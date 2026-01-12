Les détaillants peuvent désormais accéder à des milliers de marques et passer commande directement depuis NuORDER et le système de point de vente Lightspeed.

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle expérience centralisée d'achat et de commande multimarques au sein de son Marché, marquant une évolution significative de son offre de vente en gros. Conçue pour répondre aux besoins d'achat actuels des détaillants modernes, cette nouvelle expérience permet des achats plus rapides, plus flexibles et continus entre les marques et ce, au sein de NuORDER par Lightspeed.

Lightspeed Commerce lance une nouvelle expérience d’achat et de commande multimarques dans son Marché (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Annoncé lors du Big Show de la National Retail Federation à New York, le Marché transforme Vente en gros Lightspeed en une destination en ligne où les détaillants peuvent parcourir, comparer et acheter des produits de différentes marques dans le cadre d'une expérience cohérente et intuitive. Au lieu de se connecter à des dizaines de portails de marque différents et de jongler avec plusieurs paniers d'achat ou feuilles de calcul hors ligne, les détaillants peuvent s'approvisionner en produits pour leur magasin en un seul endroit, avec des analyses intégrées et une intégration directe au PDV. Les marques, quant à elles, peuvent présenter leurs produits à des acheteurs plus qualifiés et plus actifs sur le marché afin de se développer au-delà de leur base de vente au détail existante et de tirer parti de l'évolution de la demande.

La nouvelle expérience améliorée du Marché au sein de NuORDER, intégrée au PDV Lightspeed, est une étape fondamentale dans la vision plus large de Lightspeed visant à créer un écosystème connecté où les détaillants et les grossistes se rencontrent en temps réel. En reliant le commerce de gros et les commandes directement à la planification et aux opérations des stocks de détail, Lightspeed facilite un cycle continu et fondé sur les données, qui réduit les frictions dans les processus de vente et de distribution. Grâce à cette intégration, les marques bénéficient d'un accès plus efficace au marché, touchant ainsi davantage d'acheteurs avec les bons produits au bon moment. Les détaillants obtiennent la rapidité et la flexibilité dont ils ont besoin pour adapter leur assortiment en fonction de la demande saisonnière. Ensemble, ces fonctionnalités démontrent l'engagement de Lightspeed à intégrer la vente en gros, la gestion des stocks, le PDV et le commerce électronique dans une expérience de vente au détail unifiée.

« Nous bouclons la boucle entre l'approvisionnement, le magasin et la vente », déclare Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Le Marché est la prochaine évolution de notre réseau de vente en gros. Il met en relation les marques et les détaillants avec les bons produits au bon moment et les aide à acheter et à vendre de manière plus intelligente au sein d'un écosystème de vente au détail unifié. »

Le Marché crée de la valeur pour trois publics clés :

Les marques : elles peuvent rationaliser leurs opérations de vente en gros et augmenter leurs ventes auprès d'un réseau de plus de 100 000 détaillants au moment où ils sont prêts à acheter.

elles peuvent rationaliser leurs opérations de vente en gros et augmenter leurs ventes auprès d'un réseau de plus de 100 000 détaillants au moment où ils sont prêts à acheter. Les détaillants : il est essentiel de maintenir un assortiment varié et d'anticiper les pics et les baisses de la demande. Il est tout aussi important d'avoir une visibilité sur les tendances d'achat à travers un vaste réseau de vente au détail, comprenant à la fois les détaillants avec PDV Lightspeed et d'autres détaillants, afin de prendre des décisions d'achat plus éclairées et stratégiques.

il est essentiel de maintenir un assortiment varié et d'anticiper les pics et les baisses de la demande. Il est tout aussi important d'avoir une visibilité sur les tendances d'achat à travers un vaste réseau de vente au détail, comprenant à la fois les détaillants avec PDV Lightspeed et d'autres détaillants, afin de prendre des décisions d'achat plus éclairées et stratégiques. Les détaillants Lightspeed : les détaillants qui utilisent le PDV Lightspeed peuvent acheter et découvrir de nouvelles marques directement sur la plateforme, en s'appuyant sur les analyses fournies par le Marché. Les commandes sont transmises automatiquement à leurs systèmes existants, ce qui simplifie la gestion des stocks tout en les connectant à un écosystème plus large de détaillants et de marques.

Pour les détaillants avec PDV Lightspeed, les commandes passées via le Marché sont synchronisées directement dans Lightspeed pour détaillants, ce qui réduit les saisies manuelles, minimise les erreurs et accélère la configuration et la commercialisation des produits. Grâce à cette intégration, les détaillants peuvent introduire plus rapidement de nouveaux produits dans leurs magasins grâce à des données précises et cohérentes.

Le Marché est une plateforme fiable qui soutient une croissance évolutive grâce à des plans flexibles et personnalisables, et qui protège l'intégrité de la marque en garantissant une représentation précise et cohérente dans tous les magasins. Elle permet aux marques de contrôler leurs prix et leur expansion grâce à un accès personnalisé, ainsi qu'à une meilleure visibilité des données et à des analyses qui contribuent à augmenter la valeur moyenne des commandes. Ensemble, ces fonctionnalités permettent aux marques de s'étendre stratégiquement au-delà de leur clientèle existante, selon leurs propres conditions.

« Le Marché résout l'un des plus grands défis du commerce de gros, à savoir l'écart entre les besoins actuels des acheteurs et la manière dont les marques vendent traditionnellement leurs produits », ajoute Chris Akrimi, vice-président, réseau de fournisseurs et mise en marché B2B chez Lightspeed. « En donnant aux détaillants un accès instantané aux stocks de saison, aux analyses basées sur l'IA et à une expérience d'achat multimarque centralisée, nous créons un écosystème de vente en gros plus rapide, plus efficace et plus rentable pour tous. »

Le Marché est actuellement disponible en version bêta, et sa disponibilité générale est prévue pour début 2026.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

À propos de NuORDER

Vente en gros Lightspeed est une plateforme de commerce B2B de premier plan qui facilite l'achat et la vente en gros. NuORDER propose une gamme complète de solutions commerciales conçues pour simplifier la manière dont les marques vendent leurs produits dans le monde entier, tout en fournissant aux détaillants les analyses dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions en matière d'achat et de planification des assortiments. Aujourd'hui, plus de 4 000 marques et plus de 100 000 détaillants agréés utilisent NuORDER pour transformer leurs opérations de vente en gros. Lightspeed a acquis NuORDER en 2021.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Pour plus d'information : Relations avec les médias de Lightspeed : [email protected]; Relations avec les investisseurs de Lightspeed : Gus Papageorgiou, [email protected]