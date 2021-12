Lightspeed Golf fait équipe avec Golf Canada dans le cadre d'une entente pluriannuelle

Lightspeed Golf permet aux terrains de golf de gérer un établissement entier à partir d'une seule plateforme, en unifiant les systèmes des opérations quotidiennes, des feuilles des départs, des ventes et services de restauration sur place et de la réservation en ligne. L'intégration de la plateforme de commerce Lightspeed Golf au Centre de scores Golf Canada permettra à plus de golfeurs canadiens de tenir un index de handicap officiel, apportant ainsi une uniformité entre les terrains de golf au Canada.

« Nous sommes à la fois honorés et emballés de prendre part à un partenariat avec une organisation canadienne aussi révérée », a déclaré David Hope, directeur général, Lightspeed Golf. « Cette intégration de plateformes simplifiera les opérations pour les golfeurs et les exploitants de terrain de golf, en permettant d'améliorer l'intégrité et la communication des handicaps. Nous envisageons avec plaisir de travailler avec Golf Canada à la croissance du golf en fournissant du contenu informatif et en mettant une technologie intuitive entre les mains des golfeurs et des exploitants de terrain de golf. »

L'intégration des plateformes permettra à plus de golfeurs de faire le suivi de leur historique de pointage et de leur capacité sur le terrain, permettant ainsi aux golfeurs et aux exploitants de terrain de golf de voir les données relatives au handicap au moment de réserver les heures de départ et lorsqu'ils naviguent les feuilles de départ.

« Golf Canada est vraiment ravie de combiner son Centre de scores à Lightspeed Golf », a déclaré Ryan Logan, directeur des adhésions, Golf Canada. « Cette intégration de plateformes fournira de nouvelles occasions de faire croître le nombre de nos membres au Canada et soutiendra nos clubs membres en offrant une expérience de golf simplifiée et améliorée. »

Le golf a continué d'afficher croissance et résilience au Canada pendant les deux dernières saisons touchées par la pandémie. En 2021, un nombre record de 9,3 M de scores a été publié dans le Centre de scores Golf Canada, soit une hausse de 19 % par rapport à 2020 et de 27,5 % par rapport à 2019, et les clients de Lightspeed Golf ont signalé une hausse de 23 % des parties jouées de 2019 à 2020. De plus, les clients de Lightspeed Golf modernisent leurs entreprises de manière à attirer une clientèle plus jeune et plus variée, et repensent leurs modèles d'affaires afin de diversifier leurs sources de revenus.

« Le golf est en plein essor aujourd'hui, mais même avant cela, notre nombre de parties jouées a enregistré une hausse constante au cours des cinq dernières années », a déclaré Jenifer Wright, directrice générale du Westwood Plateau Golf et cliente de Lightspeed Golf. « Nous procédons à des changements afin d'inciter de nouveaux clients à pratiquer le golf et nous avons été vraiment impressionnés par chaque intégration apportée par Lightspeed. Nous avons très hâte de voir la façon dont cette intégration de plateforme avec Golf Canada bénéficiera à notre terrain et à nos joueurs. »

Pour en savoir plus, visitez Lightspeed Golf en ligne.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour plus de renseignements, visitez le fr.lightspeedhq.com .

Suivez-nous dans les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, et Twitter.

À propos de Golf Canada

Golf Canada est la fédération nationale de sport et l'organisme directeur du golf au Canada; elle représente plus de 271 000 golfeurs et 1 400 clubs membres de partout au pays. Fière membre du Comité olympique canadien, Golf Canada a pour mission d'augmenter la participation et de promouvoir l'excellence dans le golf au pays. Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend Golf Canada pour appuyer le golf dans votre collectivité, rendez-vous à https://www.golfcanada.ca/fr/.

