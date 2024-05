Le partenariat offre aux commerçants de Lightspeed du secteur de la restauration un accès direct au vaste réseau de livraison d'Uber

MONTRÉAL, QC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) | (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, et Uber (NYSE : UBER) ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat nord-américain visant à intégrer directement Uber Direct et le marché en ligne Uber Eats à la plateforme de Lightspeed.

Lightspeed annonce un partenariat avec Uber Direct et le marché en ligne Uber Eats (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Grâce à ce partenariat, Lightspeed disposera d'intégrations directes au marché en ligne Uber Eats ainsi qu'à Uber Direct, le service de facilitation des livraisons en marque blanche d'Uber, ce qui permettra aux commerçants de Lightspeed de :

Présenter leurs menus et prendre des commandes sur le marché en ligne Uber Eats, qui compte des millions de consommateurs mensuels actifs sur la plateforme; et

Prendre des commandes sur leur propre site web grâce au module Commande mobile de Lightspeed, puis accéder à la livraison avec Uber Direct, ce qui leur permet de ne payer que les frais de livraison associés sans les coûts supplémentaires liés à la mise en place de leur propre parc de livraison.

La combinaison des solutions permet aux commerçants de répondre aux demandes de livraison de leurs clients, d'accéder à de nouveaux marchés grâce au marché en ligne Uber Eats et de réduire les frais d'exploitation sur les commandes directes aux consommateurs avec Commande mobile Lightspeed et Uber Direct.

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'annoncer ce partenariat stratégique avec Uber, car nous croyons qu'il présente une valeur incroyable pour nos clients en restauration », a déclaré JD Saint-Martin, président de Lightspeed. « Le secteur de la restauration continue de surmonter des défis importants en matière de personnel, en plus de gérer des marges de revenus de plus en plus étroites. Ce partenariat est l'occasion d'alléger le fardeau de nos clients grâce à un réseau de distribution de calibre mondial et à un plan de réduction des coûts. Nous croyons qu'il ne s'agit là que de la première étape d'une relation à long terme avec Uber. »

« La livraison sur demande est désormais au cœur des attentes des consommateurs, 75 % d'entre eux souhaitant bénéficier d'une option de livraison rapide, et les commerçants en prennent bonne note », a déclaré Bernie Huddleston, responsable d'Uber Direct pour les États-Unis et le Canada. « Nous sommes fiers de nous associer à Lightspeed pour fournir aux restaurants des solutions qui répondent aux besoins de leurs clients et encouragent les commandes répétées, tout en leur donnant la flexibilité d'offrir des expériences de livraison fluides selon ce qui convient le mieux à la croissance de leur entreprise. »

Cette intégration est maintenant offerte aux clients utilisant Lightspeed pour restaurateurs en Amérique du Nord et d'autres marchés suivront.

Pour en savoir plus sur l'intégration de Lightspeed avec Uber Eats, consultez cette page :

https://fr.lightspeedhq.com/integrations/ubereats/

Pour en savoir plus sur l'intégration de Lightspeed avec Uber Direct, consultez cette page :

https://fr.lightspeedhq.com/integrations/uberdirect/

Pour en savoir plus sur le module Commande mobile de Lightspeed, consultez cette page :

https://fr.lightspeedhq.com/caisse/restaurant/commande-mobile/ .

Lightspeed propulse les meilleures entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie au monde, notamment : Fairmont Le Manoir Richelieu (La Malbaie), Taverne Atlantic (Montréal), Daniel Boulud Group (New York), Alinea Group (Chicago), Big Mamma (Europe), Kei (Paris). Lightspeed pour restaurateurs est actuellement disponible au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Australie.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le fr.lightspeedhq.com .

Suivez-nous sur les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter .

À propos d'Uber

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Uber a démarré en 2010 pour résoudre un problème simple : comment organiser un déplacement en appuyant sur un simple bouton? Plus de 49 milliards de trajets plus tard, Uber conçoit des produits pour rapprocher les gens de l'endroit où ils veulent être. En modifiant la façon dont les personnes, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber ouvre le monde à de nouvelles possibilités.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

