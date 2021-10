MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « société ») (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, d'adapter et de créer des expériences client exceptionnelles a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera sa première journée des marchés financiers à la Bourse de New York, dans la ville de New York, le mardi 23 novembre 2021.

L'équipe de direction de Lightspeed fera le point sur les produits, les marchés et les plans d'avenir de la société. Pour vous inscrire à l'événement, veuillez vous rendre dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société. La participation en personne sera limitée en raison des protocoles liés à la COVID-19, mais l'événement sera également présenté par conférence téléphonique et webémission.

Journée des marchés financiers Lightspeed 2021

Date : Le mardi 23 novembre 2021.

Où : Bourse de New York, New York

Heure : 8:00 a.m. - 12:00 p.m. (HE)

Inscription : https://event.on24.com/wcc/r/3465934/C7DB8487BEDABBFAC33EAB4D697F6132

Rediffusion: Pour accéder à une rediffusion de l'événement, veuillez consulter la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société, où la webémission sera accessible pendant un an.

Webémission: https://investors.lightspeedhq.com

Les investisseurs et participants peuvent s'enregistrer en avance de la conférence téléphonique au

https://event.on24.com/wcc/r/3465934/C7DB8487BEDABBFAC33EAB4D697F6132.

Suivant leur inscription, les participants inscrits recevront un courriel de confirmation le jour de l'événement avec un lien pour accéder à l'événement en direct.

Si vous ne pouvez pas vous joindre à la diffusion de l'événement sur le web, veuillez appeler à la ligne téléphonique pour accéder à la conférence en format audio seulement :

Numéro d'appel sans frais du participant : (866) 982-4123

Numéro d'appel international du participant : (873) 415-0183

Identifiant de conférence: 1095228

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter : www.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux : Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter

Renseignements: Contact pour les investisseurs : Gus Papageorgiou | [email protected]