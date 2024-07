« Avant de lancer un nouveau produit, on s'assure qu'il sera d'une grande valeur pour nos clients et qu'il leur offrira une solution aux problèmes les plus complexes », affirme Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « En proposant des produits qui répondent aux problèmes complexes auxquels nos commerçants sont confrontés, on améliore leur expérience opérationnelle globale et leur permet de se concentrer sur ce qui importe le plus, à savoir leurs clients. »

Lors du premier trimestre, les innovations de Lightspeed ont permis d'introduire divers nouveaux produits et fonctionnalités dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration, incluant :

Vente au détail



Programme de fidélisation omnicanal de Lightspeed

Dans le paysage concurrentiel, les commerçants se doivent d'adopter une approche omnicanale à la fidélisation de la clientèle. Le programme de fidélisation amélioré de Lightspeed combine des expériences de fidélisation en ligne et hors ligne, donnant les moyens aux commerçants d'offrir un service à la clientèle uniforme d'une plateforme à l'autre. Les clients peuvent quant à eux facilement gagner et échanger des points en ligne et en magasin, de façon à rester en interaction avec leurs marques préférées.

Capacités accrues pour le B2B dans NuORDER Assortments

NuORDER par Lightspeed a lancé de nouvelles fonctionnalités au sein de NuORDER Assortments , une solution de pointe qui révolutionne la façon dont les marques planifient leurs assortiments. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les marques pourront ajouter des rôles de « Proposeur » utilisés pour partager des assortiments avec des partenaires de marque qui devraient avoir une visibilité sur les produits et les données des produits de marque, garantissant que les acheteurs et les marques peuvent collaborer en toute confiance sur la plateforme tout en protégeant leurs données. Les acheteurs peuvent également envoyer des données d'assortiment sélectionnées en tant qu'« intention de commande » initiale à la marque via la plateforme NuORDER et peuvent suivre ce qui a été partagé grâce à l'historique des versions étiquetées.

Meilleur portrait des coûts en magasin pour les détaillants

Les détaillants doivent connaître avec précision le coût associé à la livraison d'un produit à la porte du consommateur. Les coûts en magasin leur permettent de saisir les dépenses comme les remises et les coûts de commande des stocks, y compris les frais d'expédition et les droits de douane. À partir de ces données, les détaillants fixent correctement les prix de leurs produits et maintiennent la rentabilité dans leur entreprise.

Amélioration de la gestion et de la vérification des stocks

Grâce aux nouvelles améliorations de produits, offertes sur mobile et sur ordinateur, les détaillants peuvent adopter une approche simplifiée pour la gestion de leurs stocks. Ils peuvent inscrire les ajustements de stock immédiatement en les trouvant, et ainsi tenir leurs registres à jour et éviter que des stocks endommagés, expirés ou manquants ne soient vendus ou commandés à d'autres points de vente. De plus, la nouvelle fonction des emplacements des bacs produits permet aux commerçants d'enregistrer, de modifier et d'afficher les emplacements spécifiques des produits, ce qui aide le personnel à trouver rapidement les produits lors de l'emballage des commandes, à économiser du temps et à augmenter la productivité. Cette fonction est particulièrement utile pour les gros détaillants qui ont des stocks importants ou pour les petits détaillants qui cherchent à croître.

Évaluations de produits intégrées simplifiées

Lightspeed offre aux commerçants une nouvelle méthode simplifiée pour automatiquement collecter, gérer et tirer profit des commentaires en ligne de clients. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, fini les pertes de temps à solliciter des commentaires de clients; les commerçants peuvent maintenant publier sans effort des évaluations pour améliorer la crédibilité de leur commerce sur le web et obtenir de meilleurs taux de conversion.

Restauration



Lightspeed lance Tableside au Canada et au Royaume-Uni

Après un premier lancement aux États-Unis, Lightspeed continue de desservir de nouvelles régions grâce à sa solution novatrice, Tableside (page en anglais; version française à venir sous peu), désormais offerte au Canada et au Royaume-Uni. Tableside permet au personnel de restaurants de prendre des commandes et de traiter les paiements directement aux tables, le tout à partir d'un simple iPhone et en tirant parti de la fonction « Tap to Pay ». Grâce à cette nouvelle solution ingénieuse, les restaurants peuvent simplifier leurs activités et se concentrer sur la création d'expériences gastronomiques hors pair.

Livraison simplifiée grâce au partenariat entre Lightspeed, Uber Direct et Uber Eats

Comme annoncé en mai, Lightspeed est fière de s'associer à Uber pour offrir des moyens rentables et flexibles d'aider les commerçants à rejoindre un plus grand nombre de clients et à développer leur marque. Ces derniers peuvent facilement afficher leurs menus sur Uber Eats, ou offrir la livraison sur demande sur leur propre site web en tirant parti du réseau de coursiers de premier ordre d'Uber par l'intermédiaire d'Uber Direct.

Certification MEV-WEB au Québec

Après le lancement de son produit phare Lightspeed pour restaurateurs au Québec le trimestre dernier , la Société est fière d'annoncer qu'elle a reçu de Revenu Québec une certification attestant que le produit est compatible avec le MEV-WEB. Lightspeed démontre ainsi son engagement dans son rôle de partenaire de confiance des commerçants, qu'elle remplit en les aidant à maximiser leur succès et à respecter les exigences fiscales de la province.

Lancement de la fonction « Tap to Pay » en France et en Australie

En utilisant la fonction « Tap to Pay » pour iPhone, les commerçants offrent à leurs clients une expérience de paiement fiable et familière. Les clients de Lightspeed en France et en Australie rejoignent ainsi ceux du Canada , des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas en acceptant eux aussi les paiements sans contact à partir de cartes de crédit et de débit, d'Apple Pay, d'Apple Watch et de téléphones intelligents dotés d'autres portefeuilles numériques, le tout directement à partir d'un iPhone et sans avoir recours à un terminal ou à du matériel supplémentaire.

Lightspeed propulse les meilleurs entreprises du secteur de la restauration et détaillants, notamment : Birkenstock (Australie), Groupe Alinea (Chicago), Air Canada (Canada), Neal's Yard (Londres), L'occitane (Nouvelle-Zélande) et Kei (Paris). Lightspeed pour détaillants est actuellement disponible au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

