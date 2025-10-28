« Ces mises à jour témoignent de notre engagement à fournir aux entreprises indépendantes des fonctionnalités d'entreprise haut de gamme, sans la complexité associée à celles-ci », affirme Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « En combinant le pouvoir de l'IA avec des flux de travail intuitifs, nous permettons aux détaillants, aux restaurateurs et aux exploitants de golf de prendre des décisions en toute confiance, basées sur des données, pour accroître leur résultat net. »

L'augmentation des investissements de Lightspeed en développement de produits a engendré l'émergence de plusieurs nouveaux produits et fonctionnalités au cours du T2 dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf, notamment :

Vente au détail

Dans le cadre de la stratégie globale de Lightspeed en matière de produits destinés au commerce de détail, la Société a lancé ce trimestre plusieurs outils basés sur l'intelligence artificielle qui simplifient la création et le développement des boutiques en ligne pour les détaillants. Ces outils sont conçus pour éliminer les efforts, le temps et les étapes inutiles, permettant ainsi aux commerçants de lancer et d'optimiser leur présence en ligne en un temps record, par exemple:

Vitrine IA de Lightspeed offre aux détaillants une présence en ligne moderne alimentée par l'IA

De nombreuses entreprises disposent d'une solide clientèle locale et proposent uniquement l'achat en magasin, mais ont tout de même besoin d'avoir une présence en ligne moderne. C'est pourquoi Lightspeed a lancé Vitrine IA , une nouvelle expérience numérique utilisant l'IA et conçue pour les détaillants physiques qui veulent une présence en ligne attrayante sans les tracas ou l'engagement de temps additionnel découlant de la gestion d'une boutique en ligne. En présentant leurs produits et en racontant leur histoire sur le web, les commerçants peuvent attirer de nouveaux clients, renforcer leur relation avec leurs clients réguliers et encourager les visites en magasin, tout en évitant les coûts associés aux opérations de commerce électronique. L'outil de création de sites web basé sur l'IA générative de Lightspeed est désormais disponible pour tous les commerçants de détail

Pour les détaillants pour qui le commerce électronique est une composante vitale de leur entreprise, l'outil de création de sites web de Lightspeed alimenté par l'IA générative, d'abord annoncé en mars de cette année, amène la création avant-gardiste de sites web propulsée par l'IA. Après une version bêta réussie, cet outil innovant passe à la disponibilité générale pour les clients de Lightspeed, permettant aux détaillants de créer des éléments web personnalisés sans codage, en utilisant l'IA pour analyser les captures d'écran et générer un code prêt à la production. Les commerçants n'ont qu'à décrire ou montrer au constructeur de sites web de Lightspeed les éléments qu'ils souhaitent à l'aide d'exemples concrets, et l'outil leur construit des boutiques en ligne entièrement intégrées et d'aspect professionnel, avec rapidité et facilité. Des descriptions de produits générées par l'IA qui améliorent la mise en marché en ligne

Pour aider les détaillants à gagner un temps précieux et à améliorer leurs boutiques en ligne et leurs vitrines virtuelles, Lightspeed a introduit des descriptions de produits générées par l'IA. Ce nouvel outil puissant alimenté par l'IA automatise la création et la mise en forme de descriptions de produits de haute qualité et convaincantes pour les détaillants en ligne. Les détaillants peuvent les personnaliser en ajoutant des consignes spécifiques relatives au ton, au style et à la longueur afin d'assurer le respect de la marque et de rationaliser considérablement le travail manuel lié à l'ajout de nouveaux produits.

Le tout nouveau Marché NuORDER de Lightspeed offre une plateforme centralisée de vente en gros conçue pour répondre aux besoins du commerce de détail moderne, offrant ainsi rapidité, flexibilité et saisonnalité. Cette nouvelle expérience d'achat et de commande permet aux détaillants de découvrir et de commander des produits prêts à être expédiés immédiatement à partir des marques privées avec lesquelles ils travaillent déjà, ainsi qu'à partir d'une sélection de nouvelles marques publiques. Actuellement en version bêta, Marché NuORDER sera bientôt disponible pour tous les clients admissibles de NuORDER.

Restauration

Découvrez et activez plus de 200 nouvelles intégrations d'outils tiers dans Lightspeed restaurateurs

Un nouveau Centre d'intégrations a été lancé dans l'arrière-guichet de Lightspeed restaurateurs, optimisé par un puissant système dorsal qui rationalise la gestion de l'écosystème d'intégrations. Cette fonctionnalité permet aux commerçants de découvrir, de connecter et de commencer à utiliser des outils tiers qui les aident à gérer leur entreprise plus efficacement que jamais. Elle met intelligemment de l'avant les intégrations les plus pertinentes pour un utilisateur en fonction de sa région et offre un moyen plus simple de gérer toutes les intégrations connectées en un seul endroit.

En plus des fonctionnalités déjà très robustes mises à la disposition des restaurateurs grâce à Références et tendances de Lightspeed, cette mise à jour ajoute désormais de nouveaux niveaux visuels au graphique des performances de ventes, mettant en évidence les meilleures et pires journées par rapport au marché. Cela permet d'obtenir des vues détaillées pour chaque indicateur de vente, permettant aux commerçants de suivre l'évolution de leur performance au fil du temps. Ils peuvent ainsi évaluer en toute confiance s'ils ont une longueur d'avance ou du retard par rapport à leurs concurrents et prendre des décisions en matière de tarification et d'opérations basées sur des données.

Le programme Capital Lightspeed est désormais disponible en Suisse pour les détaillants et les restaurateurs qui effectuent activement des transactions par l'entremise de Paiements Lightspeed. Depuis le lancement en août, les commerçants admissibles à Capital Lightspeed voient désormais leurs offres Capital apparaître directement dans leur portail de Gestion financière.

Lightspeed a récemment mis en place des fonctionnalités de paiement instantané et de paiement le jour même pour tous les commerçants admissibles du secteur de la restauration utilisant Paiements Lightspeed en Australie. Avec les paiements le jour même, les commerçants peuvent choisir de recevoir automatiquement les recettes de leurs ventes quotidiennes tous les soirs, y compris les fins de semaine et les jours fériés, sans avoir besoin de lancer le processus manuellement. Avec les paiements instantanés, les commerçants peuvent obtenir un paiement sur demande et recevoir les fonds dans leur compte bancaire en moins de 30 minutes.

Lightspeed a lancé les menus programmés afin d'automatiser et de simplifier la mise en place de menus multiples. Que ce soit pour le déjeuner, le dîner ou un menu saisonnier, les commerçants ont désormais la possibilité de sélectionner le bon menu au bon moment, sans confusion ni saisie manuelle. Peu importe si les commerçants utilisent le PDV pour le service ou un code QR pour les commandes à table via Commande mobile, cette mise à jour est conçue pour éliminer les étapes redondantes afin que le personnel puisse se concentrer sur le service et la vente.

Le module Commande mobile Lightspeed dispose désormais d'une nouvelle intégration, le Profil d'entreprise Google, qui permet aux commerçants de gagner du temps et d'améliorer leur visibilité en ligne. Cette intégration permet aux détaillants de synchroniser leurs heures d'ouverture, leurs coordonnées et les liens vers leurs réseaux sociaux depuis Commande mobile directement vers Google, ce qui garantit l'uniformité sans étapes manuelles supplémentaires.

Golf

Un tout nouvel outil Intelligence d'affaires, conçu entièrement pour la gestion du golf

Grâce au nouvel outil Intelligence d'affaires, développé spécialement pour les exploitants de terrains de golf, les clubs peuvent maintenant accéder à la section Intelligence d'affaires depuis leur interface Golf Admin pour consulter instantanément leurs rapports clés, obtenant ainsi des données supplémentaires via 12 tableaux de bord intuitifs.

Pour en apprendre davantage au sujet de ces nouvelles fonctionnalités, consultez le site web de Lightspeed .

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

