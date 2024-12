Avec l'horodateur primé de Homebase, qui sera bientôt intégré directement dans la solution de vente au détail de Lightspeed, les commerçants pourront profiter d'une expérience de gestion de la main-d'œuvre plus fluide et plus efficace. De concert avec la tarification préférentielle de l'abonnement à Homebase pour les commerçants de Lightspeed détaillants, cette collaboration bonifiée fait passer la gestion de la main-d'œuvre à un niveau supérieur.

Principales caractéristiques de l'intégration améliorée

Plateforme de gestion d'équipe tout-en-un : Homebase consolide la planification, le suivi des heures, la paie et la communication au sein des équipes en une seule plateforme, qui fonctionne désormais de manière encore plus fluide au sein de Lightspeed.

: Homebase consolide la planification, le suivi des heures, la paie et la communication au sein des équipes en une seule plateforme, qui fonctionne désormais de manière encore plus fluide au sein de Lightspeed. Horodateur intégré pour un suivi efficace des employés : L'horodateur de Homebase, qui sera bientôt intégré à Lightspeed détaillants, permet aux commerçants de gérer les horaires, de suivre les heures et d'optimiser les flux de travail sans quitter leur PDV.

: L'horodateur de Homebase, qui sera bientôt intégré à Lightspeed détaillants, permet aux commerçants de gérer les horaires, de suivre les heures et d'optimiser les flux de travail sans quitter leur PDV. Gestion optimisée de la main-d'œuvre et contrôle des coûts : Les rapports en temps réel sur les ventes en fonction de la main-d'œuvre peuvent permettre aux commerçants de mieux gérer les coûts et les budgets.

: Les rapports en temps réel sur les ventes en fonction de la main-d'œuvre peuvent permettre aux commerçants de mieux gérer les coûts et les budgets. Intégration fluide de la gestion de paie aux États-Unis : Les feuilles de temps se synchronisent sans effort pour produire des heures et des salaires prêts à être payés, Homebase gérant les impôts et les dépôts. Pour les commerçants canadiens, des intégrations de paie de tiers et des exportations optimisées sont disponibles.

: Les feuilles de temps se synchronisent sans effort pour produire des heures et des salaires prêts à être payés, Homebase gérant les impôts et les dépôts. Pour les commerçants canadiens, des intégrations de paie de tiers et des exportations optimisées sont disponibles. Conception axée sur la mobilité : L'interface mobile conviviale simplifie la configuration et l'utilisation, permettant aux équipes d'indiquer leur arrivée, de gérer leurs heures et de communiquer en déplacement.

: L'interface mobile conviviale simplifie la configuration et l'utilisation, permettant aux équipes d'indiquer leur arrivée, de gérer leurs heures et de communiquer en déplacement. Tarification préférentielle pour les commerçants Lightspeed : Les commerçants de Lightspeed détaillants peuvent accéder au plan tout-en-un de Homebase à un tarif réduit, accédant ainsi à l'ensemble des fonctionnalités à moindre coût.

« La mission de Lightspeed a toujours été de donner aux détaillants des outils qui simplifient les opérations et maximisent l'efficacité », a déclaré JD Saint-Martin, président de Lightspeed. « Cette intégration améliorée avec Homebase permet de renforcer davantage cette promesse, en offrant aux commerçants une solution de gestion de la main-d'œuvre intégrée qui améliore les flux de travail et les aide à gérer leur entreprise plus efficacement. »

« Homebase est spécialement conçue pour les petites entreprises qui emploient des travailleurs à l'heure, et leur fournit des outils essentiels pour gérer leurs équipes. En intégrant nos outils directement dans Lightspeed détaillants, nous offrons aux commerçants une solution fluide et tout-en-un qui simplifie la planification, la gestion de paie et la communication au sein des équipes », a déclaré John Waldmann, chef de la direction de Homebase. « Cette intégration aidera les propriétaires d'entreprise à consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps à la croissance de leur entreprise. »

Cette intégration permet aux commerçants de Lightspeed de rester compétitifs tout en bénéficiant de la puissante synergie entre Lightspeed détaillants et Homebase.

L'intégration améliorée est maintenant disponible pour les commerçants de Lightspeed détaillants. Pour en savoir plus, visitez le fr.lightspeedhq.com/caisse/retail/paie/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web : fr.lightspeedhq.com .

À propos de Homebase

Homebase est l'application par excellence pour les équipes à salaire horaire, regroupant la planification des horaires des employés, le suivi du temps de travail, la gestion de paie, la communication d'équipe et les RH. Plus de 100 000 petites (mais puissantes) entreprises font confiance à Homebase pour faciliter radicalement le travail et propulser leurs équipes. La mission de Homebase est de rendre les équipes des petites entreprises inarrêtables.

Homebase a des bureaux à San Francisco, à Houston, à Denver et à Toronto. Homebase est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan : Bain Capital Ventures, Baseline Ventures, Bedrock Capital, Cowboy Ventures, Emerson Collective, Khosla Ventures, L Catterton, Notable Capital et Plus Capital.

