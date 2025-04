La fonction Commandes synchros permet aux détaillants de passer des commandes de réapprovisionnement dans la plateforme PDV de Lightspeed et de les envoyer à leurs fournisseurs en un seul clic. Cela transforme donc un processus manuel, long et répétitif en un processus automatisé et alimenté par les données, aidant ainsi les détaillants à mettre le réapprovisionnement sur le pilote automatique.

Commandes synchros est la dernière amélioration de Lightspeed dans le cadre de NuORDER Lightspeed.

NuORDER Lightspeed réunit plus de 4000 marques et plus de 100 000 détaillants au sein d'un réseau de vente en gros qui transforme la façon dont les commerçants et les fournisseurs font du commerce en gros. Grâce à la découverte de produits et de marques, à l'automatisation des commandes et du réapprovisionnement, ainsi qu'à l'accès à des analyses sur le secteur et les taux de vente, les détaillants et les marques bénéficient tous deux d'un partenariat de vente en gros plus rentable, axé sur les données et pouvant être géré en moins de temps et avec moins d'étapes, ce qui leur permet de développer plus facilement leurs activités.

« Le commerce en gros est traditionnellement fragmenté et peu efficace, ce qui crée des difficultés tant pour les marques que pour les détaillants », affirme Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Avec NuORDER Lightspeed, nous repensons la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations de vente en gros, en facilitant plus que jamais le développement et la croissance des revenus. »

Avec Commandes synchros, l'intégration harmonieuse de Lightspeed avec NuORDER transforme non seulement les achats en gros et la gestion des stocks, mais aussi le réapprovisionnement. Les commerçants synchronisent les commandes des marques NuORDER directement dans leur PDV et peuvent désormais envoyer les commandes de réapprovisionnement de leur PDV directement à NuORDER dans un seul système connecté.

Commandes synchros permet également aux commerçants utilisant Analyses Lightspeed de se servir de leurs prévisions et recommandations de commande fondées sur des données et de les envoyer directement aux fournisseurs sur NuORDER, ce qui permet non seulement de réduire le travail, mais aussi de s'assurer que les réapprovisionnements sont effectués en se basant sur des analyses, aidant ainsi les détaillants à réduire les ruptures de stock, à minimiser les surstocks et à optimiser la quantité d'inventaire qu'ils détiennent à un moment donné.

Les détaillants qui utilisent les recommandations de commande ont déjà constaté une réduction de 26 % des jours en rupture de stock et, maintenant, grâce à Commandes synchros, ces analyses de commande peuvent être appliquées directement aux réapprovisionnements.

Pour apporter de la valeur à encore plus de commerçants et de marques, les détaillants de PDV Lightspeed pourront désormais référer leurs marques à NuORDER Lightspeed alors que nous lançons deux nouveaux types de partenaires de marque : Réseautage et Catalogue. Cela permettra aux marques de gérer facilement les catalogues pour détaillants et les commandes. Pour les marques, cela signifie une plus grande cohérence pour leur marque, des commandes plus rapides et en plus grand nombre, ainsi que la possibilité de développer leur canal de vente en gros par l'intermédiaire des détaillants Lightspeed. Pour les détaillants, chaque marque avec laquelle ils travaillent et qui fait partie de NuORDER Lightspeed se traduit par de meilleures analyses pour commander, réapprovisionner et créer des produits plus simplement et plus rapidement.

L'intégration fluide de Lightspeed avec NuORDER transforme la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations en rationalisant les achats en gros et la gestion d'inventaire dans un seul système connecté. Avec les marques déjà répertoriées sur NuORDER, les commandes se synchronisent directement avec le PDV, ce qui élimine la saisie manuelle et réduit les erreurs. Le suivi d'inventaire en temps réel assure une meilleure gestion des stocks, ce qui permet d'éviter les surventes et d'optimiser les décisions d'achat. Cette intégration tout-en-un peut non seulement faire gagner du temps, mais aussi créer un flux de travail plus efficace, permettant aux propriétaires d'entreprises de se concentrer sur la croissance plutôt que sur les opérations d'arrière-plan.

Les détaillants constatent déjà des retombées

Pour les détaillants comme Ryan Pratt, propriétaire de Treadz Shoes, une boutique de chaussures, vêtements et accessoires qui compte deux succursales, l'écosystème NuORDER Lightspeed a joué un rôle essentiel pour rationaliser les opérations.

« Nous avons compté sur Lightspeed pour notre point de vente et nos projections, et maintenant, avec NuORDER Lightspeed, on voit de vrais gains en efficacité », a déclaré M. Pratt. « Environ 50 % de nos fournisseurs utilisent NuORDER Lightspeed, alors le fait de pouvoir importer ceux-ci directement dans les bons de commande Lightspeed a grandement réduit le risque d'erreurs humaines. NuORDER Lightspeed représente la prochaine étape pour rendre la vente en gros encore plus simple pour les entreprises comme la nôtre. »

Les nouveaux détaillants Lightspeed bénéficient également des nouvelles capacités intégrées de Lightspeed pour la vente en gros. Paul Hekimian, propriétaire de Sunset Park Swim à Santa Monica, en Californie, a choisi Lightspeed au moment d'ouvrir sa boutique de maillots de bain pour femmes en mars cette année.

« Quand un de nos détaillants nous a recommandé Lightspeed, on a rapidement compris pourquoi il s'agissait de la solution idéale pour nous », a déclaré M. Hekimian. « L'intégration avec NuORDER a changé la donne, car un grand nombre de nos marques y sont répertoriées. Rassembler nos achats en gros et nos points de vente sur une seule plateforme facilite la gestion des stocks et permet de se concentrer à faire croître l'entreprise. »

Fonctions clés et avantages de NuORDER Lightspeed :

Des commandes B2B fluides - Les détaillants peuvent facilement parcourir, commander et réapprovisionner les produits de leurs marques préférées à même l'écosystème Lightspeed, réduisant ainsi les frictions dans leur processus d'achat en gros.

- Les détaillants peuvent facilement parcourir, commander et réapprovisionner les produits de leurs marques préférées à même l'écosystème Lightspeed, réduisant ainsi les frictions dans leur processus d'achat en gros. Une gestion précise des catalogues - Des catalogues de produits centralisés et mis à jour automatiquement assurent aux détaillants un accès continu aux derniers modèles, UGS et prix de leurs marques partenaires.

- Des catalogues de produits centralisés et mis à jour automatiquement assurent aux détaillants un accès continu aux derniers modèles, UGS et prix de leurs marques partenaires. Une meilleure découverte de produits et de marques - Un réseau de vente en gros connecté permet aux détaillants de découvrir plus facilement des marques et des produits qui correspondent à leur entreprise, et ainsi de flairer de nouvelles occasions d'affaires.

- Un réseau de vente en gros connecté permet aux détaillants de découvrir plus facilement des marques et des produits qui correspondent à leur entreprise, et ainsi de flairer de nouvelles occasions d'affaires. Des réapprovisionnements fondés sur les analyses - Des analyses intelligentes aident les détaillants à optimiser leurs décisions en matière de réapprovisionnement de stocks, notamment en se fiant aux tendances de ventes, à la performance des stocks et aux prévisions de la demande.

Grâce à NuORDER Lightspeed, les marques et les détaillants disposent enfin d'un réseau de vente en gros entièrement connecté, évolutif et fondé sur les analyses--les aidant ainsi à se développer de manière plus intelligente, à mieux vendre leurs produits et à garder une longueur d'avance dans un contexte commercial en constante évolution.

NuORDER Lightspeed est disponible pour tous les clients de Lightspeed pour détaillants; les marques de vente en gros peuvent accéder au réseau NuORDER Lightspeed au moyen de leur abonnement NuORDER. Pour en savoir plus, visitez notre site web .

