« Dans le contexte commercial dynamique d'aujourd'hui, les commerçants ont besoin de plus qu'un système de point de vente; ils ont besoin d'un partenaire qui leur fournit des outils intelligents pour composer avec les situations complexes et saisir les opportunités », a indiqué Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Les produits que nous avons lancés au premier trimestre reflètent notre engagement inconditionnel à fournir des solutions qui répondent directement aux besoins évolutifs des détaillants, des restaurateurs et des exploitants de terrains de golf, afin de les aider à optimiser tous les aspects de leur entreprise, des stocks à la fidélisation des clients. »

Les innovations de Lightspeed au T1 ont permis l'arrivée de plusieurs nouveaux produits et fonctionnalités dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf, notamment :

Vente au détail

Lightspeed a présenté de nouvelles fonctions puissantes pour répondre aux défis courants du secteur, simplifier les opérations et améliorer l'engagement client. Ces mises à jour offrent aux détaillants des analyses exhaustives, une efficacité accrue et de meilleurs outils pour la vente en magasin et en ligne.

NuORDER par Lightspeed présente les « tendances de commande » pour analyser l'achat en gros

Les acheteurs peuvent désormais profiter d'un avantage concurrentiel en s'appuyant sur les données lors de l'achat. Cette fonction fait ressortir des données agrégées sur les produits qui se vendent le mieux (catégorie, taille, couleur) au niveau de la marque, pour permettre aux acheteurs de prendre des décisions avisées quant à leurs stocks, en s'informant des bons vendeurs chez d'autres détaillants et en réduisant leur risque lié aux frais généraux. Les premiers utilisateurs des tendances de commande ont vu une augmentation d'environ 10 % dans leur valeur de commande moyenne.





Obtenez une meilleure précision en créant des ajustements des stocks personnalisés , lesquels permettent un suivi détaillé des variations des stocks. En outre, le module Analyses Lightspeed inclut désormais la rotation des stocks et le bénéfice brut sur investissements en stocks (BBSIS) , fournissant des données financières cruciales directement dans Lightspeed - lesquelles sont normalement disponibles uniquement dans les systèmes PGI - afin d'aider les détaillants à optimiser leur rentabilité. Les détaillants qui utilisent Analyses Lightspeed ont vu une hausse moyenne de 25,4 % du BBSIS par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas 1 .





La nouvelle application SuiteApp de Lightspeed pour détaillants permet aux détaillants d'intégrer et d'automatiser les flux de données entre NetSuite et le système PDV Lightspeed pour détaillants afin d'améliorer la synchronisation des données sur les produits, les stocks et l'historique des clients, de simplifier les rapports de transactions, d'optimiser les stocks et de réunir les données de plusieurs emplacements pour offrir une meilleure visibilité.





Grâce à l' application Numériseur Lightspeed , les associés aux ventes peuvent s'appuyer sur des informations en temps réel sur les produits. Elle permet de rechercher facilement des produits, de vérifier les stocks et d'établir les prix à même l'application, résultant en une expérience d'achat plus éclairée. Pour les utilisateurs iOS, l'application Numériseur propose aussi des options de tri et prend en charge les paiements par fidélisation et par crédit en magasin sur le plancher de vente, ce qui simplifie le passage à la caisse.





Lightspeed offre désormais un soutien amélioré pour les remboursements, l'état des commandes, les frais et les bordereaux d'expédition omnicanaux. Les détaillants peuvent définir des frais de transaction en ligne personnalisés (y compris des frais de ramassage), imprimer des bordereaux d'expédition pour les commandes et s'assurer que l'état des commandes (exécution et remboursements) est synchronisé de façon fluide entre les plateformes, permettant ainsi un suivi de bout en bout.

Restauration

Le module Références et tendances alimenté par l'IA de Lightspeed pour restaurateurs arrive en Europe

Déjà offert aux clients du secteur de la restauration en Amérique du Nord, et désormais disponible dans certains pays européens également, le module Tendances et références répond au besoin de demeurer concurrentiel dans un marché dynamique en offrant aux restaurateurs un portrait détaillé de leurs performances et en leur permettant de se comparer à leurs concurrents locaux. Ces données peuvent contribuer à accroître les revenus, permettre de rationaliser les opérations et de dégager un avantage compétitif dans l'environnement hautement concurrentiel de la restauration, où les clients recherchent avidement les meilleures options gastronomiques.





Le module À table Lightspeed offre maintenant plus de flexibilité. À table est un PDV mobile de poche qui permet aux serveurs de prendre les commandes et de faire payer les clients directement à la table, sur la terrasse, ou peu importe où se trouvent les clients. Désormais, grâce au nouvel appareil Mobile Tap au profil épuré, les commerçants du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Belgique peuvent utiliser À table pour traiter les paiements sans contact en plus des paiements par lecture de cartes à puce et à bande magnétique, tout en comptant sur une autonomie de la pile allant jusqu'à 48 heures. Le module propulsé par Paiements Lightspeed permet d'accélérer le service, d'accroître le roulement des tables et de réduire les déplacements du personnel tout en traitant un volume de ventes accru.





Cadence Lightspeed, notre application de production de rapports en temps réel, offre des analyses approfondies pour aider les restaurateurs à repérer les tendances en matière de ventes. L'application permet de se tenir informé en mouvement grâce à des données simples à comprendre, comme identifier les tendances de vente, les meilleurs employés et les produits les plus vendus en un coup d'œil. De plus, le nouveau filtre « hier » permet de vérifier en toute simplicité les performances de l'entreprise en un coup d'œil, le tout à partir d'un téléphone intelligent.





De la gestion des menus à l'organisation des tâches en cuisine, les nouvelles mises à jour rendent les tâches quotidiennes des restaurants plus simples et plus efficaces. Les utilisateurs de l'écran Affichage cuisine peuvent désormais consulter directement les « données de préparation » pour analyser la performance de la cuisine. De leur côté, les restaurateurs ont désormais davantage de contrôle sur les détails des articles et les mises à jour des menus, ce qui leur permet de gagner du temps en réduisant les mises à jour manuelles dans l'arrière-guichet





Conçu en mettant l'accent sur la rentabilité, le rapport sur les ventes de Lightspeed pour restaurateurs réunit toutes les données de ventes clés en une seule vue claire et personnalisable pour permettre aux restaurateurs d'analyser les facteurs contribuant aux ventes et de repérer les tendances. Les utilisateurs peuvent obtenir une granularité encore plus fine en filtrant et en sélectionnant les mesures qu'ils souhaitent voir sur une base horaire, ou en analysant la performance d'un service particulier, par exemple le déjeuner, le dîner, le souper, etc. Ces nouveaux rapports sont conçus pour aider les entreprises à planifier leurs services de manière éclairée, à réduire leurs coûts et à augmenter leurs revenus grâce à des analyses en temps réel.

Golf

Le partenariat entre Lightspeed et Whoosh améliore les opérations des golfs privés

En tant que partenaire privilégié de gestion des adhésions de Whoosh, Lightspeed fournira aux utilisateurs du secteur des clubs privés de Whoosh sa technologie infonuagique de point de vente, de traitement des paiements et de gestion des adhésions directement intégrée à leur feuille de départ, ce qui permettra aux clubs d'obtenir un aperçu automatisé et en temps réel de l'activité des membres dans l'ensemble de leur établissement. Une des fonctionnalités clés de ce partenariat est la gestion des adhésions de Lightspeed, un système de gestion de la facturation de nouvelle génération qui permet aux clubs de centraliser les montants facturés, de définir des règles de facturation personnalisées et de consulter des analyses en temps réel.

Pour en apprendre davantage au sujet de ces nouvelles fonctionnalités, consultez le site web de Lightspeed .

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

________________________________ 1 La valeur de 25,4 % représente la différence en bénéfice brut sur investissements en stocks (« BBSIS ») entre (1) les clients qui utilisent activement Analyses Lightspeed pour planifier leurs commandes de réapprovisionnement et (2) ceux qui y ont accès, mais qui ne l'utilisent pas de manière active. Plus précisément, au cours de la période de trois mois qui s'est terminée le 31 décembre 2024, le commerçant médian de l'échantillon (1) a réalisé un BBSIS de 0,79 $, soit 25,4 % supérieur au commerçant médian de l'échantillon (2), qui se situe à 0,63 $. Les résultats en dehors de ces échantillons pourraient varier en fonction de l'emplacement et d'autres facteurs.

