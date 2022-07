« Le traitement des paiements a toujours été un processus fragmenté et coûteux pour les exploitants de terrains de golf. La gestion d'une entreprise est assortie d'une multitude de responsabilités, et les exploitants apprécient le fait d'être capables de regrouper leurs différents services. Lightspeed fournit un ensemble complémentaire d'outils et de services qui réduisent ces points problématiques pour les terrains de golf et centres de villégiature modernes », a déclaré David Hope, directeur général, Golf. « La plateforme Paiements Lightspeed aidera nos clients à simplifier leur infrastructure commerciale grâce à une seule technologie de paiements intégrée, tout en offrant des outils de rapports et d'administration intégrés directement dans leur système de point de vente. »

La plateforme Paiements Lightspeed est une solution de traitement des paiements intégrée et facile d'emploi qui donne aux commerçants accès à plus de données au sujet de leur commerce et de leurs clients, tout en leur procurant la facilité et le gain de temps associés au fait de travailler avec un seul fournisseur de logiciel avec paiements intégrés. L'expansion continue de la solution de paiements intégrée de Lightspeed se trouve au cœur de sa stratégie visant à simplifier l'expérience client.

« Cette expansion dote nos commerçants de l'industrie du golf d'une technologie de paiement de même calibre que celles des grandes entreprises internationales, et ce, directement à partir de leur plateforme commerciale Lightspeed. Ils ont ainsi accès à plus de données, plus de ressources et, plus important encore, plus de temps pour se concentrer sur leur commerce et leur passion », a affirmé Jona Georgiou, directrice générale, Paiements.

Caractéristiques principales de Lightspeed Payments golf :

Traitement des paiements plus rapide et fluide à des tarifs concurrentiels : économisez sur les frais de traitement des paiements dans l'ensemble des activités d'un terrain de golf (en ligne et en boutique, réservations des heures, boutique du pro ou restauration).

Rapports complets et statistiques de pointe interagissant directement avec le logiciel de gestion Lightspeed golf : accédez plus rapidement à des rapports précis et faciles à lire grâce aux fonctions de rapports intégrés.

Gérez l'ensemble de votre commerce en un seul et même endroit : simplifiez vos activités avec une solution tout-en-un pour le traitement des paiements et le logiciel PDV afin d'améliorer l'expérience de réservation et d'enregistrement pour le personnel et les golfeurs.

Bénéficiez d'un soutien personnalisé gratuit offert par un seul fournisseur.

Réduisez le nombre de défaillants grâce à l'option exigeant un prépaiement en ligne.

Sécurité accrue des paiements soutenue par un réseau international : EMV, segmentation en unités et chiffrement de bout en bout. Une seule source pour le soutien opérationnel avec les rétrofacturations, fraudes et demandes de renseignement des clients. Flexibilité avec une gamme d'options de paiement localisées, de même que l'accès au module Capital Lightspeed pour ceux qui sont admissibles.

La chaîne Fairways Golf a réduit ses frais d'exploitation de PDV en passant à Paiements Lightspeed golf

Depuis plus de 10 ans, Fairways Golf peut se targuer d'être l'option pour le golf la plus avantageuse de l'Ohio. En offrant aux golfeurs l'accès aux clubs Mallard Creek, Pine Brook, Briarwood et Hinckley Hills, Fairways Golf a pour objectif de populariser ce sport.

En optant pour Lightspeed, Fairways a bénéficié d'une solution commerciale complète qui aide l'entreprise à exploiter ses restaurants et boutiques du pro, le tout avec un seul et unique fournisseur. De plus, grâce à la tarification transparente des paiements de Lightspeed, Fairways a été en mesure de réduire considérablement ses frais de traitement des paiements. Neil McGrew, directeur, Ventes et marketing, savait qu'il avait besoin d'un système PDV qui permettait de gérer quatre terrains de golf achalandés, du restaurant à la boutique du pro. En plus de coûter considérablement moins cher que l'ancien système de l'entreprise, la solution Lightspeed a permis à Fairways d'offrir des transactions rapides et sans contact à chaque club. « Les nouveaux lecteurs de carte de Paiements Lightspeed sont rapides et faciles d'emploi, que le client insère la carte ou utilise la puce », a affirmé McGrew. « C'est un avantage pour nous aider à être plus efficaces dans nos opérations quotidiennes, afin d'offrir une expérience agréable pour tous. »

Alors que le commerce devient de plus en plus numérique et axé sur les consommateurs, les solutions de paiement intégrées constituent l'élément fondamental qui relie les systèmes et logiciels afin d'assurer le bon fonctionnement d'un commerce. En effet, cette intégration permet aux commerçants omnicanaux de traiter plus rapidement les paiements en ligne et en personne, et de simplifier leurs opérations en utilisant une seule plateforme de commerce qui leur fournit des statistiques de pointe, des rapports, le rapprochement des comptes et des ressources permettant de remporter les litiges de rétrofacturation et de récupérer les ventes perdues sans coût additionnel.

Pour en savoir plus au sujet de Lightspeed Payments , visitez le site Web de Lightspeed.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE : LSPD) et à celle de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour plus de renseignements, visitez le www.lightspeedhq.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris de l'information au sujet de l'offre de produits de Lightspeed et de sa feuille de route des produits prévus.

