Lien entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix : la Société des traversiers explorera d'autres avenues

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, en compagnie de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, annonce qu'elle a mandaté la Société des traversiers du Québec (STQ) pour effectuer des études complémentaires en lien avec le projet de lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Du même coup, la décision finale concernant l'emplacement du site de la traverse du côté sud sera connue plus tard cette année, lorsque le dossier d'opportunité ainsi que les études complémentaires seront présentés au gouvernement du Québec.

Considérant l'importance du dossier, notamment en matière de développement économique et touristique, la STQ entamera, en parallèle de l'étude d'opportunité, des analyses complémentaires. Ces analyses porteront principalement sur les enjeux de dragages et sur la possibilité qu'un autre navire que l'un déjà membre de la flotte de la STQ soit affecté à cette traverse.

Rappelons qu'en raison de contraintes environnementales, techniques et opérationnelles, notamment en lien avec l'ensablement rapide et récurrent dans le port de Rivière-du-Loup, la STQ, accompagné par la Société québécoise des infrastructures (SQI), a débuté en 2021 une étude d'opportunité afin de déterminer la meilleure configuration possible pour assurer la pérennité de ce lien fluvial.

Citations

« Compte tenu de l'importance de ce dossier pour la région, nous avons le devoir d'explorer toutes les avenues possibles. Les études complémentaires demandées nous permettront de prendre une décision éclairée en temps et lieu. J'en profite également pour souligner le travail énergique et porteur de ma collègue, Mme Amélie Dionne, avec qui je suis en communication constante sur cet important projet. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« À titre de députée, je dois m'assurer de l'avenir prospère de ma circonscription et du développement économique de la région. Je m'étais engagée à analyser toutes les avenues possibles et je tiens ma promesse. Certaines options se doivent d'être évaluées, et c'est ce qui sera fait avant toute prise de décision. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant les Basques)

« Depuis le tout début, nous voulons nous assurer d'une démarche neutre et rigoureuse qui permettra la meilleure décision possible. Les études complémentaires nous permettront justement d'analyser certains angles supplémentaires et pourront nous donner un portrait encore plus global de la situation avant qu'une décision finale soit rendue. »

Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ.

