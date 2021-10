L'acquisition offrira aux commerçants une nouvelle flexibilité de vente et des expériences omnicanales enrichies par le nouveau partenariat avec TikTok

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, d'adapter et de créer des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition récemment annoncée d'Ecwid, une plateforme de commerce en ligne de premier rang, qui permet aux clients de créer des commerces indépendants en quelques minutes. Lightspeed a finalisé l'acquisition pour une contrepartie en espèces d'environ 163,6 millions de dollars, nette des espèces acquises, et l'émission à la clôture de 4 842 674 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed dont 371 088 sont assujetties à un droit de rachat pour une contrepartie à valeur norminale en faveur de Lightspeed si certains objectifs ne sont pas atteints au cours des deux prochaines années, sous réserve d'ajustements usuels postérieurs à la clôture.

Une contrepartie supplémentaire différée de 12,8 millions de dollars sera payable en espèces à certains employés d'Ecwid au cours des deux prochaines années et 41 411 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed leur seront émises, sous réserve de l'atteinte de certaines étapes. De plus, un total de 49 875 actions restreintes seront octroyées à certains employés d'Ecwid en contrepartie de l'acquisition.

Une fois intégrée, la combinaison de Lightspeed et d'Ecwid aidera les commerçants à rejoindre les consommateurs là où ils se trouvent, que ce soit sur les médias sociaux ou dans des marchés numériques, marquant ainsi le début d'une nouvelle flexibilité de vente et d'expériences omnicanales.

Ecwid a récemment annoncé un partenariat avec TikTok afin de contribuer à façonner l'avenir de l'achat sur sa plateforme et de consolider les moyens mis en œuvre pour offrir des expériences d'achat à la communauté. Le partenariat aidera également les marchands de Lightspeed à accéder de manière fluide aux fonctions principales du gestionnaire de publicités TikTok For Business sans avoir à quitter la plateforme.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables (« l'information prospective »). Les informations prospectives sont des énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent, et qui sont identifiées par des mots tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime » ou des expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits passés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et impliquent par nature de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion, sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations auprès des Autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui sont tous disponibles sous nos profils sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont invités à considérer attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres, lorsqu'ils prennent des décisions concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. L'information prospective contenue dans ce communiqué n'est pas une garantie de performance future et, bien que l'information prospective soit basée sur certaines hypothèses que Lightspeed considèrent comme raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces informations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Renseignements: Brandon Nussey, Chef de la direction financière et des opérations ; Gus Papageorgiou, Responsable des relations avec les investisseurs, [email protected]