Liberté d'expression : nouveau cours gratuit en ligne pour tous

QUÉBEC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains de l'Université TÉLUQ lance cet automne un nouveau cours en ligne ouvert et massif (CLOM, ou MOOC) sur la liberté d'expression.

Normand Landry, professeur titulaire de la Chaire et responsable du cours, s'est associé à des experts de haut niveau pour expliquer la liberté d'expression. Droit humain, principe juridique et norme sociale, fondements philosophiques, enjeux et controverses qui entourent ce thème d'actualité seront abordés dans cette formation courte et gratuite.

Le cours comprend des vidéos, des animations, des textes, des études de cas et un forum de discussion. Il s'échelonne sur quatre semaines, pour une quinzaine d'heures de travail au total. Une attestation est délivrée si une activité (facultative) est réussie.

« Au terme du cours, les étudiants auront une bien meilleure compréhension de ce qu'est la liberté d'expression. Ils seront en mesure de renforcer leur esprit critique sur les discours qui l'ont pour objet », a déclaré le professeur Landry.

Il s'agit du troisième MOOC développé par l'Université TÉLUQ. En 2014, deux cours de ce type, l'un sur l'histoire du Québec et l'autre sur la conciliation travail-famille, avaient connu un franc succès.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

