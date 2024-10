Au moment où 62 % des restaurateurs éprouvent des difficultés de gestion du personnel et 74 % d'entre eux cherchent à rationaliser leurs opérations, Lightspeed et 7shifts consolident leur partenariat afin de surmonter les défis du secteur.

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme de commerce intégrée qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, a annoncé aujourd'hui une importante amélioration de son intégration actuelle avec 7shifts , l'application de gestion des équipes tout-en-un pour les restaurateurs. Ce renforcement du partenariat offrira de nouvelles fonctions puissantes aux propriétaires de restaurant de partout en Amérique du Nord afin de simplifier et de rationaliser leurs opérations.

Selon le rapport 2024 sur l'état du secteur de la restauration et de l'hôtellerie de Lightspeed , 62 % des restaurateurs cherchent activement des moyens d'améliorer la gestion du personnel et 74 % d'entre eux sont en quête de technologies pour rationaliser leurs opérations. Étant donné que les problèmes d'effectifs et la hausse des coûts continuent d'avoir des répercussions sur le secteur, la mise en place de solutions efficaces est devenue nécessaire à la rentabilité.

« En renforçant notre partenariat avec 7shifts, nous permettrons à nos clients de rationaliser leurs opérations encore plus au moyen d'une intégration harmonieuse et d'un accès à des fonctions de paie essentielles, a déclaré JD St-Martin, président de Lightspeed. Grâce à notre partenariat avec 7shifts, nos clients ont gagné d'innombrables heures en planification d'horaires et économisé d'importants coûts liés au personnel. Nous croyons qu'en bonifiant cette relation, nous continuerons d'offrir des avantages supplémentaires qui se manifesteront dans les résultats financiers de nos clients. »

Désormais, les entreprises qui utilisent le système Lightspeed pour restaurateurs pourront importer les données sur les ventes, la main-d'œuvre et les employés directement dans 7shifts, améliorant ainsi les capacités prévisionnelles de la plateforme. Les données sur les employés sont dorénavant synchronisées automatiquement, ce qui se traduit par une diminution des tâches manuelles et des erreurs ainsi que par des gains de temps.

En plus d'une intégration améliorée des données, les commerçants qui utilisent Lightspeed peuvent maintenant tirer parti des puissantes fonctions de paie offertes par 7shifts. Ce service, qui est présentement offert aux clients des États-Unis, comprend une gamme de fonctions, dont l'administration de la paie, l'intégration des pourboires, la gestion des avantages sociaux, et plus. En automatisant ces processus, les restaurateurs peuvent se concentrer sur ce qui compte le plus, à savoir offrir des expériences clients exceptionnelles.

« Nous nous réjouissons du partenariat avec Lightspeed, car les restaurants qui utilisent la nouvelle intégration pourront mieux prévoir les ventes et la main-d'œuvre, en plus de profiter d'une plateforme complète pour tout mettre au diapason, de la planification des horaires au pointage, en passant par les pourboires et la gestion de paie, a affirmé Jordan Boesch, chef de la direction de 7shifts. Au moyen d'une synchronisation précise des données entre Lightspeed et l'outil de gestion de paie de 7shifts, les entreprises peuvent s'assurer que leurs employés sont payés à temps et sans difficulté. Ce partenariat témoigne de notre engagement commun à offrir des solutions plus que nécessaires pour le secteur de la restauration. »

L'entreprise 7shifts, reconnue pour son expertise dans le secteur de la restauration et sa technologie de pointe, est devenue un partenaire stratégique pour Lightspeed en aidant à offrir des solutions de paie exhaustives destinées aux restaurateurs. La bonification du partenariat reflète l'engagement de Lightspeed à rendre la gestion des restaurants plus facile et efficace. En joignant leurs forces, 7shifts et Lightspeed offrent une solution robuste et intégrée qui est conçue pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la restauration.

Lightspeed propulse les meilleures entreprises de restauration et d'hôtellerie au monde, notamment : Taverne Atlantic (Montréal), Alinea Group (Chicago), Big Mamma (Europe), Kei (Paris). Lightspeed pour restaurateurs est actuellement disponible au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Australie.

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed pour restaurateurs et découvrir ses puissantes capacités, consultez le fr.lightspeedhq.com/caisse/restaurant/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web : fr.lightspeedhq.com .

À propos de 7shifts

Née dans le bureau d'une sandwicherie, 7shifts a été fondée par Jordan Boesch en 2014 avec l'objectif d'offrir des solutions simples pour résoudre les défis de gestion de personnel les plus complexes. 7shifts est une application de planification, de paie et de rétention des employés conçue pour améliorer les performances des restaurants. Cette application facile à utiliser offre des fonctions spécifiques à l'industrie qui aident plus de 50 000 restaurants à gagner du temps, à réduire les erreurs et à maîtriser les coûts de main-d'œuvre. Pour en savoir plus, ou pour vous inscrire gratuitement, visitez le www.7shifts.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

