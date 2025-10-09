MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026 avant l'ouverture des marchés le jeudi 6 novembre 2025. La direction organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats financiers de la Société à 8 h 00 (HE) le jeudi 6 novembre 2025.

Conférence téléphonique à propos des résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026 de Lightspeed

Date : Jeudi le 6 novembre 2025

Heure : 8 h 00 (HE)

Conférence téléphonique en direct :https://registrations.events/direct/Q4I7431623

En rediffusion : (800) 770-2030 (É.-U./Canada sans frais) ou (647) 362-9199 (International). Code de conférence 74316. (La rediffusion sera accessible environ deux heures après la fin de la conférence téléphonique en direct et jusqu'à 23 h 59 (HE) le 13 novembre 2025).

Webdiffusion : https://investors.lightspeedhq.com

Les investisseurs et participants peuvent s'inscrire d'avance à la conférence téléphonique au https://registrations.events/direct/Q4I7431623. Une fois inscrits, ils recevront des instructions par courriel pour se joindre à la conférence, y compris le numéro à composer ainsi qu'un code d'accès et un identifiant uniques. Au moment de la conférence, les participants inscrits devront se connecter en utilisant les numéros figurant dans le courriel de confirmation et, après avoir saisi leur code d'accès et leur identifiant uniques, se joindront automatiquement à la conférence.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d'information, veuillez visiter : fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, et X

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Relations avec les investisseurs : Gus Papageorgiou, [email protected]