BARCELONE, Espagne, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Huawei a accueilli aujourd'hui le sommet 5G Beyond Growth au salon MWC Barcelona 2024. Au cours du sommet, Li Peng, vice-président principal de Huawei et président des ventes et services ICT, a discuté de la façon dont les entreprises de télécommunications peuvent réussir dans la 5G et de la façon dont la 5G libérera davantage le potentiel des réseaux et créera de nouvelles possibilités de croissance.

« Le secteur de la 5G est sur la bonne voie pour connaître du succès », a déclaré Li Peng. La commercialisation de la 5G a commencé en 2019 et, en cinq ans, il y a déjà 1,5 milliard d'utilisateurs de la 5G dans le monde. Alors que la 4G a eu besoin de neuf ans pour atteindre ce résultat. À l'heure actuelle, 20 % des abonnés aux services mobiles dans le monde utilisent la technologie 5G. Ces utilisateurs génèrent 30 % de l'ensemble du trafic mobile et contribuent à 40 % des revenus des services mobiles.

Li Peng a expliqué que la 5,5G sera utilisée à des fins commerciales en 2024 et que, à mesure que la 5,5G, l'intelligence artificielle et le nuage convergent, les opérateurs peuvent libérer le potentiel de nouvelles applications et capacités.

Il a ajouté que les opérateurs du monde entier devraient se concentrer sur le réseautage de grande qualité, la monétisation multidimensionnelle, les services émergents et l'intelligence artificielle générative pour saisir ces occasions.

Des réseaux de grande qualité demeurent la base du succès des entreprises

Les utilisateurs de services mobiles se sont montrés disposés à dépenser davantage pour améliorer leur expérience de forfait mobile si leurs réseaux sont de qualité suffisante. Le trafic généré par ces utilisateurs devrait donc augmenter considérablement, ce qui permettra aux opérateurs de maximiser la valeur du trafic. Cela a permis à un nombre de plus en plus élevé d'opérateurs de proposer des objectifs stratégiques qui incluent la construction de réseaux 5G de grande qualité.

Par exemple, certains opérateurs au Moyen-Orient ont déjà déployé des réseaux à MIMO massif, et l'expérience optimale offerte par ces réseaux a favorisé le déploiement réussi des services d'AFSF 5G. À l'heure actuelle, les services d'AFSF 5G ont connecté près de 3 millions de ménages, ce qui en fait un puissant moteur de croissance des revenus pour les opérateurs.

Monétisation multidimensionnelle maximisant la valeur de chaque bit

Plus de 20 % des opérateurs mondiaux de réseaux 5G ont déjà adopté des modèles de tarification à différents niveaux de vitesse. Par exemple, un opérateur en Thaïlande a récemment lancé un module 5G Boost Mode, qui permet aux abonnés de sélectionner différents niveaux de vitesse pour mieux répondre à leurs besoins d'utilisation. Ce modèle a aidé l'opérateur à augmenter son revenu moyen par client d'environ 23 %. Un autre opérateur chinois a lancé un forfait garanti de transmission ascendante pour offrir aux animateurs des expériences de diffusion en direct en haute définition. Le forfait est devenu très populaire et a aidé l'opérateur à augmenter son revenu moyen par client de plus de 70 %.

Les nouveaux services favorisent une croissance durable à long terme

De nouveaux services comme New Calling, la téléphonie infonuagique et la 3D sans lunettes attirent de plus en plus l'attention des consommateurs. Par exemple, les fonctions à valeur ajoutée du service New Calling, comme les avatars virtuels, gagnent en popularité. Les utilisateurs sont également disposés à payer davantage pour des services qui offrent une expérience en temps réel, comme un guichet unique pour les réclamations d'assurance automobile.

La 5G a également été adoptée par de nombreuses industries. En Chine, plus de 50 000 cas d'utilisation du réseau privé 5G ont été utilisés à des fins commerciales dans plus de 50 industries. Les nouvelles capacités de la 5,5G, y compris la latence déterministe, le positionnement précis et l'IdO passif, devraient créer encore plus de possibilités pour les opérateurs sur le marché interentreprises.

L'IA générative propulsera l'industrie mobile à l'ère de toutes les intelligences

Selon IDC, les expéditions mondiales de téléphones portables alimentés par l'IA atteindront 170 millions en 2024. Cela représentera 15 % de l'ensemble des expéditions de téléphones intelligents. La prochaine génération de téléphones alimentés par l'IA misera sur des capacités de stockage, d'affichage et d'imagerie plus puissantes. Les applications pour créer du contenu généré par l'IA alimentées par ces téléphones généreront des centaines de milliards de Go de données et créeront de nouvelles possibilités pour les entreprises de télécommunications.

Li Peng a conclu son discours au sommet en faisant la promesse suivante : « De concert avec les opérateurs, nous libérerons le potentiel de la 5G et de la 5,5G et stimulerons une croissance incroyable. »

