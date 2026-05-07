Une leader chevronnée en ingénierie rejoint Lightspeed alors que l'entreprise accélère sa feuille de route en matière d'IA et propose de nouvelles fonctionnalités dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui la nomination de Bhawna Singh au poste de chef de la technologie, parallèlement à une nouvelle vague d'innovations produits destinées à aider les commerçants à rationaliser leurs opérations, à stimuler la croissance de leur chiffre d'affaires et à offrir une expérience client plus fluide sur tous les canaux.

Lightspeed Commerce nomme Bhawna Singh au poste de chef de la technologie (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Ces annonces interviennent alors que les détaillants et les professionnels de la restauration sont soumis à une pression croissante pour améliorer leur efficacité tout en offrant des expériences clients différenciées. La hausse des coûts, la pénurie de main-d'œuvre et la complexité croissante des canaux de vente obligent les entreprises à repenser leur gestion des stocks, des paiements, des commandes et des interactions avec la clientèle. Les derniers investissements de Lightspeed dans le leadership technique et les capacités de ses produits témoignent de l'engagement continu de la Société à fournir aux commerçants les outils dont ils ont besoin pour optimiser leur gestion et accélérer leur croissance.

Bhawna Singh nommée chef de la technologie

Bhawna Singh est une dirigeante du secteur des technologies qui compte plus de 25 ans d'expérience dans la transformation de plateformes et la direction d'organisations d'ingénierie à l'échelle mondiale, tant dans le domaine des systèmes SaaS d'entreprise que des entreprises de consommation. Elle est reconnue pour sa capacité à aligner les investissements technologiques sur la croissance, à moderniser des systèmes complexes et à promouvoir une innovation sécurisée et évolutive dans des environnements à forte croissance. Tout récemment, en tant que chef de la technologie chez Okta, elle a dirigé la stratégie technologique d'une plateforme mondiale d'identité client qui gère des milliards d'authentifications sécurisées, tout en favorisant l'adoption de l'IA et la mise en place d'une architecture axée sur la sécurité. Auparavant, elle occupait le poste de chef de la technologie chez Glassdoor, où elle a dirigé l'équipe d'ingénierie mondiale, accéléré l'expansion internationale et mis en œuvre des innovations produits fondées sur les données. Elle siège également au sein de plusieurs conseils d'administration en tant que membre et conseillère, où elle participe aux discussions sur la gouvernance de l'IA, la cybersécurité et la stratégie produit.

La nomination de Mme Singh renforce le leadership technique de Lightspeed, aux côtés de John Shapiro, en tant que chef du produit, alors que la Société accélère la mise en œuvre de sa stratégie en matière d'IA. Lightspeed a récemment lancé IA Lightspeed, une solution qui intègre des agents conversationnels dans Lightspeed détaillants et Lightspeed restaurateurs afin d'aider les commerçants à obtenir rapidement des réponses et à prendre des décisions plus éclairées. Mme Singh jouera un rôle central dans l'élaboration du prochain chapitre de la plateforme, en veillant à la rigueur technique et à la rapidité d'exécution nécessaires pour mettre en œuvre cette feuille de route à grande échelle.

« Les commerçants d'aujourd'hui doivent faire face à une complexité sans précédent, et les technologies sur lesquelles ils s'appuient doivent être plus performantes, s'adapter plus rapidement et produire des résultats mesurables », a déclaré Bhawna Singh, chef de la technologie chez Lightspeed. « Ce qui m'a attirée chez Lightspeed, c'est la possibilité de développer une plateforme qui intègre véritablement toutes les facettes d'une entreprise de commerce : du point de vente aux paiements, en passant par la gestion des stocks, et bien plus encore. Ma mission est de positionner la technologie de Lightspeed comme chef de file. »

« Bhawna est exactement le type de leader technologique dont Lightspeed a besoin à ce stade de notre parcours », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Elle allie de manière exceptionnelle une expertise technique approfondie à un instinct stratégique lui permettant d'agir rapidement, ce qui est essentiel alors que nous accélérons la mise en œuvre de notre feuille de route pour l'IA et renforçons l'intégration au sein de notre plateforme. »

Nouveautés dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration

Parallèlement à la nomination de Mme Singh, Lightspeed a déployé de nouvelles solutions pour Lightspeed détaillants et Lightspeed restaurateurs, combinant une automatisation basée sur l'IA, des intégrations plus poussées dans l'écosystème et des fonctionnalités améliorées de paiement et de commande au sein de ses plateformes unifiées.

Vente au détail

Intégration de Faire : Les commerçants peuvent désormais se connecter directement au marché en ligne mondial de vente en gros de Faire depuis Lightspeed détaillants. Les informations sur les produits, y compris les images, les descriptions, les variantes et les données sur les coûts, se synchronisent automatiquement, ce qui réduit la saisie manuelle et accélère la mise en rayon.

Saisie des stocks par reconnaissance optique de caractères (OCR) alimentée par l'IA : Un nouvel outil d'OCR propulsé par l'IA automatise la saisie des données produits, aidant ainsi les commerçants à intégrer de nouveaux articles, à réduire les écarts de stock et à améliorer la précision.

Recommandations de marques guidées par l'IA sur le Marché : Lightspeed propose désormais des suggestions de marques personnalisées sur son Marché, en fonction de l'historique des commandes en gros et des relations existantes de l'acheteur au détail, ce qui élargit les possibilités de découverte et ouvre de nouvelles perspectives de revenus pour les marques.

Améliorations apportées à Numériseur Lightspeed : La nouvelle fonctionnalité de recherche de produits permet au personnel de vente d'accéder en temps réel aux promotions, aux suggestions de produits alternatifs et à l'historique des ventes d'un article au moment de l'interaction, tandis que le nouvel outil d'aide aux promotions mobiles invite les vendeurs à proposer des offres pertinentes lors du passage à la caisse afin d'augmenter le montant du panier.

Restauration

Importation de menus par IA : Un nouvel outil basé sur l'IA permet aux restaurants de numériser facilement leurs menus à partir d'une photo d'un menu imprimé, d'un document en ligne ou même de notes manuscrites. L'IA de Lightspeed extrait automatiquement les plats du menu, les formules, les options, et attribue les couleurs des boutons, leurs noms, les groupes comptables et les balises statistiques. Cette automatisation réduit considérablement le temps nécessaire à la numérisation des menus tout en minimisant la saisie manuelle des données.

Promotions dans Commande mobile : Une nouvelle solution promotionnelle intégrée à Commande mobile permet aux restaurants de proposer des offres « deux pour un », leur permettant ainsi de créer des promotions à durée limitée sans intervention manuelle, afin de stimuler le volume de commandes et de fidéliser la clientèle.

Navigation de PDV repensée : Une expérience de navigation simplifiée sur iPad et iPhone permet d'harmoniser les flux de travail sur tous les appareils, ce qui réduit le temps de formation et améliore l'efficacité du service.

Paiements mobiles au Québec : Lightspeed a étendu Paiements mobiles au Québec dans le cadre de sa solution À table Lightspeed, permettant ainsi au personnel de prendre les commandes et d'encaisser les paiements en une seule et même opération fluide, ce qui augmente la rotation des tables et génère davantage de chiffre d'affaires pendant les heures de pointe.

Pour en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalités et découvrir les dernières innovations de nos produits, rendez-vous sur le site web de Lightspeed.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Suivez-nous sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant l'équipe de direction, les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Pour plus d'information : Relations avec les médias de Lightspeed : [email protected]; Relations avec les investisseurs de Lightspeed : Gus Papageorgiou, [email protected]