MONTRÉAL, le 30 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises du monde entier de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui que Merline Saintil cessera de siéger sur son conseil d'administration dès le 31 décembre 2022.

Merline Saintil (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Saintil a été membre du conseil d'administration de Lightspeed pendant plus de deux ans et siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs entreprises technologiques, notamment Rocket Lab, GitLab, TD SYNNEX, Symbotic et Evolv Technology.

« Au nom de notre conseil d'administration et de notre équipe de direction, nous remercions Merline pour son engagement et ses apports significatifs à Lightspeed », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et président exécutif de Lightspeed. « Depuis son arrivée au conseil d'administration, Merline, avec sa profonde expertise en technologies et en produits, nous a apporté des perspectives qui ont aidé Lightspeed à franchir des étapes importantes et à tracer la voie de ses futurs exploits. »

« Ce fut un honneur de travailler avec le conseil d'administration et l'équipe de direction de Lightspeed », a déclaré Saintil. « Bien que je continue à croire fermement en la société et en sa stratégie, je dois me retirer pour le moment afin de me concentrer adéquatement sur mes responsabilités au sein des conseils d'administration de nombreuses autres sociétés publiques. »

