Lightspeed agira en tant que fournisseur commercial et technologique stratégique d'Oki Golf, offrant une plateforme intégrée qui relie la gestion des feuilles de départ à des solutions de pointe pour la vente au détail, la restauration et les paiements. Ce système unifié soutiendra la mission d'Oki Golf, qui consiste à offrir des expériences clients haut de gamme et cohérentes dans l'ensemble de ses opérations de golf public, y compris en matière de gastronomie et d'événements organisés.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation de longue date avec Oki Golf », a déclaré Fraser Marriott, responsable du golf de Lightspeed. « C'est un client important depuis des années, et son engagement à offrir des expériences exceptionnelles sur les terrains de golf publics correspond à la façon dont nous concevons notre plateforme. Alors qu'Oki Golf continue d'élargir son offre, la solution unifiée de Lightspeed pour le golf, la vente au détail et la restauration lui permet d'offrir une expérience client fluide à grande échelle. »

Avec plus de 25 ans d'expérience, Oki Golf exploite un regroupement de 10 parcours de golf haut de gamme dans la région de Seattle, dont le Golf Club at Newcastle. Réputé pour ses parcours de championnat, les conditions impeccables de ses terrains et son caractère accueillant, Oki Golf offre des expériences de golf public exceptionnelles, alliant golf, gastronomie et événements spéciaux.

Grâce à Paiements Lightspeed, Oki Golf peut traiter les transactions de manière fluide à travers les points de contact. L'équipe d'Oki Golf peut gérer plus efficacement les frais de membre et les transactions entre les différents départements, ce qui simplifie la comptabilité et améliore l'expérience globale des clients dans l'ensemble de ses activités.

« Lightspeed nous fournit l'infrastructure dont nous avons besoin pour améliorer le niveau de service que nous offrons dans chaque établissement », a déclaré David Hein, vice-président d'Oki Golf. « Ce qui distingue cette plateforme, ce n'est pas seulement sa flexibilité et ses intégrations fluides, mais aussi une équipe qui comprend vraiment le secteur du golf. Alors que nous continuons à élargir les commodités et les expériences offertes dans chaque établissement, Lightspeed nous fournit les outils nécessaires pour évoluer efficacement, notamment grâce à des fonctionnalités telles que la planification intégrée et la gestion des événements, qui nous permettent de répondre aux attentes en constante évolution de nos clients et de les surpasser. »

Cette entente renforce l'engagement de longue date de Lightspeed envers le secteur du golf et contribue au succès des exploitants multiparcours. Grâce à une plateforme unifiée, Lightspeed permet aux exploitants de rationaliser leurs opérations et d'offrir des expériences clients hors pair, de la réservation du départ au service de repas.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Lightspeed propulse les meilleures entreprises de golf au monde, notamment : Landscapes Golf Management, Sea Pines Harbour Town, Advance Golf Partners, Cape Kidnappers et KemperSports.

Explorez les fonctions novatrices de Lightspeed Golf sur notre site web.

À propos d'Oki Golf

Oki Golf regroupe 10 parcours de golf haut de gamme dans la région de Seattle, dont le Golf Club at Newcastle. Chaque établissement offre des parcours de championnat et des conditions de terrain impeccables, accueillant des joueurs de tous niveaux. Fort de plus de 25 ans d'expérience, Oki Golf s'engage à offrir des expériences exceptionnelles et une valeur inégalée, que vous souhaitiez jouer une partie pour le plaisir, organiser un tournoi ou célébrer une occasion spéciale. En tant que membres de la famille Oki Golf, les clients peuvent s'attendre à un service cohérent et convivial dans tous les établissements, afin que chaque visite soit une journée inoubliable.

