Les détaillants bénéficient d'un accès direct à plus de 100 000 marques Faire directement depuis Lightspeed pour détaillants, élargissant ainsi l'écosystème de la place de marché multimarques de Lightspeed.

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle intégration avec Faire, une place de marché B2B dédiée à la vente en gros. Cette intégration élargit l'éventail de fonctionnalités de Vente en gros Lightspeed, permettant ainsi aux détaillants d'accéder à plus de 100 000 marques Faire supplémentaires qui s'intégreront directement dans Lightspeed pour détaillants. Ce lancement renforce également l'écosystème complet d'achat en gros proposé par Lightspeed aux détaillants modernes et confirme que Lightspeed est la solution de PDV qui permet d'intégrer directement la fonctionnalité de vente en gros.

Lightspeed et Faire lancent l’intégration avec Vente en gros Lightspeed pour faciliter la découverte des marques et optimiser les achats (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Les détaillants indépendants doivent faire face à une charge opérationnelle croissante, alors qu'ils s'efforcent de diversifier leur gamme de produits tout en gérant des marges serrées et des opérations de plus en plus complexes. Traditionnellement, la recherche de nouveaux produits implique de passer par de multiples canaux de vente en gros, de saisir manuellement les données produits et de rapprocher les stocks entre des systèmes disparates. En facilitant l'importation et la synchronisation des commandes de Faire au sein de Lightspeed, Lightspeed relie davantage la recherche de produits et les achats aux opérations en magasin au moyen d'un seul flux de travail unifié, réduisant ainsi les frictions de l'achat jusqu'au point de vente.

« Grâce à cette intégration, les détaillants peuvent découvrir de nouvelles marques et proposer ces produits dans leurs rayons sans alourdir leurs processus opérationnels », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Avec NuORDER par Lightspeed, nous offrons aux commerçants l'accès à la fois à des marques mondiales bien établies et à des marques indépendantes émergentes au sein d'une seule plateforme unifiée, ce qui leur permet de diversifier leur gamme et de fonctionner plus efficacement. »

Cette intégration permet aux détaillants de relier leur compte Faire existant directement à Lightspeed pour détaillants. Une fois la connexion établie, les détaillants peuvent passer des commandes via Faire, et les informations sur les produits (incluant les images, descriptions, variantes et données sur les coûts) se synchronisent automatiquement dans Lightspeed pour détaillants. Les détaillants peuvent choisir d'importer certains produits ou de créer automatiquement des articles en stock dès que les commandes sont passées, ce qui accélère le processus allant de la livraison à la mise en rayon et à la vente, tout en réduisant au minimum la saisie manuelle des données et les erreurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à Lightspeed pour intégrer plus efficacement la vente en gros dans la gestion quotidienne des détaillants », a déclaré Sanjay Raman, chef du produit chez Faire. « En connectant directement Faire à Lightspeed pour détaillants, les détaillants peuvent passer plus rapidement de la recherche de produits à leur mise en rayon, sans avoir à effectuer les tâches manuelles qui les ralentissent habituellement. »

Cette intégration est désormais disponible pour les commerçants de Lightspeed pour détaillants admissibles. Pour en savoir plus, consultez le fr.lightspeedhq.com/integrations/faire.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

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Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

À propos de Faire

Faire est une plateforme de vente en gros en ligne utilisée par des centaines de milliers de détaillants indépendants pour s'approvisionner en produits uniques près de chez eux ou aux quatre coins du monde. L'approche axée sur les données de Faire uniformise les règles du jeu pour les détaillants indépendants en proposant des conditions de paiement à 60 jours nets et des retours gratuits sur les premières commandes, éliminant ainsi le risque lié à l'inventaire et facilitant l'accès au capital. Pour les marques, la plateforme offre de puissants outils de vente, de marketing et d'analyse, permettant aux vendeurs de simplifier leur activité de vente en gros et de se concentrer sur la création de produits de qualité. À ce jour, Faire a facilité plus de 10 millions de nouvelles connexions entre marques et détaillants sur la plateforme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.faire.com.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Pour plus d'information : Relations avec les médias de Lightspeed : [email protected]; Relations avec les investisseurs de Lightspeed : Gus Papageorgiou, [email protected]