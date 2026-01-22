Lightspeed fournit des outils de nouvelle génération destinés à la vente au détail et à la restauration afin de rationaliser les opérations, d'améliorer les expériences clients et de stimuler la croissance à l'échelle mondiale.

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui une large gamme d'innovations produits pour le T3, conçues pour aider les commerçants à simplifier leurs opérations, améliorer leur service et à croître en toute confiance.

Lightspeed Commerce Unveils Q3 Product Innovations Designed to Help Merchants Run Smarter and Serve Better (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

« Les innovations de ce trimestre soulignent notre engagement à fournir une technologie puissante et intuitive aux entreprises indépendantes », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « En intégrant une automatisation plus intelligente, des analyses plus approfondies et des flux de travail plus connectés à notre plateforme, nous permettons aux commerçants de gérer leurs activités avec plus de confiance et de se concentrer à offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients. »

Les investissements continus de Lightspeed dans l'innovation permettent de proposer des outils de pointe qui offrent aux entreprises indépendantes des fonctionnalités de niveau professionnel sans complexité. Les mises à jour de ce trimestre concernent à la fois la restauration et la vente au détail, avec de nouveaux produits et fonctionnalités conçus pour permettre aux commerçants de fonctionner plus efficacement et d'offrir des expériences clients exceptionnelles.

En tête de cette vague d'innovations produits figure le lancement d' IA Lightspeed , une nouvelle solution d'intelligence artificielle intégrée à la plateforme de vente au détail et de restauration Lightspeed, qui permet aux commerçants d'accéder plus rapidement à des analyses, de simplifier leur prise de décision et d'optimiser leur efficacité opérationnelle. Lancée en janvier 2026, IA Lightspeed introduit des assistants conversationnels dans Lightspeed pour détaillants, Lightspeed pour restaurateurs et NuORDER par Lightspeed, permettant aux commerçants et aux équipes d'achat de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des analyses exploitables en temps réel sans avoir à naviguer dans des tableaux de bord ou des rapports complexes. Conçue pour évoluer d'un assistant à un agent plus autonome, IA Lightspeed continuera à se développer tout au long de l'année 2026 avec des fonctionnalités supplémentaires dans les domaines de la vente au détail et de la restauration, renforçant ainsi la vision de Lightspeed qui consiste à fournir des flux de travail intégrés et intelligents qui favorisent l'efficacité, la confiance et la croissance des entreprises indépendantes.

Parmi les autres innovations produits :

Restauration



Maîtrisez le rythme de service grâce au nouveau Tempo Lightspeed

Pendant des décennies, le rythme des restaurants a été dicté par l'intuition, le placement des clients, le service des plats et la présentation des additions au bon moment étant considérés comme un art plutôt qu'une science. Tempo Lightspeed change la donne en transformant le rythme en un avantage mesurable, enseignable et reproductible. Grâce à l'écran Affichage cuisine de Lightspeed, Tempo guide les serveurs et les gérants tout au long du service, de l'arrivée des clients à la présentation de l'addition, en leur offrant une visibilité totale sur le moment exact où les plats sont commandés, préparés, prêts ou servis, afin de garantir à chaque client une expérience au rythme parfait. Résultat : des clients plus satisfaits, un roulement de tables plus rapide, ainsi que des équipes plus confiantes et plus performantes. Tempo est actuellement disponible pour les clients de la plateforme phare Lightspeed pour restaurateurs et sera accessible à un plus large public au courant de l'année.

Exécutez des opérations uniformes avec Tâches Lightspeed

Tâches Lightspeed est une nouvelle solution de liste de contrôle numérique qui aide les exploitants et leurs équipes à rester coordonnés et concentrés. Les restaurateurs peuvent créer des flux de travail reproductibles pour toutes les tâches, de l'ouverture à la fermeture en passant par les protocoles de nettoyage, afin de maintenir la qualité et l'uniformité dans un ou plusieurs établissements. Des rappels sont envoyés au personnel et les tâches peuvent être effectuées sur un appareil mobile grâce à l'application Cadence Lightspeed, ce qui permet à la direction d'avoir l'esprit tranquille grâce à des registres d'achèvement en temps réel et à des notifications pour les tâches urgentes.

Intégrez la gestion des réservations et des tables avec Réservations Lightspeed

Conçu pour les restaurants indépendants qui trouvent les autres plateformes trop coûteuses ou trop complexes, le module Réservations Lightspeed offre un moyen intégré de gérer les réservations en ligne ou par téléphone, le tout au sein de la plateforme Lightspeed. Les restaurateurs peuvent améliorer les expériences clients et réduire le nombre de réservations non honorées grâce à des rappels automatisés intégrés, maximisant ainsi chaque opportunité de revenu et simplifiant les opérations en salle.

Le lecteur Paiements mobiles est déployé à travers l'Europe

Paiements mobiles de Lightspeed est un appareil de paiement portable et puissant qui permet aux restaurants d'accepter de nombreux modes de paiement sans dépenser une fortune en terminaux. Qu'il soit connecté à un iPad de comptoir ou utilisé avec À table Lightspeed, Paiements mobiles transforme les appareils mobiles en un lieu unique pour prendre les commandes et les paiements depuis n'importe où, en acceptant le mode de paiement préféré du client : taper, glisser ou insérer. Maintenant déployé en France, en Allemagne et en Suisse, le lecteur Paiements mobiles est facilement disponible pour les clients de Lightspeed pour restaurateurs à travers nos principaux marchés en Europe.

Vente au détail

Parcourez, comparez et achetez grâce à une nouvelle expérience d'achat et de commande multimarques dans Marché Lightspeed

Lightspeed Commerce a annoncé le lancement d'une nouvelle expérience centralisée d'achat et de commande multimarques au sein de son Marché , transformant la plateforme Vente en gros Lightspeed en une destination unique où les détaillants peuvent parcourir, comparer et acheter des produits de milliers de marques directement dans NuORDER par Lightspeed et le système PDV Lightspeed. Cette nouvelle expérience élimine le besoin de multiples portails de marque et de flux de travail déconnectés, permettant des achats plus rapides, plus flexibles et continus grâce à des analyses intégrées et à une intégration PDV fluide.

Personnalisez votre expérience de commerce électronique grâce à la nouvelle boutique de thèmes Lightspeed

Pour les détaillants qui souhaitent renforcer leur présence en ligne, la boutique de thèmes Lightspeed propose une sélection de thèmes optimisés pour le commerce électronique, conçus par des experts du secteur et en design. Ces thèmes professionnels aident les commerçants à créer des sites web attrayants et à fort taux de conversion, sans nécessiter de compétences en design ou en codage. Les détaillants peuvent prévisualiser et tester les thèmes gratuits et payants avant de les acheter, ce qui leur permet de choisir l'apparence et les fonctionnalités qui correspondent à leur marque et à leurs objectifs d'affaires.

Nouvelles options d'affichage client pour les détaillants

Les détaillants disposent maintenant d'un moyen simple et économique d'améliorer l'efficacité des caisses et la transparence des achats pour les clients. Les commerçants Lightspeed pour détaillants qui utilisent les terminaux intelligents Paiements Lightspeed ont désormais accès à la fonctionnalité d'affichage client directement sur leurs terminaux de paiement, sans matériel supplémentaire. Cette mise à jour réduit les coûts opérationnels, améliore la précision et aide à s'adapter aux réglementations régionales évolutives en matière d'affichage.

La vente sur l'appli Numériseur est désormais disponible pour Android

Les commerçants Lightspeed pour détaillants bénéficient dorénavant d'une plus grande flexibilité en matière de paiements sans contact. Grâce à l'application Numériseur Lightspeed, les détaillants peuvent accepter les paiements sans contact en personne directement sur des appareils Android. Cette fonctionnalité a été lancée en version bêta et est maintenant disponible pour tous les clients Paiements Lightspeed au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique et aux Pays-Bas en janvier 2026, offrant ainsi aux commerçants une plus grande mobilité et commodité lors du passage en caisse.

Pour en apprendre davantage au sujet de ces nouvelles fonctionnalités, consultez le site web de Lightspeed .

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

