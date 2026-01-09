Lightspeed Commerce lance IA Lightspeed, une couche d'intelligence propulsée par l'IA destinée aux secteurs de la vente au détail et de la restauration

Élément phare qui sera présenté lors du prochain événement Lightspeed Edge qui se tiendra à New York, IA Lightspeed intègre de nouveaux agents conversationnels aux logiciels Lightspeed pour détaillants et Lightspeed pour restaurateurs. Ces assistants permettent aux commerçants de poser des questions et d'obtenir des réponses rapides afin de prendre des décisions mieux éclairées sans avoir à consulter des tableaux de bord ou des rapports complexes. Ces fonctionnalités permettent de découvrir de l'information insoupçonnée sur les domaines sur lesquels les entreprises doivent se concentrer pour améliorer leurs performances globales.

« IA Lightspeed représente la prochaine évolution de notre plateforme : une couche d'intelligence qui agit à titre de partenaire pour tous les commerçants », explique Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « En intégrant l'IA à nos produits, nous offrons aux propriétaires d'entreprises la clarté, la rapidité et l'assurance dont ils ont besoin pour se concentrer sur le plus important : créer des expériences extraordinaires pour leurs clients. »

IA Lightspeed sera progressivement enrichi pour offrir des fonctionnalités plus avancées et intégrées pour les secteurs de la vente au détail et de la restauration. Cette solution est appelée à passer d'un assistant à un agent plus autonome qui pourra analyser les tendances et formuler des recommandations de mesures à prendre. Les prochaines fonctionnalités propulsées par l'IA sur l'ensemble de la plateforme, comme un assistant de catalogue de vente au détail, des générateurs de boutiques en ligne et bien d'autres encore, seront présentées dans le cadre de la suite IA Lightspeed.

IA Lightspeed pour détaillants : pertinent, exploitable et toujours disponible

IA Lightspeed intègre une interface conversationnelle au logiciel Lightspeed pour détaillants qui agit à titre de partenaire commercial directement à partir du PDV. Les commerçants peuvent saisir des questions simples telles que « Quels ont été mes articles les plus vendus la fin de semaine dernière ? » et obtenir de l'information claire et contextualisée sans avoir à scruter de nombreux rapports.

Pour les détaillants opérant dans l'écosystème de la vente en gros, IA Lightspeed intégrée à NuORDER transforme la façon dont les équipes d'achat planifient, analysent et agissent. En permettant aux acheteurs de poser des questions en langage naturel directement dans le générateur d'assortiments, IA Lightspeed fournit des analyses exploitables en temps réel sur les produits, les catégories et les indicateurs financiers clés. Ces analyses permettent aux équipes de prendre des décisions plus rapides et plus sûres en matière d'assortiment, d'optimiser les investissements en stocks et de répondre de manière dynamique à la demande du marché, le tout dans un flux de travail unique et rationalisé pour la vente en gros.

Voici quelques-unes des capacités clés du module :

Obtenir des réponses rapides aux questions de tous les jours : les commerçants peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir instantanément des réponses qui s'appuient sur leurs données.

les commerçants peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir instantanément des réponses qui s'appuient sur leurs données. Générer des explications exploitables : les résultats présentés sont contextualisés et s'accompagnent de recommandations plutôt que de n'offrir que des réponses sous forme de chiffres.

les résultats présentés sont contextualisés et s'accompagnent de recommandations plutôt que de n'offrir que des réponses sous forme de chiffres. Poser des questions dans le cadre d'une conversation : les commerçants peuvent affiner les analyses en posant des questions de suivi sans avoir à recommencer chaque fois à partir de zéro.

les commerçants peuvent affiner les analyses en posant des questions de suivi sans avoir à recommencer chaque fois à partir de zéro. Apprentissage et amélioration systématiques : Les rétroactions au cours des phases initiales contribuent à améliorer progressivement la pertinence et la personnalisation de l'assistant.

Les rétroactions au cours des phases initiales contribuent à améliorer progressivement la pertinence et la personnalisation de l'assistant. Analyse des assortiments NuORDER : Au sein de NuORDER, IA Lightspeed offre aux entreprises acheteuses la possibilité de poser des questions en langage naturel et de générer des analyses exploitables sur les produits, les catégories et les indicateurs financiers.

Les détaillants ont également accès à des outils de conception graphique améliorés dans la fonctionnalité d'amélioration de photo de produit de Lightspeed. Maintenant disponible dans l'arrière-guichet pour la vente au détail, l'outil offre des améliorations en un clic, comme le rognage, les modifications à la luminosité, le retrait ou le remplacement de l'arrière-plan et la mise au propre automatisée. Ces fonctionnalités permettent aux détaillants de créer des images de produits de haute qualité sans faire intervenir des éditeurs tiers.

IA Lightspeed pour la restauration : des réponses plus rapides pour un service mieux informé

IA Lightspeed est désormais disponible dans le logiciel Lightspeed pour restaurateurs et offre aux hôteliers et restaurateurs un accès rapide, sous forme d'interface conversationnelle aux analyses dont ils ont besoin pour offrir un service plus efficace et plus rentable. Plutôt que de scruter de nombreux tableaux de bord ou de concevoir des rapports complexes, les exploitants peuvent directement poser des questions au sujet de leur entreprise et obtenir instantanément des réponses claires et exploitables.

IA Lightspeed aide les équipes à :

Réduire le temps passé à générer manuellement des rapports : IA Lightspeed réduit le besoin de naviguer parmi de nombreux rapports et dans différents systèmes.

IA Lightspeed réduit le besoin de naviguer parmi de nombreux rapports et dans différents systèmes. Développer votre entreprise grâce à des questions simples : les restaurateurs peuvent poser des questions et obtenir instantanément des réponses pour découvrir de nouvelles occasions de croissance.

les restaurateurs peuvent poser des questions et obtenir instantanément des réponses pour découvrir de nouvelles occasions de croissance. Prendre des décisions plus rapides et plus éclairées : de l'information telle que « quels sont les éléments du menu qui contribuent le plus à la marge de profit? » est disponible instantanément.

de l'information telle que « quels sont les éléments du menu qui contribuent le plus à la marge de profit? » est disponible instantanément. Avoir une plus grande autonomie : les solutions d'analyse de données en libre-service réduisent la dépendance envers des équipes de soutien et d'analystes.

Cette solution résout un problème de longue date du secteur de la restauration. Même les meilleurs hôteliers et restaurateurs ne peuvent être présents partout en tout temps pour garantir l'excellence du service. Les données pertinentes sont souvent dispersées dans des systèmes indépendants, ce qui rend difficile et chronophage la recherche de réponses claires. IA Lightspeed fait tomber ces obstacles en présentant l'information la plus importante dans un langage simple en quelques secondes. Les restaurateurs peuvent comprendre les tendances en matière de performances, identifier les goulots d'étranglement et modifier leur flux de service avec plus d'assurance.

À mesure qu'IA Lightspeed gagnera en autonomie, les commerçants du secteur de la restauration pourront tirer parti d'une automatisation plus poussée de leurs activités, d'une accélération du rythme de service, de l'optimisation des menus, et plus encore, en complément des outils propulsés par l'IA existants, comme Tendances et références et les analyses de menus générées par IA.

De nouvelles fonctionnalités continueront d'être ajoutées à IA Lightspeed pour le secteur de la vente au détail et de la restauration en 2026 et par la suite. « Nous développons une plateforme où l'IA ne fait pas que présenter les données, mais qui permet de les vérifier et de prendre des décisions plus rapidement et plus facilement », ajoute Dasilva. « IA Lightspeed est la fondation pour cet avenir et outille les commerçants, leur offrant clarté, rapidité et excellence opérationnelle. »

Grâce à IA Lightspeed, l'entreprise continue de repousser les frontières de l'innovation en offrant aux commerçants de l'information intuitive et intégrée qui simplifie les tâches quotidiennes et ouvre de nouvelles possibilités de croissance.

Pour en apprendre davantage sur IA Lightspeed, rendez-vous au lightspeedhq.com , ou rencontrez Lightspeed à l'événement de la NRF au kiosque no 6651 au 3e étage.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

