supplémentaires et le lancement de nouvelles solutions, de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités.

Notre capacité à accroître la conclusion de nouveaux contrats et d'améliorer les facteurs économiques auprès des clients de nos moteurs de croissance.

La réaffectation de nos investissements au fil du temps vers nos moteurs de croissance, soit les clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe.

Notre capacité à fixer le prix des solutions et des modules sera conforme à nos attentes.

Notre capacité à identifier les synergies et à les réaffecter dans les principaux secteurs de l'entreprise dans le cadre de la priorisation de nos produits phares Lightspeed détaillants et Lightspeed restaurateurs.

Notre capacité à accroître nos actions de ventes prospectives et de ventes sur le terrain dans nos moteurs de croissance.

Notre capacité à attirer et à conserver les clients et à augmenter le RMPU lié aux abonnements sur les marchés à notre portée.

La taille des marchés à notre portée pour nos moteurs de croissance, à savoir les clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe, est conforme à nos attentes.

Une croissance des emplacements clients d'environ 10 % à 15 % (y compris le TCAC sur trois ans entre l'exercice 2025 et l'exercice 2028) dans nos deux moteurs de croissance, à savoir le commerce de détail en Amérique du Nord et l'hôtellerie en Europe.

Notre capacité à saisir judicieusement les opportunités stratégiques (comme des acquisitions, des investissements et des dessaisissements) et à tirer les avantages attendus des acquisitions que nous avons réalisées, notamment les synergies attendues à la suite de la priorisation de nos produits phares Lightspeed détaillants et Lightspeed restaurateurs.

L'acceptation et l'adoption par le marché de nos produits phares.

Notre capacité à accroître notre efficience opérationnelle en regroupant les contrats d'infrastructure et d'hébergement avec certains fournisseurs et en regroupant certains centres de services dans des régions où les coûts sont moins élevés.

Notre capacité à attirer, à former et à maintenir en poste le personnel clé et notre capacité à réaliser notre plan de relève.

Nos attentes quant aux coûts, au calendrier et à l'incidence de nos réorganisations et de nos autres initiatives de réduction des coûts.

La capacité à développer et à accroître efficacement notre main-d'œuvre, y compris nos activités de vente, de commercialisation, de soutien et d'exploitation des produits et de la technologie, dans chaque cas à l'échelle nationale et mondiale, mais particulièrement dans nos moteurs de croissance.

Notre capacité à gérer le roulement de notre clientèle.

Notre capacité à gérer les demandes d'arrêt temporaire d'abonnements, les escomptes des clients et les demandes de report de paiement.

Les hypothèses relatives aux taux de change et aux taux d'intérêt, y compris à l'inflation.

La rémunération à base d'actions en pourcentage des produits des activités ordinaires diminuera au fil du temps.

La marge brute se situera dans une fourchette d'environ 42 % à 45 % au fil du temps.

Le BAIIA ajusté 3 augmentera à environ 20 % de la marge brute d'ici l'exercice 2028.

augmentera à environ 20 % de la marge brute d'ici l'exercice 2028. Les tendances saisonnières pour nos principaux marchés verticaux seront conformes à nos attentes, tout comme leur incidence sur notre VTB, notre VTSPB et les produits tirés du traitement des transactions.

Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'incidence éventuelle des acquisitions, des dessaisissements et des autres transactions stratégiques qui pourraient être annoncés ou conclus après la date des présentes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations s'écartent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces objectifs, y compris les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion et à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle. Plus particulièrement, nos objectifs à long terme sont assujettis à des risques et à des incertitudes liés aux éléments suivants :

Notre capacité à exécuter notre stratégie de croissance axée sur les clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe ainsi que nos stratégies pour les clients d'autres régions géographiques et marchés verticaux.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, y compris les réactions à celle-ci.

Le conflit armé en cours au Moyen-Orient et les réactions à celui-ci.

L'incidence des changements aux politiques étrangères aux États-Unis, au Canada et en Europe (notamment les répercussions des tarifs douaniers, des sanctions, des guerres commerciales ou d'autres conditions commerciales ou mesures protectionnistes des gouvernements), et l'incertitude les concernant.

Le risque lié à la chaîne d'approvisionnement et l'incidence que pourraient avoir les pénuries dans la chaîne d'approvisionnement sur les commerçants.

Le contexte macroéconomique des PME, notamment l'inflation, les variations de taux d'intérêt et les tendances de consommation.

L'instabilité du secteur bancaire.

Toute pandémie ou crise sanitaire mondiale, ou certaines catastrophes naturelles.

Notre capacité à gérer l'incidence des fluctuations des taux de change sur nos produits des activités ordinaires et nos résultats d'exploitation, notamment par l'utilisation d'instruments de couverture.

Notre capacité à mettre en place notre stratégie de croissance et l'incidence de la concurrence.

Notre incapacité à attirer et à retenir des clients, notamment les clients affichant un VTB élevé ou les clients dans nos moteurs de croissance.

Notre incapacité à augmenter nos ventes à des clients.

Notre capacité à exécuter avec succès nos initiatives relatives aux prix et aux forfaits.

Notre situation de trésorerie et nos sources de financement, y compris notre capacité à obtenir du financement par emprunt ou par capitaux propres à des conditions satisfaisantes.

Notre capacité à accroître notre envergure et notre levier d'exploitation.

Notre incapacité à accroître de façon soutenue l'adoption de nos solutions de paiement, y compris dans le cadre de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d'une plateforme intégrée.

Les risques liés à notre programme d'avances de fonds aux commerçants.

Notre capacité à continuer d'offrir des avances de fonds aux commerçants et à faire évoluer notre programme d'avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes.

Notre capacité à tirer un plus grand profit de notre offre Vente en gros Lightspeed.

Notre appui sur un nombre restreint de fournisseurs de services infonuagiques et de fournisseurs des composantes de la technologie que nous offrons sur nos solutions de paiement.

Notre capacité à améliorer la fonctionnalité, la performance, la fiabilité, la conception, la sécurité et l'extensibilité de notre plateforme.

Notre capacité à prévenir et à gérer les atteintes à la sécurité de l'information ou d'autres menaces à la cybersécurité.

Notre capacité à fixer des prix concurrentiels et satisfaisants pour nos solutions dans un marché très fragmenté et concurrentiel.

Les relations stratégiques avec des tiers, y compris notre appui sur l'intégration de solutions de traitement de paiement de tiers.

Notre capacité à maintenir des stocks suffisants de matériel informatique, y compris dans un contexte de tarifs douaniers, de sanctions, de guerres commerciales ou de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Les perturbations mondiales touchant les coûts du transport et de l'énergie.

Notre capacité à gérer et à maintenir les intégrations entre notre plateforme et certaines plateformes de tiers.

La compatibilité de nos solutions avec les applications et les systèmes de tiers.

L'évolution de la technologie sur laquelle repose notre plateforme.

Notre capacité à intégrer efficacement des solutions d'intelligence artificielle dans nos activités et notre exploitation.

Notre capacité à obtenir, à maintenir et à protéger notre propriété intellectuelle.

Les risques liés aux activités internationales, à la vente et à l'utilisation de notre plateforme dans différents pays.

Le caractère saisonnier de nos activités et de celles de nos clients.

Les litiges en cours et imminents et la conformité à la réglementation.

L'activisme de parties prenantes externes.

Les changements dans la législation fiscale et son application.

Notre capacité à accroître notre équipe de vente et à maintenir la qualité de notre service à la clientèle et de notre réputation.

Notre capacité à réaliser nos réorganisations et nos initiatives de réduction des coûts.

Notre capacité à réaliser des investissements futurs dans nos activités au moyen de dépenses d'investissement.

Notre capacité à exécuter avec succès nos stratégies d'affectation du capital, y compris notre programme de rachat d'actions.

Le fait que la marge brute et les charges d'exploitation sont des mesures déterminées conformément aux normes IFRS de comptabilité, et le fait que ces mesures peuvent être touchées par des éléments inhabituels, extraordinaires ou non récurrents, ou par des éléments qui ne reflètent pas autrement le rendement d'exploitation ou qui entravent les comparaisons entre les périodes.

Toute acquisition, tout dessaisissement ou toute autre occasion stratégique, dont certains pourraient être importants ou entraîner des difficultés ou des dépenses importantes en matière d'intégration, ou autrement avoir une incidence sur notre capacité à atteindre nos objectifs à long terme ou à les atteindre selon l'échéancier prévu.

Se reporter également à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué.

Mesures non conformes aux IFRS

L'information présentée dans ce communiqué inclut certaines mesures financières non conformes aux IFRS telles que le « BAIIA ajusté » et les « flux de trésorerie disponibles ajustés ». Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, n'ont pas un sens standardisé prescrit par les IFRS et ne sont probablement pas comparables à des mesures analogues présentées par d'autres entreprises. Elles s'ajoutent plutôt aux mesures IFRS et constituent un complément d'information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d'exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures isolément ou comme un substitut à l'analyse de notre information financière conforme aux IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et de nos liquidités, et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. Notre direction se sert aussi des mesures non conformes aux IFRS pour comparer le rendement de l'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation et les prévisions, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges et de la dépréciation du goodwill. Nous sommes d'avis que le BAIIA ajusté constitue une mesure supplémentaire utile du rendement d'exploitation de la Société, car il permet d'illustrer les tendances sous-jacentes de nos activités qui pourraient autrement être éclipsées par l'incidence des produits ou des charges qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation de base de nos activités.

Les « flux de trésorerie disponibles ajustés » sont définis comme les entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation, après ajustement tenant compte du paiement des montants liés aux frais de développement interne inscrits à l'actif, de paiements au titre des acquisitions d'immobilisations corporelles ainsi que de certaines entrées et sorties de trésorerie liées aux avances de fonds aux commerçants. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que l'inclusion ou l'exclusion de certaines entrées et sorties de trésorerie fournit une mesure supplémentaire utile, puisqu'elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu de la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Se reporter aux tableaux financiers ci-après pour un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus directement comparables.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de rendement clés constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures et ratios IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment les mesures propres à un secteur pour évaluer les sociétés émettrices. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Emplacements clients. Un « emplacement client » s'entend de l'emplacement d'un commerçant facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation et, dans le cas de NuORDER, d'une marque avec un abonnement direct ou indirect payé pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct ne peut avoir plusieurs emplacements clients que s'il compte plusieurs emplacements physiques et, dans le cas de NuORDER, des abonnements multiples. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que notre capacité à accroître le nombre d'emplacements clients affichant un VTB par année élevé et le nombre d'emplacements clients du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord et du secteur de l'hôtellerie en Europe qui utilisent notre plateforme est un indicateur de notre succès au chapitre de la pénétration de marché et de la croissance de notre entreprise.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées sur notre plateforme infonuagique SaaS (compte non tenu des montants traités par la solution NuORDER) pour une période donnée, après déduction des remboursements, et avant déduction des frais de transport et de manutention, des droits de douane et des taxes à la valeur ajoutée. Nous utilisons cette mesure, car nous estimons que le VTB est un indicateur du succès de nos clients et de la vigueur de notre plateforme. Le VTB ne représente pas des produits que nous avons gagnés. Nous avons exclu de notre VTB les montants traités au moyen de la solution NuORDER parce qu'ils représentent un volume de transactions interentreprises plutôt qu'un volume de transactions d'entreprise à particulier et que nous n'avons actuellement pas de solution de paiement robuste pour le volume de transactions interentreprises. Certaines de nos marques traitent des paiements de détaillants dans des zones géographiques sélectionnées. Nous pourrions éventuellement inclure ce volume dans le VTB lorsque nous aurons développé davantage notre solution de paiement pour traiter le volume de transactions interentreprises.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant la stratégie, les perspectives financières et l'information financière de l'exercice 2026 de Lightspeed, le dessaisissement de la gamme de produits de restauration Upserve aux États-Unis et les avantages prévus tirés de celle-ci, les priorités en matière d'affectation du capital, les paiements que Lightspeed doit recevoir de la part de Skyview après la clôture et les paiements conditionnels éventuels. Les énoncés prospectifs sont des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent et se signalent par la terminologie utilisée comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », l'emploi du futur, ou d'autres expressions semblables concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Nous invitons le lecteur à bien tenir compte de ces facteurs, ainsi que d'autres, avant de prendre toute décision à l'égard des actions à droit de vote subalterne de Lightspeed, et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas des garanties de rendement futur et, bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur certaines hypothèses que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs formulés par Lightspeed. Sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent expressément, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés prospectifs, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS BAIIA ajusté (en milliers de dollars américains)

















Trimestre clos le 31 mars

Exercice clos le 31 mars

















2025

2024

2025

2024

$

$

$

$















Perte nette (575 943)

(32 540)

(667 196)

(163 964) Rémunération à base d'actions et charges sociales qui s'y rapportent1) 11 812

8 112

56 578

73 785 Amortissement2) 23 681

27 090

100 991

109 628 Perte (profit) de change3) (668)

501

594

882 Produit d'intérêts net2) (8 401)

(10 524)

(36 498)

(42 531) Rémunération liée à des acquisitions4) 157

--

366

3 105 Frais liés aux transactions5) 38

1 766

5 167

2 208 Restructuration6) 1 430

5 422

17 503

7 206 Dépréciation du goodwill7) 556 440

--

556 440

-- Provisions pour litiges8) 98

2 782

12 055

7 470 Charge d'impôt 4 290

1 782

7 687

3 476















BAIIA ajusté 12 934

4 391

53 687

1 265

















1) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres, et des charges sociales en trésorerie qui s'y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions; les charges peuvent comprendre des estimations et sont donc susceptibles de changer. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2025, la charge de rémunération à base d'actions se chiffrait respectivement à 12 622 $ et à 55 605 $ (charge de 10 415 $ et de 72 918 $ en mars 2024, compte non tenu d'un montant de 1 995 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration), et les charges sociales qui s'y rapportent correspondaient respectivement à un produit de 810 $ et à une charge de 973 $ (produit de 2 303 $ et charge de 867 $ en mars 2024). Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et développement, et les frais de vente et de commercialisation (se reporter à la note 8 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration. 2) Conformément à IFRS 16 Contrats de location, pour le trimestre clos le 31 mars 2025, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 1 239 $ et une charge d'intérêts liée aux obligations locatives de 280 $, et exclut des charges locatives de 2 128 $ (2 418 $, 314 $ et 1 844 $, respectivement, pour le trimestre clos le 31 mars 2024). Pour l'exercice 2025, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 5 220 $ et une charge d'intérêts liée aux obligations locatives de 1 306 $, et exclut des charges locatives de 8 509 $ (7 946 $, 1 211 $ et 7 814 $, respectivement, pour l'exercice 2024). 3) Ces profits et pertes hors trésorerie sont liés à la conversion de devises. 4) Ces coûts représentent une portion de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d'emploi continu de certains membres du personnel clés des entreprises acquises en question, ou de l'atteinte de certains critères de performance. 5) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos appels publics à l'épargne et à nos acquisitions qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs. 6) Certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle. Au cours de l'exercice 2025, nous avons annoncé et mis en œuvre des réorganisations visant à rationaliser le modèle d'exploitation de la Société et à harmoniser les pratiques de l'organisation avec sa stratégie de croissance rentable. Les frais associés aux réorganisations ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 7) Ce montant représente une charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie pour le trimestre clos le 31 mars 2025 (se reporter à la note 16 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 8) Ces montants représentent les provisions constituées, les montants des règlements et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l'égard de certains litiges, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d'indemnisation. Ces montants sont inclus dans les frais généraux et administratifs (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information).

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite) Flux de trésorerie disponibles ajustés (en milliers de dollars américains)

















Trimestre clos le 31 mars

Exercice clos le 31 mars

















2025

2024

2025

2024

$

$

$

$















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (9 938)

(28 536)

(32 762)

(97 667) Frais de développement interne inscrits à l'actif1) (6 058)

(2 958)

(19 342)

(10 678) Entrées d'immobilisations corporelles2) (941)

(3 315)

(3 781)

(7 506) Avances de fonds aux commerçants, montant net3) 7 639

18 493

44 719

51 346















Flux de trésorerie disponibles ajustés (9 298)

(16 316)

(11 166)

(64 505)

1) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux frais de développement interne inscrits à l'actif. Ces montants sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement des tableaux consolidés annuels audités des flux de trésorerie. Si ces coûts n'étaient pas inscrits à l'actif à titre d'immobilisations incorporelles, ils feraient partie de nos flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. 2) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles. Ces montants sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement des tableaux consolidés annuels audités des flux de trésorerie. 3) Ces montants représentent les sorties de trésorerie, notamment le capital avancé, et les entrées de trésorerie, notamment les remboursements de capital, en lien avec les avances de fonds aux commerçants.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Personnes-ressources : Asha Hotchandani Bakshani, Cheffe des finances; Gus Papageorgiou, Responsable des relations avec les investisseurs, [email protected]; Relations médias de Lightspeed : [email protected]