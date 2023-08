Libérez votre animal intérieur : participez à la Course à la biodiversité du WWF du 22 au 24 septembre

Soutenez les espèces un pas à la fois - à votre rythme et de partout au pays - et aidez-nous à bâtir un avenir où la nature et les humains vivent en harmonie.

TORONTO, le 17 août 2023 /CNW/ - Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) est ravi d'annoncer que les inscriptions pour la Course à la biodiversité du WWF sont maintenant ouvertes. Cette course est un évènement virtuel convivial où les participant.e.s de partout au pays peuvent tracer leur propre parcours tout en amassant des fonds pour soutenir les espèces.

L'évènement se déroulera sur trois jours, du 22 au 24 septembre, et les gens peuvent choisir de courir, marcher ou rouler sur une distance de 5 km, 10 km ou 21 km en une journée ou en effectuant une portion chaque jour. Les participant.e.s qui veulent relever un plus grand défi, comme les ultramarathonien.ne.s ou les cyclistes aguerri.e.s, peuvent parcourir la distance de leur choix.

La Course à la biodiversité du WWF allie la conservation, l'activité physique et l'esprit de communauté pour créer un évènement stimulant. Voici trois bonnes raisons de participer :

Soutenir les espèces : Les fonds que vous amassez soutiennent Régénérer le Canada , le plan sur 10 ans du WWF-Canada visant à accroitre les habitats, à réduire le carbone dans l'atmosphère, à atténuer les impacts industriels et ainsi, à freiner la perte de biodiversité et à lutter contre les dérèglements climatiques.





Les fonds que vous amassez soutiennent Régénérer le , le plan sur 10 ans du WWF-Canada visant à accroitre les habitats, à réduire le carbone dans l'atmosphère, à atténuer les impacts industriels et ainsi, à freiner la perte de biodiversité et à lutter contre les dérèglements climatiques. Relever un défi : Que vous cherchiez une façon amusante de prendre l'air ou la motivation pour réaliser votre meilleur chrono au 5 km, cet évènement est une excellente façon d'atteindre vos objectifs de mise en forme après un été long et chaud.





évènement Créer votre course : La façon dont vous participez dépend entièrement de vous! Inscrivez-vous en solo ou formez une équipe avec des ami.e.s, des membres de votre famille, des camarades de classe ou des collègues pour vous entrainer et amasser des fonds.

À propos de la Course à la biodiversité :

Inscrivez-vous et amassez le montant minimal de collecte de fonds avant le jour de la course, de façon personnelle ou en équipe. Effectuez votre course à tout moment du 22 au 24 septembre 2023, soit en entier ou en répartissant la distance sur les trois jours.





Le montant minimal requis de collecte de fonds est de 50 $ pour le Sprint du renard véloce (5 km), de 75 $ pour le Trek du tigre (10 km), de 100 $ pour le Grand demi-marathon de la migration du caribou (21 km) et de 100 $ lorsque vous choisissez votre propre distance dans l'Échappée du cerf de Virginie.





Nous mettons aussi les participant.e.s au défi de tracer leur itinéraire sur une carte en lui donnant la forme de leur espèce préférée. Faites preuve de créativité et partagez le résultat en utilisant le mot-clic #Coursealabiodiversite.

L'an dernier, 677 participant.e.s ont récolté plus de 120 000 $ en soutien aux espèces.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, a déclaré :

« Nous avons remporté des gains importants au cours de la dernière année, notamment la mise en place de normes de protection marine plus strictes dans les océans canadiens, la restauration d'écosystèmes forestiers touchés par des feux de forêt ou la protection de territoires et d'habitats essentiels dans l'Arctique. Ce travail a été soutenu en partie par les fonds amassés lors de la course de l'an dernier, et nous espérons créer un impact positif encore plus important cette année. »

Pour de plus amples renseignements sur la Course à la biodiversité et pour vous inscrire, visitez Coursealabiodiversite.ca. Joignez-vous à nous en septembre pour nous aider à bâtir, un pas à la fois, un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

