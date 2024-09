MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) ("Lightspeed"), la plateforme de commerce intégrée qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, a annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif avec Le Fou Fou, un nouveau hall alimentaire de style européen voué à devenir un incontournable de la scène culinaire et du divertissement effervescente de Montréal.

Conçu par le groupe MTB Collective et situé dans le tout nouveau lieu phare de Montréal, le complexe de commerce au détail et art de vivre Royalmount par Carbonleo, Le Fou Fou s'étend sur plus de 30 000 pieds carrés et comprend 12 concepts de restauration distincts, 3 bars et une vaste terrasse extérieure de 6000 pieds carrés pouvant accueillir un total de plus de 900 personnes. Propulsé par Lightspeed pour restaurateurs, le hall alimentaire propose des options en libre-service et de service aux tables qui s'unissent à merveille. Dans le cadre de ce partenariat, la technologie de Lightspeed est pleinement intégrée chez tous les fournisseurs, offrant un service rehaussé, des gains en efficacité et un positionnement pour Le Fou Fou comme destination en vue de la scène culinaire montréalaise. Les visiteurs pourront commencer leur expérience lorsque Le Fou Fou ouvrira officiellement ses portes, prévu le 5 septembre.

« Lightspeed à l'incroyable honneur d'avoir été choisie comme partenaire de confiance pour propulser Le Fou Fou, un ajout majeur à la scène culinaire en pleine évolution de Montréal », a annoncé Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « En tant qu'entreprise montréalaise, ce partenariat revêt une importance particulière à nos yeux. Nous soutenons un projet qui insufflera un dynamisme dans le quartier, mais aussi qui établira un nouveau standard dans le secteur des halls alimentaires. »

Le Fou Fou tirera parti de fonctionnalités clés du logiciel Lightspeed pour restaurateurs, notamment :

Commande à plusieurs paniers : Les clients peuvent commander de plusieurs endroits en une seule et même transaction, pour une plus grande convenance et une efficacité opérationnelle, au moyen de codes QR à chaque table.

: Les clients peuvent commander de plusieurs endroits en une seule et même transaction, pour une plus grande convenance et une efficacité opérationnelle, au moyen de codes QR à chaque table. Écran Affichage cuisine : Ce système synchronise les activités en cuisine avec les commandes en temps réel pour un service ponctuel et précis.

Ce système synchronise les activités en cuisine avec les commandes en temps réel pour un service ponctuel et précis. Intégration 5Loyalty : Cette intégration offre des récompenses de fidélisation personnalisées et une expérience de commande harmonieuse pour la cueillette, la livraison et la restauration sur place, y compris un soutien pour des coupons à durée déterminée.

« Notre mission chez Le Fou Fou est de créer une expérience incroyable pour nos convives. Ce partenariat entre Le Fou Fou et Lightspeed permet une commande à plusieurs paniers et prend la forme d'une technologie de pointe qui répond à des contraintes de longue date », affirme David Hass, fondateur du groupe MTB Collective, l'entreprise derrière Le Fou Fou. « Ensemble, nous visons à établir un nouveau standard pour la commodité et l'efficacité afin de redéfinir l'expérience des halls alimentaires, en offrant une aisance sans égal pour les clients et des opérations intégrées pour les fournisseurs. »

Lightspeed est le choix de milliers de restaurants dans le monde, leur permettant d'offrir un service plus rapide, de générer de meilleurs revenus et d'améliorer leurs données clients. Lightspeed propulse les restaurants de Le Fou Fou, notamment : Eva's, Tiramisu, Le Taj, Kishu, Spirulina, Hogar, Tori Ramen, Prime Bar à Boeuf, À la table vins et fromages, Il Miglio, Bar Sucré, Bayswater, Exchange Marché du Café, Le Lucky Belly et Traiteur Brera, en offrant un service fluide et des analyses puissantes. Pour voir la solution en action, cliquez ici.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X (anciennement Twitter)

À propos de Le Fou Fou

Conçu comme un hall alimentaire à l'européenne, Le Fou Fou est le premier à Montréal à combiner talent de haut niveau, technologie de pointe et programmation tout au long de l'année. Le Fou Fou s'étend sur plus de 30 000 pieds carrés et comprend 12 concepts de restauration distincts, trois bars, ainsi qu'une terrasse extérieure de 6 000 pieds carrés, pouvant accueillir plus de 900 invités. Leur partenaire exclusif en restauration interne, Traiteur Brera, accueillera des événements d'entreprise et privés. Dédié à être un pôle culturel, des événements soigneusement sélectionnés tels que des expositions d'art et de la musique live attireront les invités pendant qu'ils siroteront et savoureront les nombreuses saveurs de Le Fou Fou. Mis en œuvre par le fondateur de MTB Collective, David Haas, en collaboration avec Carbonleo, ce projet visionnaire est situé dans le complexe commercial de Royalmount.

Pour plus de renseignements sur Le Fou Fou, contactez [email protected] et suivez @lefoufoumtl.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

