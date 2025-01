D'importantes nouveautés dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration ont été lancées pour aider les entreprises à relever leurs défis grandissants.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, a mis de l'avant aujourd'hui de nouveaux produits novateurs lancés par la Société lors du dernier trimestre.

« Le troisième trimestre a vu son lot de produits novateurs conçus pour aider les clients à tirer la pleine valeur de leurs activités d'affaires quotidiennes », affirme Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Du traitement des ventes sur Numériseur Lightspeed à l'écran Affichage cuisine, nous offrons des solutions transformatrices à nos commerçants et à nos restaurateurs, lesquels peuvent ainsi trouver de nouvelles occasions de surprendre et de satisfaire leurs clients. »

Les innovations de Lightspeed au troisième trimestre ont amené plusieurs nouveaux produits et fonctionnalités dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration, notamment :

Vente au détail

La version améliorée de Numériseur Lightspeed révolutionne l'expérience d'achat



Lightspeed a amélioré son application Numériseur ( page web en français à venir sous peu ) avec de nouvelles capacités de vente, trouvant ainsi une solution à la frustration face aux longues files d'attente et aux expériences d'achat interrompues. Maintenant disponible sur la version iPhone de l'application, Numériseur permet d'effectuer des achats directement sur le plancher au moyen de la fonction de vente mobile. Elle a été conçue pour créer une expérience plus personnalisée et harmonieuse pour les clients tout en donnant les moyens aux détaillants d'utiliser les caisses le plus efficacement possible pendant les heures de pointe.





Lightspeed donne aux détaillants et aux marques plus de flexibilité pour lancer des offres promotionnelles. Désormais, les détaillants peuvent créer une promotion et l'afficher sur plusieurs canaux de vente, tant en magasin qu'en ligne. Les marques ont quant à elles la possibilité de proposer de nouvelles promotions sophistiquées, dont la livraison gratuite et des prolongations de durée nette, ainsi que cibler celles-ci en fonction d'un ensemble de critères comme la disponibilité des produits ou l'historique des commandes. Désormais, les détaillants et les marques ont plus d'outils pour leurs stratégies promotionnelles.





Le Réseau de fournisseurs de Lightspeed comprend maintenant plus d'un million de nouveaux produits, offrant aux détaillants des données de haute qualité provenant de marques de premier plan dans des secteurs verticaux clés tels que les animaux de compagnie, la maison et le jardin, ainsi que le golf. Cette croissance simplifie la gestion des stocks et permet aux détaillants de répondre à la demande des clients avec une expérience d'achat personnalisée et fluide.





L'horodateur de Lightspeed est maintenant intégré à Homebase , ce qui permet aux clients de notre produit phare de vente au détail de simplifier le suivi et la gestion de personnel. Cette intégration contribue à réduire les quarts de travail manqués, les pointages prématurés et les heures supplémentaires accidentelles, ce qui fait gagner du temps et simplifie les opérations.





Grâce à une collaboration optimisée entre Cin7 Core et Lightspeed pour détaillants, les clients ont accès à une solution infonuagique, automatisée et en temps réel pour la gestion du cycle de vie entier des stocks. L'intégration aide les détaillants à automatiser la synchronisation des données ainsi qu'à rationaliser les niveaux de stock, les commandes, les achats et les ajustements de stock entre les deux systèmes.





Lightspeed étend sa capacité à gérer des flux de vente complexes, en améliorant le traitement des commandes spéciales à la caisse. Ce lancement a été conçu sur mesure pour offrir une expérience fluide aux clients qui achètent plusieurs articles dont le traitement est différent. Les détaillants peuvent désormais facilement distinguer les articles que le client prend immédiatement de ceux qui seront traités plus tard, de façon à simplifier les activités et à maximiser les occasions de vente.





Lightspeed a ajouté de nouveaux outils numériques conçus pour aider les commerçants à promouvoir leurs produits en ligne afin d'augmenter leur chiffre d'affaires grâce à davantage d'options pour afficher leur catalogue et attirer l'attention sur les offres clés, les remises, les ventes et les marques proposées. Améliorez l'expérience client en ligne avec la navigation par sous-catégories, ce qui permet aux consommateurs de trouver rapidement le produit recherché.

Restauration

Des opérations en cuisine modernisées avec le nouvel écran Affichage cuisine



L'écran Affichage cuisine de Lightspeed relie harmonieusement les opérations entre la salle à manger et la cuisine. Il permet au personnel en salle de transmettre directement les commandes à la cuisine à l'aide du système PDV ou du module À table pour une exécution harmonieuse. Avec ses fonctions de priorisation des plats et sa compatibilité avec divers matériels, cet outil aide le personnel de la cuisine à prioriser et à compléter les commandes de manière efficace, et ce, même pendant les périodes de pointe.





Consultez facilement les données de tous vos restaurants à l'aide des outils de création de rapports multi-emplacement de Lightspeed. Comparez les indicateurs de ventes dans l'ensemble de vos établissements pour évaluer le rendement de votre menu, surveiller les tendances et analyser vos données en temps réel--ce qui permet de prendre des décisions éclairées pour une croissance constante.





La gestion du flux de trésorerie des restaurants devient plus facile grâce aux versements instantanés de Paiements Lightspeed. Les clients admissibles de certains secteurs peuvent maintenant accéder à leurs fonds à l'intérieur de 30 minutes, même les fins de semaine et les jours fériés. Cette fonction permet aux entreprises de couvrir leurs dépenses plus rapidement et d'assurer un bon déroulement des opérations. Les dépôts directs peuvent être effectués par le biais de l'arrière-guichet de Lightspeed.





Avec l'application Cadence Lightspeed , les propriétaires de restaurants accèdent à des données en temps réel sur leur appareil mobile. Cet outil leur permet de prendre des décisions éclairées rapidement en leur offrant un aperçu des performances ou de l'efficacité de leur personnel. Les restaurateurs peuvent ainsi anticiper les tendances en restant connectés en tout temps et en tout lieu avec Cadence Lightspeed.





Grâce à son partenariat étendu avec 7shifts, les clients de Lightspeed pour restaurateurs en Amérique du Nord peuvent désormais simplifier le traitement de la paie, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité de la planification des horaires, ce qui leur permet de gagner du temps et d'optimiser leurs opérations.

Golf

Révolutionnez les opérations de votre parcours de golf avec Planification Lightspeed



Des outils de planification simples et intégrés aident les exploitants de parcours de golf à maximiser facilement leurs réservations et leurs revenus tirés d'un nombre illimité de services avec aisance. Allant des réservations de leçons de golf aux simulateurs, en passant par la réservation de terrains de pickleball, Planification Lightspeed permet aux exploitants de parcours de golf de répondre à la demande croissante des clients pour les activités hors-parcours de leur club.





Landscapes Golf Management a étendu son partenariat pluriannuel avec Lightspeed plus tôt cette année pour fournir des outils puissants qui rationalisent les opérations et améliorent l'expérience client dans plus de 60 propriétés du portefeuille de Landscapes. De la gestion simplifiée des heures de départ à l'intégration des points de vente, en passant par les analyses exploitables, cette collaboration aide les exploitants à améliorer leurs flux de travail et à stimuler la croissance de leurs revenus dans l'ensemble de leur portefeuille.

Lightspeed propulse les meilleurs restaurants et commerces de détail au monde, notamment : Taverne Atlantic (Montréal), Tony's Chocolonely (Amsterdam), Alinea Group (Chicago), L'Occitane (Nouvelle-Zélande) et Kei (Paris). Pour plus d'information, visitez le https://fr.lightspeedhq.com/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

