Pour de nombreux détaillants, la réception d'inventaire reste un processus manuel propice aux erreurs. Le personnel doit souvent saisir manuellement les articles des bons de livraison dans le système PDV ou faire le rapprochement entre des feuilles de calcul sur plusieurs systèmes. Ce flux de travail fragmenté peut entraîner des doublons de produits, des unités de gestion des stocks (UGS) qui ne correspondent pas, des erreurs de prix et des inventaires inexacts, ce qui a un impact sur les marges et l'expérience client.

L'outil de reconnaissance optique de caractères (OCR; optical character recognition) alimenté par l'IA de Lightspeed transforme ce processus en un flux de travail simple consistant à numériser et à vérifier.

Les détaillants peuvent numériser ou télécharger un bon de livraison ou une facture de leur fournisseur, puis la technologie OCR de Lightspeed, associée à l'IA, lit alors automatiquement le document et en extrait les informations des produits (notamment les UGS, quantités, prix et variantes) pour les transférer directement dans une ébauche de bon de commande dans le PDV. Au lieu de saisir manuellement chaque article, les détaillants n'ont plus qu'à vérifier et à approuver le document.

Pour les livraisons comprenant plusieurs articles, cet outil transforme la saisie manuelle ligne par ligne en un processus numérique rapide qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. Il en résulte un inventaire plus précis, une disponibilité plus rapide des produits et moins de ventes manquées dues à des écarts de stock.

« La réception d'inventaire a toujours été une tâche fastidieuse et source d'erreurs pour les détaillants », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Au lieu de passer des heures à saisir manuellement chaque article, les commerçants peuvent désormais tirer parti de l'IA pour automatiser ce processus, réduire les erreurs coûteuses et consacrer davantage de temps au service à la clientèle et au développement de leur entreprise. »

Grâce à l'outil d'importation OCR par IA, lorsqu'un document est numérisé, le système extrait les données structurées relatives aux produits et les associe aux champs correspondants. Les informations reçues sont automatiquement comparées aux fiches existantes du catalogue afin de valider les entrées et de réduire les doublons avant la finalisation de l'inventaire. Les détaillants peuvent ajuster les quantités ou les prix, approuver les mises à jour ou exporter les données au format CSV pour effectuer des modifications groupées si nécessaire.

Intégrée nativement à Lightspeed pour détaillants et à l'appli Numériseur Lightspeed, cette solution ne nécessite aucun outil ni intégration tiers. Les équipes peuvent y accéder depuis un numériseur, une tablette ou un ordinateur de bureau, ce qui leur permet de recevoir facilement l'inventaire provenant de l'arrière-boutique ou du plancher au sein même du système qu'elles utilisent quotidiennement.

L'outil d'importation OCR par IA de Lightspeed est désormais disponible en version bêta pour certains clients, et son déploiement à plus grande échelle est prévu pour le printemps 2026.

Pour en savoir plus, planifier une démonstration ou vous renseigner sur la participation à la version bêta, veuillez contacter votre représentant Lightspeed.

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Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits de Lightspeed et la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

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